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Новини Мирний план США
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Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа: Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник

віткофф та трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував публікацію Bloomberg, у якій стверджується, що його спецпредставник Стів Віткофф нібито радив російській стороні, як справити прихильне враження на американського лідера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force 1.

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Думка Трампа

За словами лідера США, у цьому начебто немає нічого незвичайного.

"Тому що йому потрібно "продати" це Україні. Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник з угод. Потрібно сказати: "Дивіться, вони хочуть ось цього". Це стандартна форма переговорів. Потрібно переконати їх у цьому", - сказав президент США.

Він також додав, що не чув злите аудіо, але додав, що те ж саме Віткофф може говорити й Україні.

"Я цього не чув, але чув, що це звичайні переговори. І я можу уявити, що він говорить те ж саме Україні, бо обидві сторони повинні чимось жертвувати і щось отримувати", - резюмував Трамп.

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Також читайте: Дрісколл може відвідати Росію для обговорення війни в Україні

Автор: 

Трамп Дональд (8914) Віткофф Стів (316)
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Топ коментарі
+61
торгаші їбaні.
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26.11.2025 07:03 Відповісти
+51
І хтось хотів від цих чортів справедливого миру ? для них окрім заробляння грошей жодної моралі ,те що рашиський терористичний режим знищує цілий народ в центрі Європи їх менше хвилює ,а тут ще президент України такий що для нього Україна це лише територія для збагаченя себе і свого оточеня.
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26.11.2025 07:08 Відповісти
+31
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.

Ситуація.

Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.

В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.

Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»

Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! А потім САМ запросив його відвідати Сересер. Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.

А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.
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26.11.2025 07:38 Відповісти
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торгаші їбaні.
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26.11.2025 07:03 Відповісти
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.

Ситуація.

Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.

В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.

Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»

Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! А потім САМ запросив його відвідати Сересер. Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.

А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.
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26.11.2025 07:38 Відповісти
так працюють сутенери !!!!

чим дональд трамп все життя й займався, починаючи з усіляких конкурсів "Міс" і закінчуючи купівлею Маланки та продажу Сашки Ніколаєнко - української красуні своємудружбану гнилому дідугану-міліардеру

.
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26.11.2025 15:33 Відповісти
Та вже як продали, так продали! Такого ще в історії не було.
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26.11.2025 07:06 Відповісти
одразу видно що історію ви навіть не читали,хоча навіщо далеко ходити,два роки назад ....Афганістан
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26.11.2025 09:33 Відповісти
Єта другоє. Нє звізді. Із Афгана вони тупо здриснули, всравшись. А тут нами торгують.
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26.11.2025 12:55 Відповісти
а перед тим як здриснути вивезли все що має цінність.....хоча для такого глибокодумаючого хлопа як ти це дуже глибоко....
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26.11.2025 20:42 Відповісти
Найміть нам еврея, щоб радив Трампу за нас. Бо дісбаланс. Йому радять Кушнер та Вітькофф нас злити, бо отримають відсотки за продаж країни, як в анекдоті (де я можу отримати свої гроші) а хто радить навпаки?
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26.11.2025 07:06 Відповісти
Кушнер зять Трампа, так на хвилиночку і потенційно головуючий двох фондів (як би розвитку), які будуть сформовані за рахунок заморожених кацапських активів американських 100 мільярдів зелені і європейські 100 мільярдів. Скромні три відсотки річних це шість мільярдів на рівному місті, щоб донечці було що на хліб намазати - великі сумніви що хтось здатен відмовити рижого від такого ласого шматка.
А є ще 150 лярдів які амерека з кацапами будуть пилять фіфті-фіфті
І де тут Україна, і ось чому Данія вперлась
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26.11.2025 10:26 Відповісти
Так працює хабад.
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26.11.2025 07:07 Відповісти
Тут цікава статейка для загального https://lechaim.ru/news/ravvin-krivogo-roga-rasskazal-o-roditelyah-zelenskogo/ розуміння ситуації.
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26.11.2025 08:16 Відповісти
І хтось хотів від цих чортів справедливого миру ? для них окрім заробляння грошей жодної моралі ,те що рашиський терористичний режим знищує цілий народ в центрі Європи їх менше хвилює ,а тут ще президент України такий що для нього Україна це лише територія для збагаченя себе і свого оточеня.
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26.11.2025 07:08 Відповісти
Тому що *раша=сша*. Дві імперії, два чоботи з однії пари.
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26.11.2025 07:12 Відповісти
Чого бурчите та кричите? Вова в Омані робив иеж семе - продпапв Україну. Вова разом з дЕрьмаком.
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26.11.2025 07:10 Відповісти
Рівень висновків старого дебіла зашкалюють. Ставити в один ряд заворовшуюся зешоблу з країною, яка вважається (або скоріше вважалась) світовим демократичним лідером, борцем з тероризмом та корупцією це вже клініка.
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26.11.2025 11:21 Відповісти
Шо, ботіку, ПРАВДА не до смаку?
Чи Вова в Омані не був та Україну пацакам не продавав?
Може і Міндічам бабло Порошенко підкинув? Разом з какашками тобі у штані?
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26.11.2025 11:32 Відповісти
Що кацап, не сподобалось? Кацапсіни ви всі однакові
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26.11.2025 11:55 Відповісти
Я скажи мені, убоге заробляюще собі іудину пайку, чому у вас, zелених ботів, яу шо людина каже вам прпвду у рчі, то вона або Порохобот або кацап? То вас так інструктують чи то у вас, розумово недоразвинених, бракує фантазії?
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26.11.2025 12:31 Відповісти
Тобто якщо хтось з тобою незгоден то відразу зебот, вірно? А зараз прочитай ще раз те що я написав, і якщо знов не зрозумієш, то або прийми пігулки, або зміни методичку. А знайти щось криве в моєму посту про Порошенко, це вже деменція як у рудого діда. Так що краще розказуй це сусіду по палаті, вести діалог з таким ідіотом як ти немає сенсу.
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26.11.2025 13:09 Відповісти
Ні, молодий кугут, ти прокукарікав не вірно.
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26.11.2025 13:25 Відповісти
Лікуйся, кретин 😅
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27.11.2025 00:16 Відповісти
Рівень висновків молодого дебіла з Польші зашкалюють.
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27.11.2025 05:04 Відповісти
Вітькову світить слухання в Конгресі за зраду.
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26.11.2025 07:12 Відповісти
"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни" Не тільки кацапи стають відчайдужними ...а й наші зільоні мародери прагнуть вурятувати свої шкури !
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26.11.2025 07:27 Відповісти
Продажна руда скотина злила все своє продажне тирло разом із собою.
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26.11.2025 07:31 Відповісти
Я і Віткофф продаєм Україну - Трамп
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26.11.2025 07:34 Відповісти
Й@бнута тварюка.
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26.11.2025 07:41 Відповісти
Угоду не читав, відео не бачив. Як в анекдоті - не читав, не бачив, але підтримую. Рідкісний довбо...
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26.11.2025 07:45 Відповісти
- Хто свідок?
- Я! А що трапилося?
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26.11.2025 08:12 Відповісти
Театр одного актера.

