9 887 79

Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США

Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Виткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США

Агентство Bloomberg обнародовало текст телефонного разговора между специальным представителем США Стивом Уиткоффом и советником Владимира Путина Юрием Ушаковым, в котором обсуждалась подготовка американского мирного плана, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, разговор состоялся 14 октября — на следующий день после подписания соглашения между Израилем и "Хамас", который США и Евросоюз определяют как террористическую организацию. Опубликованная расшифровка раскрывает детали создания проекта урегулирования войны в Украине.

Из материалов следует, что Уиткофф фактически дает Ушакову советы, как получить благосклонную реакцию президента США Дональда Трампа, а также рекомендует организовать телефонный разговор еще до визита президента Зеленского в Белый дом.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте также: Дрисколл может посетить Россию для обсуждения войны в Украине

Автор: 

Топ комментарии
+22
Ізраїль без США 0! І всі це чудово знають...
26.11.2025 01:58 Ответить
+17
Розмова скидається на злягання двох глистів у дупі.
26.11.2025 01:23 Ответить
+15
вимагання від України відмовитися від чястини своїх терріторій і диктування їй
якої чисельності їй мати армію і в які союзи вступати, а на додаток щє і кацапську мову як другу державну + феесбешну церкву в себе поважати,
яка прямо пропагандує вбивство українців?
****** не зелений *******.
26.11.2025 01:46 Ответить
цікаво чия розвідка писала другу після ***** людину в кремлі
26.11.2025 01:13 Ответить
Можливо це все постановка.
Кремлівський сценарій...
26.11.2025 01:17 Ответить
Скоріше рубіо підсуєтився
26.11.2025 01:18 Ответить
Є така версія, що дійсно саме рашистсти злили ці плівки.

Для чого це робиться.

Ймовірно, розмови справжні.

Мета - скомпрометувати Віткоффа, щоб зірвати його візит до рашки і зупинити так званий «мирний процес», якого путін хоче уникнути.

І, якщо Віткоффа «зробили», як фраєра, то, може, Трампу варто помислити над тим, щоб ставити на стратегічні посади не партнерів по гольфу, а професіональних дипломатів.
26.11.2025 01:48 Ответить
Ну а як же блдь. Русня ж тупа, одні чмоні і алкаші. От і вирішили самі усунути людину яка близька до Трампа і при тому грає за них.
26.11.2025 02:19 Ответить
Бо не хочуть ніякого миру.
26.11.2025 02:45 Ответить
Ну хто ж крім 007 міг таке зробити?
26.11.2025 01:27 Ответить
Хусити або повстанці туареги, вони такі!!
26.11.2025 02:04 Ответить
"Я дуже поважаю путіна" - як це огидно з боку найближчого оточення трампа(((
26.11.2025 03:18 Ответить
Зеленський буде продовжувати "цілувати трампа в одне місце" (у політичному сенсі, звісно), вп'янадцяте наголошуючи "ми і партнери тісно працюємо над АМЕРИКАНСЬКИМ планом".

Партнери, схоже, теж.

От така й*****на "геополітика".

P.S. Але з'явилася маленька надія, що вітькофф став на один крок ближче до буцегарні.
26.11.2025 01:13 Ответить
26.11.2025 02:14 Ответить
Дебил Трамп. Зачем вообще Америке эта головная боль, лежали бы себе на как Европа, потужно болтали и ждали кто выиграет.
26.11.2025 01:21 Ответить
Іран теж можна було не бомбити
26.11.2025 01:38 Ответить
Израиль всегда сам справляется со своими врагами. Никогда не жалуется и ничего не требует.
26.11.2025 01:50 Ответить
Ізраїль без США 0! І всі це чудово знають...
26.11.2025 01:58 Ответить
ти яскраво зеленоє - і це теж всі знають.
26.11.2025 06:44 Ответить
Руками сша.
26.11.2025 01:59 Ответить
Особливо коли вороги купка терористів з автоматами, цікаво якби ізраїль справився з рашистами...
26.11.2025 01:59 Ответить
🤣
26.11.2025 02:50 Ответить
Не смеши...
26.11.2025 05:53 Ответить
Так ми й не проти.
Якби ви ще як гарант Будапешті відстьогували як Європа зброєю і грошима.
А то бідні пєндоси з бідним Трампидлом - кляті європейці всю зброю у них розкупили і нізя навіть підмахнути дорогим свинособачим партнерам, а так хочеться, так хочеться.🤡
26.11.2025 02:23 Ответить
Схоже Вітьок дістав Рубіо. Ноги в тазік з цементом і з моста.
26.11.2025 01:23 Ответить
Розмова скидається на злягання двох глистів у дупі.
26.11.2025 01:23 Ответить
Фактично план підлеглих шісток пуйла.
Який трамп взяв на опрацювання, заради висування його на премію миру, на долю України йому насрати.
Але ж зеля ведеться на цей план капітуляції України.
26.11.2025 01:29 Ответить
Злочинець Х-уйло, який перебуває у міжнародному розшуку, визначає зовнішню політику адміністрації Трампона, до біса цього "миротворця", який допомагає Х-уйлу знищити Україну та ще й вимагає за це від українців подяки.
26.11.2025 01:30 Ответить
бладь на ***** і ****** поганяє.
26.11.2025 01:30 Ответить
Підписання будь-якої угоди не тільки зафіксує втрати територій Україною назавжди де-факто, а ще й зобов'яже перестать стрєлять у відповідь.

