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Президент Євроради: ЄС продовжить тиск на Росію та підтримку України
Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевнив у подальшій підтримці України з боку Європейського Союзу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив після зустрічі "коаліції охочих" у вівторок, 25 листопада.
За словами Кошти, президент Володимир Зеленський та державний секретар США Марко Рубіо поділилися оцінкою поточного мирного процесу. Президент Євроради підкреслив важливість продовження підтримки України в кількох напрямках:
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політичний;
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економічний;
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військовий.
"З точки зору ЄС, наші дискусії, особливо ті, що відбулися вчора в Луанді, підтверджують наше зобов'язання продовжувати тиснути на Росію та підтримувати Україну в політичному, економічному та військовому плані", – додав Кошта.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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