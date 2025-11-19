Уряд Німеччини схвалив зменшення виплат для біженців з України. Кого це торкнеться?

Біженців з України, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, позбавлять права на отримання соціальних виплат для безробітних "бюргергельд" (Bürgergeld – "гроші для громадян").

Відповідний законопроєкт уряд Німеччини країни схвалив у середу, 19 листопада, його ще має затвердити парламент, повідомляє Deutsche Welle.

Натомість українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Німеччині після 1 квітня, зможуть отримувати виплати на рівні з прохачами притулку з інших країн.

Такі виплати значно менші. Наприклад, людина, що проживає сама і отримує "бюргергельд", може отримувати до 563 євро на місяць. а шукачі притулку можуть претендувати лише на 441 євро.

Водночас для українських біженців, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року, нічого не зміниться.

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А ті біженці, які прибули після цієї дати, але вже отримують соцвиплати з безробіття "бюргергельд", продовжать отримуватимуть їх до кінця періоду, на який ці виплати були затверджені. Якщо вони надалі потребуватимуть допомоги, претендувати на "бюргергельд" вони вже не зможуть. Повернення вже отриманих виплат законопроєкт не передбачає.

Аби закон набрав чинності, його мають іще ухвалити Бундестаг та Бундесрат – представницький орган федеральних земель Німеччини.

Як повідомлялося, у Німеччині станом на жовтень перебували близько 1,26 мільйона біженців з України. Близько 700 тисяч українських біженців мали право на соцдопомогу, серед них 200 тисяч дітей.