Добре пам'ятаю як були зафіксовані Мінськ-1, а ворог все одно рухав лінію зіткнення, зокрема Дебальцево.

Після підписання Мінську-1 доресі загинуло стільки ж військових, скільки і до його підписання.

Це все лайно.
26.11.2025 01:32 Ответить
Мінськ 1 і 2 дали нам час для створення армії і укріплення економіки.
Які будуть умови нового договору ще невідомо, але точно гірші за Мінськ. Та й велике питання чи зможемо ми підготуватись на цей раз.
26.11.2025 02:27 Ответить
Та ти шо, де пруфи?
За 4 роки замість кількох місяців?
Капітуляція ЗеЧма набагато гірша
26.11.2025 08:41 Ответить
Ракети на москву 🚀🚀🚀
26.11.2025 01:41 Ответить
вимагання від України відмовитися від чястини своїх терріторій і диктування їй
якої чисельності їй мати армію і в які союзи вступати, а на додаток щє і кацапську мову як другу державну + феесбешну церкву в себе поважати,
яка прямо пропагандує вбивство українців?
****** не зелений *******.
26.11.2025 01:46 Ответить
писали цей ******* піндоси з кацапами, але точно не зеля
26.11.2025 02:52 Ответить
цей ******* - красти гроші які союзники виділяють ЗСУ вибрав саме ти.
26.11.2025 02:55 Ответить
цей піздець - украсти у України ядерну зброю і стратавіа з ракетами під потужні гарантії, і потім злитися. Цих потвор вибрав саме ти..
26.11.2025 02:58 Ответить
поганий був діл...
але Україна погодилася і дала добро,
шо би тебе нагодувати і що би ти, нагодований, до неї потім пивіз зелю.
26.11.2025 03:02 Ответить
*привіз
26.11.2025 03:03 Ответить
Україну змусили шантажем. Поганий клінтон змусив. А ти мав би подякувати, що Україна погодилась на цей діл, бо піндоси шантажували не визнати незалежність. А якби не визнали, то Україна б в складі раши, десь би уже ла манш штурмувала і виходила на кордони португалії. Так що подякуйте, серливі потвори, що ви ситі і цілі за нашими спинами.
26.11.2025 03:08 Ответить
ти жрати тоді хотів, та пес би на тебе - вся Україна голодна була.
ножка бушу чомусь тобі тоді поперед горла не стала як і кацапії.
відіжралися і все за своє...
26.11.2025 03:11 Ответить
ну тепер ви на наших копалинах відіжретеся. І поперек горла вони вам не стануть? поділите по-братські з кацапами. Щоб ви обоє вдавилися.

