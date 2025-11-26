Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа: Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник
Президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію Bloomberg, у якій стверджується, що його спецпредставник Стів Віткофф нібито радив російській стороні, як справити прихильне враження на американського лідера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force 1.
Думка Трампа
За словами лідера США, у цьому начебто немає нічого незвичайного.
"Тому що йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому", - сказав президент США.
Він також додав, що не чув злите аудіо, але додав, що те ж саме Віткофф може говорити й Україні.
"Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати", - резюмував Трамп.
Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.
Ситуація.
Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.
В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.
Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»
Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! А потім САМ запросив його відвідати Сересер. Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.
А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.
чим дональд трамп все життя й займався, починаючи з усіляких конкурсів "Міс" і закінчуючи купівлею Маланки та продажу Сашки Ніколаєнко - української красуні своємудружбану гнилому дідугану-міліардеру
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А є ще 150 лярдів які амерека з кацапами будуть пилять фіфті-фіфті
І де тут Україна, і ось чому Данія вперлась
Чи Вова в Омані не був та Україну пацакам не продавав?
Може і Міндічам бабло Порошенко підкинув? Разом з какашками тобі у штані?
- Я! А що трапилося?
https://www.youtube.com/watch?v=qPhidwtkROQ ТРАМП и Виткофф обсуждают "мирный" план путина 😁 [Пародия]
25.11.2025
Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 )
https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf
Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історії довготривалих взаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ?
4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей, Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин. Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців. Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
Міністр армії США попередив Україну про неминучу поразку, - NBC News
Міністр армії США Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві, що ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.
https://www.rbc.ua/rus/news/ministr-armiyi-ssha-poperediv-********-neminuchu-1764132445.html Детально
Просто всралась америка.
Але Трамп ніколи не скаже «я за путіна». Він каже, що він за «мир», за «вигідну угоду», за «кінець війни за одну добу». Він каже, що Україна має «щось прийняти», бо «в неї немає карт». Він каже, що війна сталася через «неправильного старого слабкого президента», і що за його каденції її б не було. Він каже і скаже багато всього; але на рівні наслідків його слова й запропонована логіка ставлять його чітко з того боку столу, де сидить Москва. Не тому, що він читає «русский мир» перед сном. А тому, що світ, який він бачить, зручний саме кремлю: світ, де Україна - не суб'єкт, де Європа - баласт, де НАТО - зайве, а путін - «гравець, з яким можна домовитись»
Про це повідомляє газета https://www.wsj.com/politics/policy/white-house-defends-witkoff-after-leak-of-conversation-with-russian-official-dbd3b1e2?mod=Searchresults&pos=6&page=1 The Wall Street Journal. При цьому видання посилаєтся на американських високопосадовців.
"Хоча раніше Трамп висловлював стурбованість щодо скорочення американських запасів ракет Tomahawk, розмова з путіним переконала його остаточно не підтримувати передачу їх Україні. Ця телефонна розмова відбулася 16 жовтня - за день до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому", - зазначає WSJ.
Зі стенограми телефонної розмови між Віткоффом та Ушаковим за 14 жовтня, яку оприлюднило агентство Bloomberg, випливає, що саме вони організували дзвінок американського президента та російського диктатора. "Стів Віткофф під час телефонної розмови з Ушаковим запропонував путіну зателефонувати Трампу незадовго до візиту Зеленського, який під час визиту до Вашингтона сподівався, що президент США дозволить передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk", - пише видання.
WSJ нагадує, що під час телефонної розмови 16 жовтня путін попередив Трампа, що відправка ракет нібито призведе до "ескалації війни" й зашкодить відносинам між США та росією.
ПОЦ!!! Свої бізнесові лекала тулить до міжнародної політики! У школі не вчився? Хоч щось знає з історії Америки, Європи (про Україну годі й говорити!!!)? Навіть під час першої каденції не вивчив відповідну лексику з міжнародного права, політології, світової історії? Тупий двієчник!!!