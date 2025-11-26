Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа: Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник

Президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію Bloomberg, у якій стверджується, що його спецпредставник Стів Віткофф нібито радив російській стороні, як справити прихильне враження на американського лідера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force 1.

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Думка Трампа

За словами лідера США, у цьому начебто немає нічого незвичайного.

"Тому що йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому", - сказав президент США.

Він також додав, що не чув злите аудіо, але додав, що те ж саме Віткофф може говорити й Україні.

"Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати", - резюмував Трамп.

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Що передувало?

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