І порахуй, скільки піндоси зекономили на засобах стримування після нашого роззброєння. Це злочин, що немає строку давності і призвів до геноциду в 21 ст. А ти мені за ніжки буша за 3 копійки париш. Ідіот чи обкурений? розмову закінчено.
26.11.2025 03:17 Ответить
ці копалини не мої і не твої.
ти їх знову продав за ножку Буша, який із Европи...
26.11.2025 03:20 Ответить
коли ти голодний і холодний то в тебе думка одна - каска об асфальт і
дайте пожрати!!!
а коли дали, так чому б і на кацапськi танки сісти і не устроїти накормільцям новий рік?
26.11.2025 04:50 Ответить
більших сук як луганбас і світ не бачив...
26.11.2025 04:51 Ответить
хай вас тварей Бог покарає за зраду.
26.11.2025 05:03 Ответить
я в той час жила і ростила дітей. Тому про ніжки буша не треба - то на рашці був ажіотаж. А у нас навіть за глухого совка на ринку було все... тільки грошей ні в кого не було. Але з цим би впорались, як поляки те саме пережили. Але ****** благадєтєлі дешеві курви з америки хотіли дружіть с расієй
26.11.2025 07:00 Ответить
я в тей чяс сину занімав чергу в за півлітра молока сину звечора,
бо з мамкіної ціцькі не капало, а дитя їсти хтіло.
а потім сам собі сказав - все зламаю!
зламав...
26.11.2025 07:11 Ответить
ак тільки бачю гаятеля америки?
це для мене людина ніяка - неспроможня ні на нащо.
їм туалетної бумаги не передай- вони і срать припинять.
26.11.2025 07:22 Ответить
тільки я і жінка знаємо як все було.
її поцілуй і шепталово - "я не помилилася"
ти єдина і ти все знаєш!...
26.11.2025 08:20 Ответить
десь саме так і зараз...
давайте викормимо дракона, що би він потім тебе з'їв.
26.11.2025 03:08 Ответить
годувала європа. І сша, які постійно плазують перед кацапами. У вас прям генетичний біль якийсь перед ними? вони мріють ракети на вашингтон, в ядерний попіл на всіх каналах, а ви злочинцю червоні доріжки стелите. Кончені.
26.11.2025 03:12 Ответить
ага,
ніби як гордо вмерти і не брати в піндосів?
ні - взяли, всосали і потовстішали...
26.11.2025 03:18 Ответить
Саме час вимагати усунення Віткова з процесу. Кланятись, дякувати і вимагати - і поряд з Трампом знайдеться багато охочих підштовхнути того хто падає.
26.11.2025 01:57 Ответить
А усунення єрмака не на часі?
26.11.2025 08:09 Ответить
В Америці всі чекали файли "Епштейна" а отримали плівки "Віткоффа" 😀

Черговий зашквар рижого трампа.
26.11.2025 01:59 Ответить
так обхезатися тільки Білий дом при трампі може, та ОПа при 🤡зеленському ,поперед кремля кросують ,хто перший штани перед ху* лом зніме ...
26.11.2025 02:12 Ответить
дивно ,евреї США і не тільки китай з руснею ,всі хочуть розірвати Україну , шож такі убогі їх забаганкі ?!!! ...здається шо цю трійцю Боги накажуть ,шось такі повинне стати , з ціми бажаючими заволодіти українською землею !!!
26.11.2025 02:19 Ответить
Чому жінки так не ******* Китай. Не перший раз помічаю.
26.11.2025 02:25 Ответить
Українці всі їх не *******. Звісно британців то не стосується поки що.
26.11.2025 02:29 Ответить
Уявіть що б зараз було якби не було Китаю і китайських дронів.
26.11.2025 02:33 Ответить
не всі жінки так не ******* китай ...є ті хто добре знають їх сторію ,але не сприймають їх коммунізм, на рівні садизма ,проти свого народу ...
26.11.2025 02:39 Ответить
Господи, залиште їх у спокої. Вони за 30 років перетворили відсталу аграрну країну, де 99% людей жили в злиднях, в лідера світової економіки. Чому білі люди мають маніакальну схильність усіх "учить жизни".
26.11.2025 02:50 Ответить
я бачила китайську мафію по світу ,я знаю як працюють швачкі у підвалах та гротах і в Італії і в Іспанії і у Франції ... я знаю за який рахунок китай став лідером світової економіки ... людського ресурсу ,рабскої дістиплини ,кібер злочиність ,викрадають все , проекти ,гроші ...зруйнувавші свої землі 20% але навчилися вирошювати овочі на асфальті ...мені несимпатична тоталітарна держава китай , і я не хочу шоб китайці вбивали українців ,їм в Україні нех...робити !!!
26.11.2025 03:08 Ответить
BBC
Залишившись без економічних партнерів після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія у своєму "повороті на Схід" опинилася в критичній залежності від Китаю - економіки, що у дев'ять разів більша за російську.
У Москві дедалі частіше нарікають: Пекін поводиться геть не як союзник, пишуть Financial Times та Reuters.

