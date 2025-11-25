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Новини Коаліція охочих
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Президент Євроради: ЄС продовжить тиск на Росію та підтримку України

Кошта: Україна може розраховувати на підтримку ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив у подальшій підтримці України з боку Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив після зустрічі "коаліції охочих" у вівторок, 25 листопада. 

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За словами Кошти, президент Володимир Зеленський та державний секретар США Марко Рубіо поділилися оцінкою поточного мирного процесу. Президент Євроради підкреслив важливість продовження підтримки України в кількох напрямках:

  • політичний;

  • економічний;

  • військовий.

"З точки зору ЄС, наші дискусії, особливо ті, що відбулися вчора в Луанді, підтверджують наше зобов'язання продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну в політичному, економічному та військовому плані", – додав Кошта.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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коаліція (421) Євросоюз (15200) Кошта Антоніу (141)
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Балачки - навіть не потужні
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25.11.2025 20:34 Відповісти
Президент Евросовета, из слов в статье, подтвердил необходимость, а не продолжение!
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25.11.2025 20:36 Відповісти
Як у тій казці: тиснуть тиснуть, а дотиснути не можуть, бо тиснують язиками.

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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25.11.2025 20:47 Відповісти
Забагато тиску, краще б взяли росію за горло
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25.11.2025 21:50 Відповісти
Це не земляк Гутієрєша?
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25.11.2025 20:48 Відповісти
Ховайтеся
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25.11.2025 22:33 Відповісти
 
 