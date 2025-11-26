РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10321 посетитель онлайн
Новости Мирный план Трампа
10 789 35

Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа: Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник

Виткофф и Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой утверждается, что его спецпредставитель Стив Уиткофф якобы советовал российской стороне, как произвести благоприятное впечатление на американского лидера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Трамп рассказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force 1.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мнение Трампа

По словам лидера США, в этом якобы нет ничего необычного.

"Потому что ему нужно "продать" это Украине. Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник по сделкам. Нужно сказать: "Смотрите, они хотят вот этого". Это стандартная форма переговоров. Нужно убедить их в этом", - сказал президент США.

Он также добавил, что не слышал слитого аудио, но добавил, что то же самое Уиткофф может говорить и Украине.

"Я этого не слышал, но слышал, что это обычные переговоры. И я могу представить, что он говорит то же самое Украине, потому что обе стороны должны чем-то жертвовать и что-то получать", - резюмировал Трамп.

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте также: Дрисколл может посетить Россию для обсуждения войны в Украине

Автор: 

Трамп Дональд (7154) Стив Уиткофф (166)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
торгаші їбaні.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:03 Ответить
+31
І хтось хотів від цих чортів справедливого миру ? для них окрім заробляння грошей жодної моралі ,те що рашиський терористичний режим знищує цілий народ в центрі Європи їх менше хвилює ,а тут ще президент України такий що для нього Україна це лише територія для збагаченя себе і свого оточеня.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:08 Ответить
+18
Я і Віткофф продаєм Україну - Трамп
показать весь комментарий
26.11.2025 07:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
торгаші їбaні.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:03 Ответить
Кілька разів в останній час звертав увагу друзів на те, що Трумп, а за ним і всі трумпо-магівські США Є ВОРОГАМИ України.

Щоб зробити такий висновок, інформації з відкритих джерел більше ніж достатньо. А інакше і бути не могло, позаяк Трумп давній, з 80-х, агент-клієнт Підорашки. Про це знали всі, хто був знайомий з його біографією. Краснов його КГБешне погоняло, чи ні, не важливо. Важливі події, які навкруг цієї гидотної (мерзостной на ізикє) істоти розгортались.

Ситуація.

Уявіть собі, що в місті Н-Й займається будівельним бізнесом якийсь типус жлобської поведінки, не обтяжений мораллю та повагою до законів, який розтринькав батьківський капітал, залишений йому в спадок, та навіть встиг обанкрутити кілька підприємств ним же заснованих. Тобто обібрав (кинув) інвесторів. Неписані порядки в США такі, що після першого банкротства лузеру бізнес-спільнота може і пробачити та дозволити йому почати нові гешефти. АЛЕ Ж 6 (Шість!) БАНКРУТСТВ, після яких девелопмер-гешефтер Трумп знову піднімався, яко Фенікс з попелу.

В мене виникає питання - що за ідіоти після перших банкрутств продовжували і далі вкладати кошти в цього відвертого шахрая? Виявилось, що гроші цьому жлобу давали американські банки, створені в США Совком. А в таких випадках без КГБ точно не обійшлось.

Десь в цей період КГБешні спеціалісти-вербувальники, що логічно, зайнялись Трумпом. Не обтяжений мораллю та совістю, що знов таки логічно, Трумп, звичайно, став виконувати вказівки КГБ. Не думаю, що знайдеться українець і взагалі людина здатна мислити, які можуть повірити, що Трумп рвонув на собі сорочку так доларів на 500, вирвав жмут рудого волосся на грудях і заволав в сторону вербувальника: «Хто? Я?!!! Я патріот Гамерики, повішаюсь (застрелюсь, втоплюсь і т.д.), але не зраджу американському народу і конституції!»

Хтось задав собі питання, з якої такої балди САМ багаторічний посол Совка в США (з 4 січня 1962 по 19 травня 1986) року таваріщ Добринін запросив в посольство Трумпа, про якого він точно знав ВСЕ! А потім САМ запросив його відвідати Сересер. Якщо хтось вважає, що це малозначущий факт, той дуже помиляється. Фігура посла в США завжди в Совку вважалась достатньо великою і впливовою - Добринін секретар ЦК КПРС на той час, якщо ви не знали. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1966-1971 роках. Член ЦК КПРС у 1971-1990 роках. Явно не якийсь там совєцький феодал якоїсь задрипаної області в нечерноземній смузі Расєї.

