РФ положительно смотрит на некоторые моменты "мирного плана" США, - помощник Путина Ушаков

Россия еще ни с кем не обсуждала детали "мирного плана" США.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, ряд его пунктов требует серьезного анализа.

Ушаков заявил, что РФ пока не получала официально мирный план США, однако неофициальная "бумага есть".

Помощник Путина добавил, что некоторые моменты мирного плана США являются позитивными для РФ, однако другие требуют обсуждения.

Ушаков добавил, что РФ получала несколько вариантов мирного плана США, в которых "можно даже запутаться".

Слив разговора Виткоффа, Ушакова и Дмитриева

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Виткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Между тем кремлевский чиновник Дмитриев прокомментировал публикацию издания, назвав ее фейком.

"Чем ближе мы подходим к миру, тем более отчаянными становятся подстрекатели войны", - написал Дмитриев в соцсети X.

Трамп отреагировал на слитый разговор Виткоффа, заявив, что ему нужно "продать" Украину России.

Что предшествовало?

