Президент Євроради: ЄС продовжить тиск на Росію та підтримку України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив у подальшій підтримці України з боку Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив після зустрічі "коаліції охочих" у вівторок, 25 листопада.

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За словами Кошти, президент Володимир Зеленський та державний секретар США Марко Рубіо поділилися оцінкою поточного мирного процесу. Президент Євроради підкреслив важливість продовження підтримки України в кількох напрямках:

політичний;

економічний;

військовий.

"З точки зору ЄС, наші дискусії, особливо ті, що відбулися вчора в Луанді, підтверджують наше зобов'язання продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну в політичному, економічному та військовому плані", – додав Кошта.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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