https://www.youtube.com/watch?v=qPhidwtkROQ ТРАМП и Виткофф обсуждают "мирный" план путина 😁 [Пародия]
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26.11.2025 11:07 Відповісти
Клас. _На любиє 28 пунктов нашево амерікансково мірного плана у украінцев єсть три букви на которие оні нас могут послать_
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26.11.2025 14:07 Відповісти
Трамп, зізнавшись, що продає цілу країну новоявленому гітлеру, викликав всесвітній скандал і вже через одне це ніякої "мирної угоди" не буде
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26.11.2025 07:46 Відповісти
Твій любимий Трамп, за якого ти тут топив постійно до виборів, все своє життя живе в тих скандалах. і йому пох чиїсь там думки. і буде угода. звісно, що не по всім 28 пунктам (кацапи самі знають про це, керуючись простим принципом - проси по максимуму, а отримаєш, що зможеш виторгувати), а по 19 чи 22 як вже про це сказав Чуб. кацапи тут будуть пригати від радості і підлизувати Чубу за таку роботу.. а от тобі про Чуба цікава інфа:

25.‎11.‎2025

Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 )
https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf
Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історії довготривалих взаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ?
4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей, Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин. Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців. Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
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26.11.2025 07:54 Відповісти
Я не підтримував Трампа, а казав, що він буде кориснішим за Байдена. Давно доведено , що Крістофер Девід Стіл все вигадав.
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26.11.2025 07:59 Відповісти
ну так ти помилився, бо він насправді не корисніший виявився за Байдена. а стсосовно вигадав чи не вигадав, то таких вигадливих людей у МІ 6 на службу не беруть. тут скоріше вигадуть ті, хто "довів", що той Крістофер все "вигадав".
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26.11.2025 08:05 Відповісти
Ще одне Венсівське страховисько вилізло
Міністр армії США попередив Україну про неминучу поразку, - NBC News

