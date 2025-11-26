РУС
США использовали российский документ для "мирного плана" по Украине, - Reuters

США и Россия

Мирный план США для Украины из 28 пунктов был подготовлен на основе документа, созданного Россией.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это первое подтверждение того, что именно российские предложения легли в основу плана, который Киев отверг.

По данным агентства, Москва передала документ американским высокопоставленным чиновникам в октябре - после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В "неофициальном документе" содержались уже привычные для российской позиции требования, включая территориальные уступки, которые Украина ранее неоднократно отклоняла.

Госдепартамент США, а также посольства Украины и России в Вашингтоне отказались комментировать информацию Reuters. В Белом доме также не дали прямого ответа, но сослались на заявления Трампа об "оптимизме" в продвижении мирного плана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ положительно смотрит на некоторые моменты "мирного плана" США, - помощник Путина Ушаков

Пока неясно, почему администрация американского президента решила использовать именно российский документ в качестве основы для собственных наработок. По информации источников, часть чиновников в США, в частности госсекретарь Марко Рубио, считала, что Украина сразу отвергнет требования Кремля.

После поступления документа Рубио провел беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, во время которой обсуждалось содержание "неофициальных" материалов. На этой неделе в Женеве он также отметил, что получал "многочисленные неофициальные документы такого характера", не уточняя деталей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит $5 млрд военной помощи по программе PURL до конца года, - Рютте

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация СМИ о заявлении Дрисколла о "неизбежном поражении" Украины - это фейк, - Рубио

