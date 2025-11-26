Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США

Агентство Bloomberg обнародовало текст телефонного разговора между специальным представителем США Стивом Уиткоффом и советником Владимира Путина Юрием Ушаковым, в котором обсуждалась подготовка американского мирного плана, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, разговор состоялся 14 октября — на следующий день после подписания соглашения между Израилем и "Хамас", который США и Евросоюз определяют как террористическую организацию. Опубликованная расшифровка раскрывает детали создания проекта урегулирования войны в Украине.

Из материалов следует, что Уиткофф фактически дает Ушакову советы, как получить благосклонную реакцию президента США Дональда Трампа, а также рекомендует организовать телефонный разговор еще до визита президента Зеленского в Белый дом.

Что предшествовало?

Читайте также: Дрисколл может посетить Россию для обсуждения войны в Украине