А далі вояжі Трумпа в Совок, де його КГБ ублажав по повній програмі для агентів-збоченців. І, звичайно, фіксував усі його маасковські пригоди. Чи хтось вважає, що не фіксував? Про це багато написано, тому повторятись не буду.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:38 Ответить
Та вже як продали, так продали! Такого ще в історії не було.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:06 Ответить
одразу видно що історію ви навіть не читали,хоча навіщо далеко ходити,два роки назад ....Афганістан
показать весь комментарий
26.11.2025 09:33 Ответить
Найміть нам еврея, щоб радив Трампу за нас. Бо дісбаланс. Йому радять Кушнер та Вітькофф нас злити, бо отримають відсотки за продаж країни, як в анекдоті (де я можу отримати свої гроші) а хто радить навпаки?
показать весь комментарий
26.11.2025 07:06 Ответить
Так працює хабад.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:07 Ответить
Тут цікава статейка для загального https://lechaim.ru/news/ravvin-krivogo-roga-rasskazal-o-roditelyah-zelenskogo/ розуміння ситуації.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:16 Ответить
І хтось хотів від цих чортів справедливого миру ? для них окрім заробляння грошей жодної моралі ,те що рашиський терористичний режим знищує цілий народ в центрі Європи їх менше хвилює ,а тут ще президент України такий що для нього Україна це лише територія для збагаченя себе і свого оточеня.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:08 Ответить
Тому що *раша=сша*. Дві імперії, два чоботи з однії пари.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:12 Ответить
Чого бурчите та кричите? Вова в Омані робив иеж семе - продпапв Україну. Вова разом з дЕрьмаком.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:10 Ответить
Вітькову світить слухання в Конгресі за зраду.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:12 Ответить
"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни" Не тільки кацапи стають відчайдужними ...а й наші зільоні мародери прагнуть вурятувати свої шкури !
показать весь комментарий
26.11.2025 07:27 Ответить
Продажна руда скотина злила все своє продажне тирло разом із собою.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:31 Ответить
Я і Віткофф продаєм Україну - Трамп
показать весь комментарий
26.11.2025 07:34 Ответить
Й@бнута тварюка.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:41 Ответить
Угоду не читав, відео не бачив. Як в анекдоті - не читав, не бачив, але підтримую. Рідкісний довбо...
показать весь комментарий
26.11.2025 07:45 Ответить
- Хто свідок?
- Я! А що трапилося?
показать весь комментарий
26.11.2025 08:12 Ответить
Трамп, зізнавшись, що продає цілу країну новоявленому гітлеру, викликав всесвітній скандал і вже через одне це ніякої "мирної угоди" не буде
показать весь комментарий
26.11.2025 07:46 Ответить
Твій любимий Трамп, за якого ти тут топив постійно до виборів, все своє життя живе в тих скандалах. і йому пох чиїсь там думки. і буде угода. звісно, що не по всім 28 пунктам (кацапи самі знають про це, керуючись простим принципом - проси по максимуму, а отримаєш, що зможеш виторгувати), а по 19 чи 22 як вже про це сказав Чуб. кацапи тут будуть пригати від радості і підлизувати Чубу за таку роботу.. а от тобі про Чуба цікава інфа:

25.‎11.‎2025

Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 )
https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf
Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історії довготривалих взаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ?
4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей, Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин. Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців. Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
показать весь комментарий
26.11.2025 07:54 Ответить
Я не підтримував Трампа, а казав, що він буде кориснішим за Байдена. Давно доведено , що Крістофер Девід Стіл все вигадав.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:59 Ответить
ну так ти помилився, бо він насправді не корисніший виявився за Байдена. а стсосовно вигадав чи не вигадав, то таких вигадливих людей у МІ 6 на службу не беруть. тут скоріше вигадуть ті, хто "довів", що той Крістофер все "вигадав".
показать весь комментарий
26.11.2025 08:05 Ответить
Ще одне Венсівське страховисько вилізло
Міністр армії США попередив Україну про неминучу поразку, - NBC News

Міністр армії США Ден Дрісколл попередив українських офіційних осіб у Києві, що ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.
https://www.rbc.ua/rus/news/ministr-armiyi-ssha-poperediv-********-neminuchu-1764132445.html Детально
показать весь комментарий
26.11.2025 07:52 Ответить
донт пуш зе гьорзес, дріскалл
показать весь комментарий
26.11.2025 08:43 Ответить
В'єтнам і Афганістан впоралися із США, то і ми якось зупинимо той рух....
показать весь комментарий
26.11.2025 09:07 Ответить
У трампакса всі як один з тупорилими іпалами. Прямо арахамія стайл.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:09 Ответить
міністр армії ДРИСТУН. при одному згадуванні про небезпеку дристає
показать весь комментарий
26.11.2025 09:49 Ответить
Якби в нас були толкові переговорники, то використали ці балачки (розмову Віткофа й Ушакова та реакцію на неї Трампа) на користь України. Тим більше що хтось вже ламає потуги старих збочинців домовитися, викладаючи на публіку кукуріканя петушків.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:55 Ответить
Чертовски досадно.но Америке пох на нас.кто виноват? Зебилы 73 процента, выбрали кретинов,шоб чисто поржать.ржем.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:06 Ответить
І таке заявляє лідер світової держави! Верх цинізму і глумління над сотнями тисяч вбитих українців, серед яких невинні діти! Горіти тобі у пеклі разом зі своїм куратором!
показать весь комментарий
26.11.2025 08:36 Ответить
А може Віткофа тепер варто пропустити через детектор брехні на предмет держзради і особистої корупційної зацікавленості?
показать весь комментарий
26.11.2025 08:50 Ответить
Особи без честі і совісті. Так низько себе не поводив жодний президент США. Огидно!
показать весь комментарий
26.11.2025 09:05 Ответить
Да бл, пдри вже відкрито заявляють що продають Україну, і тільки гундосе буратіно, яке зганьбилося на весь світ , тим що обкрадало армію і народ - сидить обісцяне в кутку і чекає на амністію від трампакса.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:07 Ответить
НАТО витрачає півтора трильйона на оборону і виробляє менше зброї чим росія під санкціями.

Просто всралась америка.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:20 Ответить
Мерзотники пролізли до влади, майже всюди по світу.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:36 Ответить
главноє нє продєшєвіть і решту не забудьте
показать весь комментарий
26.11.2025 09:52 Ответить
 
 