https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukraina-mae-vimagati-vidstoronennya-vitkoffa-vid-peregovornogo-protsesu-nardepka-klimpush-tsintsadze Україна має вимагати відсторонення Віткоффа від переговорного процесу, - заявила в етері Еспресо народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"На мою думку, після того, що ми дізнались з інформації видання Bloomberg, весь світ дізнався про розмову Ушакова й Дмитрієва і як вони передавали свій план через Віткоффа адміністрації Трампа, означає, що Росія загнала США у пастку. Потім залучили весь світ, в тому числі й Україну, працювати в рамках цієї російської пастки. Після оприлюднення цих розмов взагалі не можна говорити про прийнятність того плану. Ми ж розуміємо, що цей план був написаний у Москві. Україна ж має купу червоних ліній, які там перетнули. Тому мені дуже складно говорити, що саме українська делегація узгодила з США по цьому мирному плану", - пояснила вона.
За словами народної депутатки, Стів Віткофф фактично підставив адміністрацію Дональда Трампа. Адже він представив мирний план як власний, але це були вимоги з Москви.
"Як на мене, сьогодні правильно було б від України вимагати відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Генерал Келлог, як мені відомо, був відсторонений на вимогу Росії начебто через втрату довіри. В цій же історії ми ж маємо однозначну втрату довіри й те, що Віткофф де-факто підставив адміністрацію Трампа через представлення цього плану, який начебто був написаний ним, але узгодженого з РФ", - наголосила Климпуш-Цинцадзе..
+6
Схоже кацапи дуже міцно американців за яйця тримають і стискають час від часу
+5
значить достатньо взяти того торгаша за яйця і вся Аамерика стала "слухняною", бо тільки торгаш зараз приймає рішення ...що кацапи з китайцями і успішно зробили
Це очевидно з того, що саме срассеянам конче необхідно забрати саме Донецьку область, навіть "поступившися" іншими областями. Щоб здобути контролю над трасою Канала (яка починається біль Слав'янська), відновити його та подати воду на Донецьк та Маріуполь. Якби писав умовний американець, то йому все одно. Можна ж було щось на кшталт "Херсон віддають ************, а Слав'янськ хай залишається Україні вже". Але ніт. Отже, план писали ті, хто боїться водного бунту в Донецьку. І це не американці.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:02 Ответить
Вода їм також і для Криму потрібна, а це означає лише одне - на Донецькій області свинособаки не зупиняться.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:08 Ответить
Нехай мочу імпортують.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:14 Ответить
Геннадій Москаль, перелогіньтєся! А хіба він живий, не знаєте?
показать весь комментарий
26.11.2025 11:26 Ответить
В Крим зараз подати воду технічно не може ніхто: для цього треба, маючи повний контроль над всією Херсонською областю, відбудувати греблю Каховської ГЕС, це кілька років та мільярди баксів, потім кілька років чекати наповнення водосховища - лише тоді піде вода до Криму. Тобто це питання геть не на часі. Звісно ж вони не зупиняться, підуть далі потім. Але зараз ми обговорюємо конкретний папірець. Який передбачає заморозку фронту в певних областях, та навіть вивід орківських військ з певних областей. Але ось Донецьку вони принципово вимагають, тобто зокрема там лише Слав'янськ та Краматорськ в нас залишилися. Я пояснив - чому.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:25 Ответить
Про Донецьк теж хтось недавно на ютубі доволі цікаво розповідав, що для відновлення подачі води знадобиться кілька років та купа мільярдів. Інфраструктура там зараз знищена "під корінь".
показать весь комментарий
26.11.2025 11:41 Ответить
Ето другоє. Той мав на увазі: якщо вони не заберуть Слав'янськ. Тоді так, треба буде возити воду ледь не з Печори та Західної Двіни. Але якщо вони отримують Донецьку область, заходять ремонтні бригади та відновлюють кілька насосних станцій. Які піднімають воду з Сіверського Донця нагору, на Донецький кряж. Ще треба їх заживити електрикою. Та розчистити русло каналу. Всьо. Це теж не дешево та не швидко, але ж китайці їм допоможуть. Що таке три насоси для Китаю?!
показать весь комментарий
26.11.2025 11:46 Ответить
Тобто Північної Двіни, звісно ж.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:47 Ответить
А Покровск ? Уже накрылся ЗЕлёной пπππ√√√$$¢ ?
показать весь комментарий
26.11.2025 13:04 Ответить
Я й Костянтинівку не згадав, як й Мирноград, Лиман, Сіверськ. Наче оце все ще не накрилося, але ж близько до того. Чи можна їх врятувати військовим шляхом? Я б скерував по доповідь до більш підготованих фахівців. А ось оборону Слав'янська та Краматорська ми всерйоз навіть ще нічого не починали. Мало не здасться нікому. Тому впевнено назвав саме їх.
показать весь комментарий
26.11.2025 13:11 Ответить
шо ти верзеш
показать весь комментарий
26.11.2025 11:06 Ответить
а то ми одразу не зрозуміли)))
показать весь комментарий
26.11.2025 11:05 Ответить
Ніхто з наших офіційних осіб це робити не буде - офіційно. Може десь, тихцем, обережненько ...
показать весь комментарий
26.11.2025 12:25 Ответить
"Дмитрієв домовився з Віткоффом, щоб той видав російський "мирний план" за свій - Bloomberg"
"Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів"
Як можна узгодити російський план, щоб він відображав українські пріоритети? Хто визначає українські пріоритети?
Якщо зеля не пошле цей план далеко за небокрай, то українці пошлють зелю)
показать весь комментарий
26.11.2025 11:17 Ответить
О, смєтуни приосанилися!
показать весь комментарий
26.11.2025 11:24 Ответить
І вас підкацапників за російським кораблем теж пошлють
показать весь комментарий
26.11.2025 13:25 Ответить
Наразі процес іде у нормальному русі - підлянку Дмітрієва і Віткофа повернули проти *****.
показать весь комментарий
26.11.2025 12:27 Ответить
Ніхто нікого вже не буде питати, після зашкварів з міндічем єрмак, умєров та зейло вже просто виконавці, і вони будуть робити все що накажуть.
Спостерігайте мовчки.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:17 Ответить
Вже не знають як зірвати мирні перемовини. То документ чисто московії, то вже на основі. Короче війскове лоббі і присмоктиши до цього, вже аж з штанців випригують аби не закінчення війни.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:18 Ответить
Djohn Vendetta - типовий трампіст, минулого року тут топив за магашистів. А ще й - капітулянт по сумісництву.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:41 Ответить
А ти типовий мрійник і дурник подолякосос посумістництву відірваний від реальності який навіть 2+2 зкласти неспроможний.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:43 Ответить
пнх, і це стабільний напрям руху для ворога-касапа та зрадника
показать весь комментарий
26.11.2025 11:51 Ответить
ну яж кзав що ти скучний дбйб. йди туди ж подолякосос зрадник Української держави
показать весь комментарий
26.11.2025 11:53 Ответить
США рятують Україну від замерзання зимою як можуть.
Українцям в Европі не подобається мирний план, бо прийдеться залишити европейську халяву.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:37 Ответить
Замерзните!!! 2.0
показать весь комментарий
26.11.2025 11:56 Ответить
Всё правильно, чем дальше от Украины, тем больше патужных патриотов, которым кардоны 91 года подавай. К слову, назад они не собираются. Говорят, если шо и начнут выгонять, будем майданить)))
показать весь комментарий
26.11.2025 12:26 Ответить
угу ... тут теж розвелося чимало "вумніків" - "якщо хочеш кордонів 91 р. іди на фронт" ... дебіли бл ...
показать весь комментарий
26.11.2025 12:30 Ответить
то касап знімчурений
показать весь комментарий
26.11.2025 13:08 Ответить
 
 