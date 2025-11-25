Українські біженці не будуть змушені виїжджати з Німеччини в стислі терміни, – міграційне відомство

Українські біженці в Німеччині в разі завершення бойових дій в Україні не будуть змушені виїжджати з країни в стислі терміни та без урахування обставин.

Про це розповів директор Управління з питань імміграції Берліна, найбільшого в Німеччині імміграційного відомства, Енгельхард Мазанке, передає Укрінформ.

Мазанке нагадав, що рішення Європейського Союзу щодо надання захисту вкотре продовжене та чинне до березня 2027 року.

Пр цьому Мазанке зазначив, що ніхто не знає, що станеться до того часу. Однак, за його словами, точно не відбудеться так, щоб у 2027 році проходили серйозні дискусії про повернення 1,3 млн людей протягом короткого періоду та без винятків.

"Цього точно не станеться в Німеччині – незалежно від того, як розвиватиметься політична ситуація. І навіть якби хтось вимагав чогось подібного – а тепер цього немає – практичне впровадження було б неможливим", – пояснив Мазанке.

Він додав, що ніколи раніше в Німеччині не було ситуації, коли стільки людей з "культурно близької країни" іммігрувало б за такий короткий час.

У порівнянні з 2015-2016 роками, коли Німеччина пережила хвилю біженців, переважно із Сирії, та інші потоки біженців, різниця полягала в тому, що з України приїхали переважно жінки середнього віку з професійним досвідом та дітьми, а не чоловіки.

Мазанке не став робити прогноз щодо того, яка частка українців може вирішити залишитися в Німеччині, а яка – повернутися, однак припустив, спираючись на досвід біженців, яких прийняла країна під час війни на Балканах, що розподіл може бути приблизно порівну.

За словами Мазанке, багато залежатиме навіть не від того, чи будуть українці працевлаштовані, а від того, як складатимуться родинні обставини.

"Дослідження міграції показали – також у межах ЄС, – що вирішальним чинником для постійного проживання в новій країні після імміграції є не робота, мова чи освіта, а створення нової сім'ї. Основа інтеграції – не так кар'єра, як сім'я", – сказав Мазанке.

Він також висловив думку, що отримання німецького громадянства – на це через п'ять років проживання в країні мають право ті, хто відповідає вимогам, зокрема, працює та сплачує податки, не отримує допомогу від держави – не тільки не стане на заваді поверненню в Україну, але й навпаки може стимулювати таке рішення.

Українські біженці в Німеччині

Як повідомлялося, біженців із України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, позбавлять права на отримання соціальних виплат для безробітних "бюргергельд" (Bürgergeld – "гроші для громадян"). Натомість українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині після 1 квітня, зможуть отримувати виплати на рівні з прохачами притулку з інших країн.

У Німеччині станом на жовтень перебували близько 1,26 млн біженців із України. Близько 700 тис. українських біженців мали право на соцдопомогу, серед них 200 тис. дітей.

Як повідомлялося, із близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни Росії проти України, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, 13 червня Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.