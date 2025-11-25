Президент Евросовета: ЕС продолжит давление на Россию и поддержку Украины

Президент Европейского совета Антониу Кошта заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил после встречи "коалиции желающих" во вторник, 25 ноября.

По словам Кошты, президент Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио поделились оценкой текущего мирного процесса. Президент Евросовета подчеркнул важность продолжения поддержки Украины в нескольких направлениях:

политический;

экономический;

военный.

"С точки зрения ЕС, наши дискуссии, особенно те, которые состоялись вчера в Луанде, подтверждают наше обязательство продолжать давить на Россию и поддерживать Украину в политическом, экономическом и военном плане", – добавил Кошта.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

