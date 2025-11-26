Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа: Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой утверждается, что его спецпредставитель Стив Уиткофф якобы советовал российской стороне, как произвести благоприятное впечатление на американского лидера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп рассказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force 1.

Мнение Трампа

По словам лидера США, в этом якобы нет ничего необычного.

"Потому что ему нужно "продать" это Украине. Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: "Смотрите, они хотят вот этого". Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом", - сказал президент США.

Он также добавил, что не слышал слитого аудио, но добавил, что то же самое Уиткофф может говорить и Украине.

"Я этого не слышал, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он говорит то же самое Украине, потому что обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать", - резюмировал Трамп.

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Что предшествовало?

