Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США

Агентство Bloomberg оприлюднило текст телефонної розмови між спеціальним представником США Стівом Віткоффом і радником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, у якій обговорювалася підготовка американського мирного плану, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, розмова відбулася 14 жовтня — на наступний день після підписання угоди між Ізраїлем та "Хамас", який США та Євросоюз визначають як терористичну організацію. Опублікована розшифровка розкриває деталі створення проєкту врегулювання війни в Україні.

З матеріалів випливає, що Віткофф фактично дає Ушакову поради, як отримати прихильну реакцію президента США Дональда Трампа, а також рекомендує організувати телефонну розмову ще до візиту президента Зеленського до Білого дому.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв вже прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", – написав Дмітрієв у соцмережі X.

Що передувало?

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