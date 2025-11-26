США использовали российский документ для "мирного плана" по Украине, - Reuters

Мирный план США для Украины из 28 пунктов был подготовлен на основе документа, созданного Россией.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, это первое подтверждение того, что именно российские предложения легли в основу плана, который Киев отверг.

По данным агентства, Москва передала документ американским высокопоставленным чиновникам в октябре - после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В "неофициальном документе" содержались уже привычные для российской позиции требования, включая территориальные уступки, которые Украина ранее неоднократно отклоняла.

Госдепартамент США, а также посольства Украины и России в Вашингтоне отказались комментировать информацию Reuters. В Белом доме также не дали прямого ответа, но сослались на заявления Трампа об "оптимизме" в продвижении мирного плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ положительно смотрит на некоторые моменты "мирного плана" США, - помощник Путина Ушаков

Пока неясно, почему администрация американского президента решила использовать именно российский документ в качестве основы для собственных наработок. По информации источников, часть чиновников в США, в частности госсекретарь Марко Рубио, считала, что Украина сразу отвергнет требования Кремля.

После поступления документа Рубио провел беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, во время которой обсуждалось содержание "неофициальных" материалов. На этой неделе в Женеве он также отметил, что получал "многочисленные неофициальные документы такого характера", не уточняя деталей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит $5 млрд военной помощи по программе PURL до конца года, - Рютте

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация СМИ о заявлении Дрисколла о "неизбежном поражении" Украины - это фейк, - Рубио