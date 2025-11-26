Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США
Агентство Bloomberg обнародовало текст телефонного разговора между специальным представителем США Стивом Уиткоффом и советником Владимира Путина Юрием Ушаковым, в котором обсуждалась подготовка американского мирного плана, сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, разговор состоялся 14 октября — на следующий день после подписания соглашения между Израилем и "Хамас", который США и Евросоюз определяют как террористическую организацию. Опубликованная расшифровка раскрывает детали создания проекта урегулирования войны в Украине.
Из материалов следует, что Уиткофф фактически дает Ушакову советы, как получить благосклонную реакцию президента США Дональда Трампа, а также рекомендует организовать телефонный разговор еще до визита президента Зеленского в Белый дом.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
Кремлівський сценарій...
Для чого це робиться.
Ймовірно, розмови справжні.
Мета - скомпрометувати Віткоффа, щоб зірвати його візит до рашки і зупинити так званий «мирний процес», якого путін хоче уникнути.
І, якщо Віткоффа «зробили», як фраєра, то, може, Трампу варто помислити над тим, щоб ставити на стратегічні посади не партнерів по гольфу, а професіональних дипломатів.
Партнери, схоже, теж.
От така й*****на "геополітика".
P.S. Але з'явилася маленька надія, що вітькофф став на один крок ближче до буцегарні.
Якби ви ще як гарант Будапешті відстьогували як Європа зброєю і грошима.
А то бідні пєндоси з бідним Трампидлом - кляті європейці всю зброю у них розкупили і нізя навіть підмахнути дорогим свинособачим партнерам, а так хочеться, так хочеться.🤡
Який трамп взяв на опрацювання, заради висування його на премію миру, на долю України йому насрати.
Але ж зеля ведеться на цей план капітуляції України.
Добре пам'ятаю як були зафіксовані Мінськ-1, а ворог все одно рухав лінію зіткнення, зокрема Дебальцево.
Після підписання Мінську-1 доресі загинуло стільки ж військових, скільки і до його підписання.
Це все лайно.
Які будуть умови нового договору ще невідомо, але точно гірші за Мінськ. Та й велике питання чи зможемо ми підготуватись на цей раз.
За 4 роки замість кількох місяців?
Капітуляція ЗеЧма набагато гірша
якої чисельності їй мати армію і в які союзи вступати, а на додаток щє і кацапську мову як другу державну + феесбешну церкву в себе поважати,
яка прямо пропагандує вбивство українців?
****** не зелений *******.
але Україна погодилася і дала добро,
шо би тебе нагодувати і що би ти, нагодований, до неї потім пивіз зелю.
ножка бушу чомусь тобі тоді поперед горла не стала як і кацапії.
відіжралися і все за своє...
І порахуй, скільки піндоси зекономили на засобах стримування після нашого роззброєння. Це злочин, що немає строку давності і призвів до геноциду в 21 ст. А ти мені за ніжки буша за 3 копійки париш. Ідіот чи обкурений? розмову закінчено.
ти їх знову продав за ножку Буша, який із Европи...
дайте пожрати!!!
а коли дали, так чому б і на кацапськi танки сісти і не устроїти накормільцям новий рік?
бо з мамкіної ціцькі не капало, а дитя їсти хтіло.
а потім сам собі сказав - все зламаю!
зламав...
це для мене людина ніяка - неспроможня ні на нащо.
їм туалетної бумаги не передай- вони і срать припинять.
її поцілуй і шепталово - "я не помилилася"
ти єдина і ти все знаєш!...
давайте викормимо дракона, що би він потім тебе з'їв.
ніби як гордо вмерти і не брати в піндосів?
ні - взяли, всосали і потовстішали...
Черговий зашквар рижого трампа.
Залишившись без економічних партнерів після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія у своєму "повороті на Схід" опинилася в критичній залежності від Китаю - економіки, що у дев'ять разів більша за російську.
У Москві дедалі частіше нарікають: Пекін поводиться геть не як союзник, пишуть Financial Times та Reuters.
За даними видань, Росія опинилася у майже тотальній економічній залежності від Китаю - передусім у сфері товарів військового та подвійного призначення. Китайські компанії без вагань заробляють на критичних російських потребах, і вартість таких товарів стрімко зростає.
Дослідження Інституту нових економік Банку Фінляндії (BOFIT) показало: ціни на продукцію, що підлягає експортному контролю й постачається з Китаю до Росії, зросли в середньому на 87% у 2021-2024 роках.
Для порівняння - при постачаннях в інші країни зростання становило лише 9%.
Показовий приклад - підшипники:
у грошовому вимірі їхній імпорт зріс на 76%,у фізичному - скоротився на 13%.
Схожою тактикою користується й Туреччина. Ціни на санкційні товари, які вона постачає Росії, зросли на 25-55% залежно від категорії.
Критично важливі товари вона тепер змушена купувати за завищеними цінами, а якість і стабільність поставок погіршилися.
Китай, який купує у Росії переважно сировину, став головним джерелом її експортних доходів і одночасно - майже єдиним постачальником потрібних для війни технологій.
Як сказав Reuters ще один співрозмовник з оточення російського уряду: "Без них ми не змогли б виготовити жодної ракети - не кажучи вже про дрони. І вся економіка давно б завалилася. Якби вони захотіли, війна закінчилася б уже давно".
ви вже отримали зауваження від госдепу, що англія сдала (продала) свої найбільш важливі стратегічні об'єкти китаю, починаючи від аерпортів, закінчуючи енергетикою. Гроші не пахгуть, егеж?
я вже не кажу про універи, де один чайна таун. Зливають свою мізки вузькоглазим, які ж потім будуть їх бомбити. придурки
а хто ж були ті змії які зеленськоко і його шоблу привели до влади?
але це точно були не ми - то якісь інше люде....
Розвиток подій покаже - так чи ні.
підкилимні щурячі ігри ніхто не відміняв
Це як???