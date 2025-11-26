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Новини Мирний план
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Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США

Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США

Агентство Bloomberg оприлюднило текст телефонної розмови між спеціальним представником США Стівом Віткоффом і радником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим, у якій обговорювалася підготовка американського мирного плану, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, розмова відбулася 14 жовтня — на наступний день після підписання угоди між Ізраїлем та "Хамас", який США та Євросоюз визначають як терористичну організацію. Опублікована розшифровка розкриває деталі створення проєкту врегулювання війни в Україні.

З матеріалів випливає, що Віткофф фактично дає Ушакову поради, як отримати прихильну реакцію президента США Дональда Трампа, а також рекомендує організувати телефонну розмову ще до візиту президента Зеленського до Білого дому.

Дмитрієв домовився з Віткоффом- переговори

Дмитрієв домовився з Віткоффом- переговори

Дмитрієв домовився з Віткоффом- переговори

Дмитрієв домовився з Віткоффом- переговори

Дмитрієв домовився з Віткоффом- переговори

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв вже прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", – написав Дмітрієв у соцмережі X.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Також читайте: Дрісколл може відвідати Росію для обговорення війни в Україні

Автор: 

план (221) війна в Україні (8485) Віткофф Стів (316)
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Топ коментарі
+31
Розмова скидається на злягання двох глистів у дупі.
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26.11.2025 01:23 Відповісти
+28
Ізраїль без США 0! І всі це чудово знають...
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26.11.2025 01:58 Відповісти
+22
вимагання від України відмовитися від чястини своїх терріторій і диктування їй
якої чисельності їй мати армію і в які союзи вступати, а на додаток щє і кацапську мову як другу державну + феесбешну церкву в себе поважати,
яка прямо пропагандує вбивство українців?
****** не зелений *******.
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26.11.2025 01:46 Відповісти
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З інету. Aлe нaйбiльш скaндaлнoю є рoзмoвa Вiткoфa з Ушaкoвим, дe Вiткoфф вчить Ушaкoвa як мaнiпулювaти Трaмпoм. Цe вжe ...
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26.11.2025 12:34 Відповісти
Можливо, ми не туди дивимося? І основний сенс цього зливу (окрім решти) полягав у тому, щоб пустити у публічний простір твердження, що "російсько-арабський саміт" був скасований росією як "жест доброї волі", а не тому, що насправді більшість арабський країн проігнорували цю ініціативу, ймовірно на догоду (чи під тиском) США.
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26.11.2025 14:33 Відповісти
Взагалі це кримінальна справа про шпигунство/роботу на ворожу державу та надіюсь що вітькова і його босса за це візьмуть але америка давно не правова держава
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26.11.2025 14:34 Відповісти
witkOFF is an ACTNING kgb/fsb agent???

ТА ВИ ШО?!?!
як і zєлять....
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26.11.2025 14:42 Відповісти
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