Президент Евросовета: ЕС продолжит давление на Россию и поддержку Украины

Кошта: Украина может рассчитывать на поддержку ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил после встречи "коалиции желающих" во вторник, 25 ноября. 

По словам Кошты, президент Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио поделились оценкой текущего мирного процесса. Президент Евросовета подчеркнул важность продолжения поддержки Украины в нескольких направлениях:

  • политический;

  • экономический;

  • военный.

"С точки зрения ЕС, наши дискуссии, особенно те, которые состоялись вчера в Луанде, подтверждают наше обязательство продолжать давить на Россию и поддерживать Украину в политическом, экономическом и военном плане", – добавил Кошта.

Читайте также: Украинские беженцы не будут вынуждены выезжать из Германии в сжатые сроки, – миграционное ведомство

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Справедливый мир является приоритетом, однако конституционные интересы неизменны, - СЗР

коалиция (3845) Евросоюз (17856) Антониу Кошта (94)
Балачки - навіть не потужні
25.11.2025 20:34 Ответить
Президент Евросовета, из слов в статье, подтвердил необходимость, а не продолжение!
25.11.2025 20:36 Ответить
Як у тій казці: тиснуть тиснуть, а дотиснути не можуть, бо тиснують язиками.

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
25.11.2025 20:47 Ответить
Забагато тиску, краще б взяли росію за горло
25.11.2025 21:50 Ответить
Це не земляк Гутієрєша?
25.11.2025 20:48 Ответить
Ховайтеся
25.11.2025 22:33 Ответить
 
 