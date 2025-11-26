Фон дер Ляйен назвала приоритеты ЕС в отношении мирного соглашения: безопасность, суверенитет, финансовая помощь. СПИСОК

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила пять приоритетов, которые должны войти в мирное соглашение для Украины.

передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Гарантии безопасности

"Я хотела бы обозначить некоторые из основных принципов для Европы, пока мы работаем с Украиной, Соединенными Штатами и коалицией решительных над дальнейшим путем. Первый приоритет заключается в том, что любое соглашение должно обеспечить справедливый и длительный мир. И оно должно гарантировать настоящую безопасность для Украины и Европы", - отметила она.

Президент ЕК подчеркнула, что Украина не может иметь никаких ограничений для Вооруженных Сил.

"Украина нуждается в надежных, долгосрочных и заслуживающих доверия гарантиях безопасности как части более широкого пакета... И так же очевидно, что любое мирное соглашение должно обеспечить гарантии европейской безопасности в долгосрочной перспективе", - пояснила она.

Суверенитет Украины

"Если сегодня мы легитимизируем и формализуем подрыв границ, мы открываем дверь для новых войн завтра. И мы не можем этого допустить", - отметила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что будущее Украины - в ЕС, это основная и существенная часть любой системы гарантий безопасности.

Обеспечение финансовых потребностей

"На последнем Европейском Совете мы взяли на себя обязательство покрыть финансовые потребности Украины на 2026 и 2027 годы. По этой теме мы, Комиссия, представили документ с вариантами (финансирования). Сюда входит вариант по обездвиженным российским активам", - напомнила президент ЕК.

Она подчеркнула, что следующим шагом станет представление Еврокомиссией проекта правовых документов по финансированию Украины.

Решать должна Украина

Четвертым приоритетом фон дер Ляйен назвала "ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы, ничего о НАТО без НАТО".

Возвращение детей

Пятым приоритетом, по словам президента Еврокомиссии, является возвращение каждого украинского ребенка, похищенного Россией.

