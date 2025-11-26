РУС
Новости Мирный план США
Фон дер Ляйен назвала приоритеты ЕС в отношении мирного соглашения: безопасность, суверенитет, финансовая помощь. СПИСОК

В ЕС назвали приоритеты в мирном соглашении для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила пять приоритетов, которые должны войти в мирное соглашение для Украины.

Об этом она заявила на заседании Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Гарантии безопасности

"Я хотела бы обозначить некоторые из основных принципов для Европы, пока мы работаем с Украиной, Соединенными Штатами и коалицией решительных над дальнейшим путем. Первый приоритет заключается в том, что любое соглашение должно обеспечить справедливый и длительный мир. И оно должно гарантировать настоящую безопасность для Украины и Европы", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Евросовета: ЕС продолжит давление на Россию и поддержку Украины

Президент ЕК подчеркнула, что Украина не может иметь никаких ограничений для Вооруженных Сил.

"Украина нуждается в надежных, долгосрочных и заслуживающих доверия гарантиях безопасности как части более широкого пакета... И так же очевидно, что любое мирное соглашение должно обеспечить гарантии европейской безопасности в долгосрочной перспективе", - пояснила она.

Читайте также: Трамп отреагировал на слитый разговор Уиткоффа: Ему нужно "продать" Украину России. Так работает посредник

Суверенитет Украины

"Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы открываем дверь для новых войн завтра. И мы не можем этого допустить", - отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что будущее Украины - в ЕС, это основная и существенная часть любой системы гарантий безопасности.

Читайте: Информация СМИ о заявлении Дрисколла о "неизбежном поражении" Украины - это фейк, - Рубио

Обеспечение финансовых потребностей

"На последнем Европейском Совете мы взяли на себя обязательство покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. По этой теме мы, Комиссия, представили документ с вариантами (финансирования). Сюда входит вариант по обездвиженным российским активам", - напомнила президент ЕК.

Она подчеркнула, что следующим шагом станет представление Еврокомиссией проекта правовых документов по финансированию Украины.

Читайте также: США использовали российский документ для "мирного плана" по Украине, - Reuters

Решать должна Украина

Четвертым приоритетом фон дер Ляйен назвала "ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, ничего о НАТО без НАТО".

Возвращение детей

Пятым приоритетом, по словам президента Еврокомиссии, является возвращение каждого украинского ребенка, похищенного Россией.

Читайте: Скоординированное участие ЕС в Женеве обеспечило значительный прогресс в мирных переговорах относительно Украины, - фон дер Ляйен

Автор: 

Евросоюз (17860) Урсула фон дер Ляйен (665)
Топ комментарии
+9
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/14423 Петро Порошенко:
Для путіна мирні переговори - це ще одна форма війни. Він планує затягувати нескінченну балаканину про так звані «деталі мирного плану». Це спосіб поведінки путіна. Він - військовий злочинець та вбивця. Тому чим сильнішими будуть США, Європа, НАТО й Україна, тим ефективнішими будуть переговори.
У прямому етері CNN говорили про переговорний процес, про пріоритети України. Важливо, щоб під час нього все було узгоджено до дрібниць. Існує крилата фраза, що диявол криється в деталях. Саме тому має працювати принцип «нічого не узгоджено, доки не узгоджено все».
Україна має власні «червоні лінії». По-перше, жодних компромісів щодо суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. По-друге, жодних компромісів щодо національної ідентичності. По-третє, жодних компромісів щодо Збройних Сил України як ключової гарантії безпеки. Так само не може бути компромісів щодо нашого європейського майбутнього, оскільки українці ніколи не погодяться знову бути провінцією під управлінням російської імперії.
Почати необхідно з негайного та всеосяжного припинення вогню. путін, як і у 2015 році, просто не має аргументів, чому він проти припинення вогню та чому він наполягає на своєму праві вбивати невинних мирних українців.
Якщо ми будемо сильнішими, путіну доведеться бути гнучким. У разі якщо він не погодиться на спільні умови, на американську, українську та європейську версії мирної угоди, то партнери мають посилити санкції та надати Україні більше зброї. Це єдиний спосіб, у який ми можемо досягти результатів у переговорах із путіним.
26.11.2025 11:22 Ответить
+6
А знищення агресора не має бути 1 приорітетом ?
26.11.2025 11:15 Ответить
+4
А розпад есесесера був можливий?
26.11.2025 11:41 Ответить
А знищення агресора не має бути 1 приорітетом ?
Всі розуміють що це неможливо.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:27 Ответить
А розпад есесесера був можливий?
показать весь комментарий
26.11.2025 11:41 Ответить
Він був неминучій.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:47 Ответить
Як і повний гаплик русні-свинорилам і розвал їхньої штучно створеної "недодержави" під назвою російська федерація болота . Лише фактор часу і нарешті повне усвідомлення цивілізованого світу , європейців в першу чергу , безальтернативності необхідності повного знищення анклаву русні , як основної загрози подальшого розвитку людства.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:16 Ответить
Нічого про Україну без Європи, так більше схоже.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:19 Ответить
Говорила б простіше: війна повинна тривати до останнього українця.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:22 Ответить
Ні, кацапе, то останнього лаптя війна триватиме. Поки ***** на замовлення ціньпиньдзиня не знищить лаптєстан війна не закінчиться, і не сподівайся 😈😈😈
показать весь комментарий
26.11.2025 11:40 Ответить
Дебіле, тобі треба було аріфметіку вивчати у школі! Тоді б ти знав, що 140 мільйонів лаптей це забагато більше ніж 30 (а може вже і менше) мільйонів українців. Но тобі на це насрати, судячи з усього
показать весь комментарий
26.11.2025 12:49 Ответить
Це не політкоректно казати, може образити чиїсь почуття.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:48 Ответить
Може образити почуття лише ідіотів, на кшталт ******* Triple Seven .
показать весь комментарий
26.11.2025 12:53 Ответить
На цьому ресурсі це стосується усіх дописувачів, крім порохоботів🤗
показать весь комментарий
26.11.2025 11:34 Ответить
з претензіями всім зебілам - сюди: Рада форумчан
А також - сюди:



показать весь комментарий
26.11.2025 11:59 Ответить
нєнє!
продовжуй навалювати!
твой вождь вєдьот тєбя!
показать весь комментарий
26.11.2025 12:01 Ответить
Що вони фантазують? Зельоні в перший же день погодились на всі 28 кацапських пунктів.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:22 Ответить
Ще у 20 році, у Омані
показать весь комментарий
26.11.2025 11:41 Ответить
жидоклан захопив україну та перепродав кацапам!
але ж, ****, засада, українці вперлися!
показать весь комментарий
26.11.2025 11:27 Ответить
Як це Європа вимагає закінчення війни тільки з гарантіями безпеки для себе, якщо вона обіцяє надати гарантії безпеки Україні у разі закінчення війни?
показать весь комментарий
26.11.2025 11:36 Ответить
Выглядит так что приоритет у них это не существование Украины хоть в каких-то гарантированных границах, а имидж Европы и факт того, что вот они молодцы и не признали. Не сломались. Будет ли существовать Украина как таковая, это дело десятое. Главное не признать право сильного, но не предотвратить это самое право. Агрессору от этого кстати ни холодно ни жарко. Агрессор точно не мыслит категориями международного права.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:56 Ответить
 
 