За даними видань, Росія опинилася у майже тотальній економічній залежності від Китаю - передусім у сфері товарів військового та подвійного призначення. Китайські компанії без вагань заробляють на критичних російських потребах, і вартість таких товарів стрімко зростає.

Дослідження Інституту нових економік Банку Фінляндії (BOFIT) показало: ціни на продукцію, що підлягає експортному контролю й постачається з Китаю до Росії, зросли в середньому на 87% у 2021-2024 роках.

Для порівняння - при постачаннях в інші країни зростання становило лише 9%.
26.11.2025 04:04 Ответить
У 2024 році торгівля між Китаєм і Росією досягла рекордних 254 млрд доларів (для порівняння: у 2021-му було 146,9 млрд). Однак у BOFIT наголошують: це зростання пояснюється здебільшого підвищенням цін, а не збільшенням поставок.
Показовий приклад - підшипники:
у грошовому вимірі їхній імпорт зріс на 76%,у фізичному - скоротився на 13%.
Схожою тактикою користується й Туреччина. Ціни на санкційні товари, які вона постачає Росії, зросли на 25-55% залежно від категорії.
26.11.2025 04:05 Ответить
Дослідження BOFIT підкреслює, що санкції суттєво обмежили доступ Росії до технологій.
Критично важливі товари вона тепер змушена купувати за завищеними цінами, а якість і стабільність поставок погіршилися.
Китай, який купує у Росії переважно сировину, став головним джерелом її експортних доходів і одночасно - майже єдиним постачальником потрібних для війни технологій.

Як сказав Reuters ще один співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони. І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
26.11.2025 04:07 Ответить
мене більше цікавить, чого брити так ******* смоктати у китаю?
ви вже отримали зауваження від госдепу, що англія сдала (продала) свої найбільш важливі стратегічні об'єкти китаю, починаючи від аерпортів, закінчуючи енергетикою. Гроші не пахгуть, егеж?
я вже не кажу про універи, де один чайна таун. Зливають свою мізки вузькоглазим, які ж потім будуть їх бомбити. придурки
26.11.2025 02:56 Ответить
ну як цікавить, гугл і кіборд на пошукалово )
26.11.2025 03:50 Ответить
навіть якось вже і не вдобно питати,
а хто ж були ті змії які зеленськоко і його шоблу привели до влади?
але це точно були не ми - то якісь інше люде....
26.11.2025 02:29 Ответить
даже по тексту видно как кацап ржет над америкосом. особенно вот это "я обговорю со своим боссом". Задорнов тут таки был прав- тупые. таких кинуть это прям маст би.
26.11.2025 02:35 Ответить
Схоже на те що друзі Марка Рубіо зі спецслужб почали зливати Віткоффа...
Розвиток подій покаже - так чи ні.
26.11.2025 02:43 Ответить
марк рубіо підлеглий трампа, він йому слова поперек не скаже.
26.11.2025 03:43 Ответить
і не сказав)
підкилимні щурячі ігри ніхто не відміняв
26.11.2025 03:56 Ответить
Спадкоємець Іуди і спадкоємець орди знайшли спільну мову. Враження первісності, чи глухого середньовіччя. І це ще не вечір., бо трумп - корисний ідіот *****, а його '*******' суміш сволоти і ********.
26.11.2025 06:39 Ответить
Ні чого сенсаційного і прям жахливого в цій розмові немає, щоб не можливо було уявити, що до того як все там кулуарно проходить насправді.
26.11.2025 07:26 Ответить
І як би там не було, перемовини почалися. Хоча мабуть не так як розраховували кацапи, тому і опублікована ця розмова.
26.11.2025 07:48 Ответить
Якась маячня. Єдине, в чому я ще раз переконався, так це те, що уіткофф реально тупий. Як і його босс.
26.11.2025 07:55 Ответить
До речі, а хтось переходив за https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-25/putin-advisers-discuss-plans-for-dealing-with-trump-transcript посиланням у тексті новини? Там взагалі ІНША розшифровка - ушакова з дмітрієвим. І розмовляють вони про те, як видати їхній план за американський.

Це як???
26.11.2025 08:01 Ответить
 
 