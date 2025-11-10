Євросоюз зафіксував різке зростання кількості українців із тимчасовим захистом. ІНФОГРАФІКА

Країни Європейського Союзу у вересні цього року видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Як свідчать дані Євростату, це на 49% більше, ніж у серпні 2025 року, і є найбільшою щомісячною кількістю нових рішень, зафіксованою з серпня 2023 року.

Як зазначається, таке збільшення відбувається після ухвалення урядом України наприкінці серпня 2025 року указу, який надає чоловікам віком від 18 до 22 років включно право безперешкодно виїжджати з України.

На кінець вересня 2025 року загалом 4,3 млн біженців із України мали статус тимчасового захисту в ЄС. Порівняно з кінцем серпня 2025 року, загальна кількість осіб із України, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла на 49 555 (+1,2%).

Країнами ЄС, де зафіксовано найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту, були Німеччина (1,22 млн осіб, 28,3% від загальної кількості в ЄС), Польща (1,01 млн осіб, 23,5%) та Чехія (389,31 тис. осіб, 9%).

Кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 24 країнах, причому 3 найбільші абсолютні збільшення спостерігалися у Польщі (+12,96 тис., +1,3%), Німеччині (+7,59 тис., +0,6%) та Чехії (+3,46 тис., +0,9%). Єдине зменшення було зареєстровано у Франції (-240, -0,4%).

Найвищі співвідношення отримувачів тимчасового захисту на тисячу осіб спостерігалися в Чехії (35,7), Польщі (27,6) та Естонії (25,5), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.

Станом на 30 вересня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 44% бенефіціарів. Неповнолітні становили майже третину (31%), тоді як дорослі чоловіки становили близько чверті (25,1%) від загальної кількості.

Дозвід на виїзд чоловіків за кордон

Нагадаємо, від 28 серпня чоловіків віком від 18 до 22 років включно розпочали випускати за кордон. Відповідні зміни до своєї постанови Кабмін ухвалив 26 серпня на виконання доручення президента Володимира Зеленського.

На початку жовтня повідомлялося, що 41% роботодавців в Україні відчули вплив на заповнення вакансій від рішення про дозвіл чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати кордон.

До того стало відомо, що за три тижні від моменту дозволу для чоловіків віком 18-22 років на виїзд за межі України, 37% українських роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків цієї вікової категорії.

Зі свого боку Державна прикордонна служба України заявила, що не веде облік перетину кордону громадянами за віком.

Тимчасовий захист для українців

13 червня Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).

До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.