Міністр армії США Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві, що ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.
https://www.rbc.ua/rus/news/ministr-armiyi-ssha-poperediv-********-neminuchu-1764132445.html Детально
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26.11.2025 07:52 Відповісти
донт пуш зе гьорзес, дріскалл
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26.11.2025 08:43 Відповісти
Дрістал.
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26.11.2025 11:18 Відповісти
В'єтнам і Афганістан впоралися із США, то і ми якось зупинимо той рух....
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26.11.2025 09:07 Відповісти
навряд
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27.11.2025 02:06 Відповісти
У трампакса всі як один з тупорилими іпалами. Прямо арахамія стайл.
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26.11.2025 09:09 Відповісти
міністр армії ДРИСТУН. при одному згадуванні про небезпеку дристає
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26.11.2025 09:49 Відповісти
Якби в нас були толкові переговорники, то використали ці балачки (розмову Віткофа й Ушакова та реакцію на неї Трампа) на користь України. Тим більше що хтось вже ламає потуги старих збочинців домовитися, викладаючи на публіку кукуріканя петушків.
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26.11.2025 07:55 Відповісти
Чертовски досадно.но Америке пох на нас.кто виноват? Зебилы 73 процента, выбрали кретинов,шоб чисто поржать.ржем.
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26.11.2025 08:06 Відповісти
І таке заявляє лідер світової держави! Верх цинізму і глумління над сотнями тисяч вбитих українців, серед яких невинні діти! Горіти тобі у пеклі разом зі своїм куратором!
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26.11.2025 08:36 Відповісти
А може Віткофа тепер варто пропустити через детектор брехні на предмет держзради і особистої корупційної зацікавленості?
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26.11.2025 08:50 Відповісти
Особи без честі і совісті. Так низько себе не поводив жодний президент США. Огидно!
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26.11.2025 09:05 Відповісти
Да бл, пдри вже відкрито заявляють що продають Україну, і тільки гундосе буратіно, яке зганьбилося на весь світ , тим що обкрадало армію і народ - сидить обісцяне в кутку і чекає на амністію від трампакса.
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26.11.2025 09:07 Відповісти
НАТО витрачає півтора трильйона на оборону і виробляє менше зброї чим росія під санкціями.

Просто всралась америка.
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26.11.2025 09:20 Відповісти
Мерзотники пролізли до влади, майже всюди по світу.
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26.11.2025 09:36 Відповісти
главноє нє продєшєвіть і решту не забудьте
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26.11.2025 09:52 Відповісти
Які огидні базарні чмошніки
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26.11.2025 10:28 Відповісти
Цей потц - Вітьков так старався здати Україну, що здав США.
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26.11.2025 10:36 Відповісти
https://prm.ua/idealnyy-partner-po-defoltu-chomu-tramp-hraie-na-botsi-moskvy/ Трамп грає на боці москви.
Але Трамп ніколи не скаже «я за путіна». Він каже, що він за «мир», за «вигідну угоду», за «кінець війни за одну добу». Він каже, що Україна має «щось прийняти», бо «в неї немає карт». Він каже, що війна сталася через «неправильного старого слабкого президента», і що за його каденції її б не було. Він каже і скаже багато всього; але на рівні наслідків його слова й запропонована логіка ставлять його чітко з того боку столу, де сидить Москва. Не тому, що він читає «русский мир» перед сном. А тому, що світ, який він бачить, зручний саме кремлю: світ, де Україна - не суб'єкт, де Європа - баласт, де НАТО - зайве, а путін - «гравець, з яким можна домовитись»
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26.11.2025 10:39 Відповісти
https://www.5.ua/svit/tramp-vyrishyv-ne-vidpravliaty-ukraini-rakety-tomahawk-pislia-rozmovy-z-putinym-orhanizovanoi-vitkoffom-i-ushakovym-365004.html Трамп вирішив не відправляти Україні ракети Tomahawk після розмови з путіним, організованої Віткоффом і Ушаковим
Про це повідомляє газета https://www.wsj.com/politics/policy/white-house-defends-witkoff-after-leak-of-conversation-with-russian-official-dbd3b1e2?mod=Searchresults&pos=6&page=1 The Wall Street Journal. При цьому видання посилаєтся на американських високопосадовців.
"Хоча раніше Трамп висловлював стурбованість щодо скорочення американських запасів ракет Tomahawk, розмова з путіним переконала його остаточно не підтримувати передачу їх Україні. Ця телефонна розмова відбулася 16 жовтня - за день до візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому", - зазначає WSJ.
Зі стенограми телефонної розмови між Віткоффом та Ушаковим за 14 жовтня, яку оприлюднило агентство Bloomberg, випливає, що саме вони організували дзвінок американського президента та російського диктатора. "Стів Віткофф під час телефонної розмови з Ушаковим запропонував путіну зателефонувати Трампу незадовго до візиту Зеленського, який під час визиту до Вашингтона сподівався, що президент США дозволить передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk", - пише видання.
WSJ нагадує, що під час телефонної розмови 16 жовтня путін попередив Трампа, що відправка ракет нібито призведе до "ескалації війни" й зашкодить відносинам між США та росією.
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26.11.2025 15:00 Відповісти
Йому потрібно "продати" Україну Росії. Так працює посередник з угод. Джерело: https://censor.net/ua/n3587026
ПОЦ!!! Свої бізнесові лекала тулить до міжнародної політики! У школі не вчився? Хоч щось знає з історії Америки, Європи (про Україну годі й говорити!!!)? Навіть під час першої каденції не вивчив відповідну лексику з міжнародного права, політології, світової історії? Тупий двієчник!!!
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26.11.2025 15:28 Відповісти
придурки амбіціозні - той вітьков корову рудоморду поховає - а кацапи вже не відмиються
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26.11.2025 20:42 Відповісти
прокляті жиди барижать українською землею!
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26.11.2025 23:26 Відповісти
Я мав підозру щодо Трампа. Але наразі впевен. Цей рудий таки хоче барижити українською землею.
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27.11.2025 03:50 Відповісти
 
 