Трамп отказался от дедлайна по мирному соглашению с Украиной

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что больше не придерживается ранее озвученного срока для заключения мирного соглашения по Украине, который он устанавливал на четверг.

Об этом лидер Белого дома сказал журналистам во вторник во время перелета во Флориду на президентском самолете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дедлайн для Трампа

Дедлайн для меня - это когда все закончится", - отметил Трамп в связи с этим.

В то же время президент США заявил, что американские переговорщики достигают прогресса в переговорах с Россией и Украиной, и Москва, по его словам, согласилась на некоторые уступки. Впрочем, он не уточнил детали.

Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

