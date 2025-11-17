Тимчасовий захист у країнах ЄС мають 4,6 мільйона українців, – Мінсоцполітики
Із близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни Росії проти України, 4,6 млн мають статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу.
Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Ілона Гавронська, передає Укрінформ.
"Точні цифри потрібно завжди оновлювати, але орієнтовно можу сказати так: із тих близько 7 млн українців, які перебувають за кордоном унаслідок повномасштабної війни, 4,6 млн – на тимчасовому захисті в ЄС", – сказала Гавронська.
Вона додала, що, за різними дослідженнями, близько 2 млн людей за період 2022-2023 років уже встигли виїхати й повернутися.
"Перші два роки повномасштабної війни це було дуже помітно. Тепер ми спостерігаємо певний баланс: постійно хтось виїжджає, хтось повертається. Через це цифра в 4,6 млн на тимчасовому захисті тримається приблизно стабільною", – зазначилв Гайворонська.
Раніше повідомлялося, що країни Європейського Союзу у вересні цього року видали 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок повномасштабного російського вторгнення. Це на 49% більше, ніж у серпні 2025 року, і є найбільшою щомісячною кількістю нових рішень, зафіксованою з серпня 2023 року.
Станом на 30 вересня 2025 року громадяни України становили понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС. Дорослі жінки становили 44% бенефіціарів. Неповнолітні становили майже третину (31%), тоді як дорослі чоловіки становили близько чверті (25,1%) від загальної кількості.
Нагадаємо, 13 червня Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС ще на рік – до 4 березня 2027 року. Водночас держави-члени ЄС обговорюють підготовку до скоординованого переходу від тимчасового захисту (стратегія виходу з тимчасового захисту).
До того стало відомо, що Європейська Комісія почне розробляти план повернення українських біженців на Батьківщину після припинення бойових дій.
