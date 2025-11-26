США использовали российский документ для "мирного плана" по Украине, - Reuters
Мирный план США для Украины из 28 пунктов был подготовлен на основе документа, созданного Россией.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, это первое подтверждение того, что именно российские предложения легли в основу плана, который Киев отверг.
По данным агентства, Москва передала документ американским высокопоставленным чиновникам в октябре - после встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. В "неофициальном документе" содержались уже привычные для российской позиции требования, включая территориальные уступки, которые Украина ранее неоднократно отклоняла.
Госдепартамент США, а также посольства Украины и России в Вашингтоне отказались комментировать информацию Reuters. В Белом доме также не дали прямого ответа, но сослались на заявления Трампа об "оптимизме" в продвижении мирного плана.
Пока неясно, почему администрация американского президента решила использовать именно российский документ в качестве основы для собственных наработок. По информации источников, часть чиновников в США, в частности госсекретарь Марко Рубио, считала, что Украина сразу отвергнет требования Кремля.
После поступления документа Рубио провел беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, во время которой обсуждалось содержание "неофициальных" материалов. На этой неделе в Женеве он также отметил, что получал "многочисленные неофициальные документы такого характера", не уточняя деталей.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
"На мою думку, після того, що ми дізнались з інформації видання Bloomberg, весь світ дізнався про розмову Ушакова й Дмитрієва і як вони передавали свій план через Віткоффа адміністрації Трампа, означає, що Росія загнала США у пастку. Потім залучили весь світ, в тому числі й Україну, працювати в рамках цієї російської пастки. Після оприлюднення цих розмов взагалі не можна говорити про прийнятність того плану. Ми ж розуміємо, що цей план був написаний у Москві. Україна ж має купу червоних ліній, які там перетнули. Тому мені дуже складно говорити, що саме українська делегація узгодила з США по цьому мирному плану", - пояснила вона.
За словами народної депутатки, Стів Віткофф фактично підставив адміністрацію Дональда Трампа. Адже він представив мирний план як власний, але це були вимоги з Москви.
"Як на мене, сьогодні правильно було б від України вимагати відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Генерал Келлог, як мені відомо, був відсторонений на вимогу Росії начебто через втрату довіри. В цій же історії ми ж маємо однозначну втрату довіри й те, що Віткофф де-факто підставив адміністрацію Трампа через представлення цього плану, який начебто був написаний ним, але узгодженого з РФ", - наголосила Климпуш-Цинцадзе..
"Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів"
Як можна узгодити російський план, щоб він відображав українські пріоритети? Хто визначає українські пріоритети?
Якщо зеля не пошле цей план далеко за небокрай, то українці пошлють зелю)
