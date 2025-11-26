РУС
3 651 14

Трамп отказался от дедлайна по мирному соглашению с Украиной

Трамп о дедлайне для Украины

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил, что больше не придерживается ранее озвученного срока для заключения мирного соглашения по Украине, который он устанавливал на четверг.

Об этом лидер Белого дома сказал журналистам во вторник во время перелета во Флориду на президентском самолете, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Дедлайн для Трампа

Дедлайн для меня - это когда все закончится", - отметил Трамп в связи с этим.

В то же время президент США заявил, что американские переговорщики достигают прогресса в переговорах с Россией и Украиной, и Москва, по его словам, согласилась на некоторые уступки. Впрочем, он не уточнил детали.

Читайте: Вопросы территорий Трамп и Зеленский будут обсуждать лично, - Axios

Как утверждает CNN, США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана". Также отмечалось, что Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Уиткофф советовал Ушакову, как лучше представить Трампу "мирный план" по Украине, - Bloomberg

переговоры (5229) Трамп Дональд (7154)
+10
TACO.
Не дивно, бо кількість і довжина ху**в, якими обклали Вітькова після сьогоднішньої публікації записів його розмов, просто вражає. Причому обкладають і зліва і зправа.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:53 Ответить
+5
Блин, а мохнорилая Бубочка вже все продав, поспішив, народ насмішив. Він взагалі веселий, цей персонаж Зеленського "президент".
показать весь комментарий
26.11.2025 07:08 Ответить
+4
Дитячий садочок "Сонечко", при будинку малохольних.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:41 Ответить
Дгищ...
показать весь комментарий
26.11.2025 06:39 Ответить
Дитячий садочок "Сонечко", при будинку малохольних.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:41 Ответить
Значить будем бомбити москву 🚀🚀🚀
показать весь комментарий
26.11.2025 06:49 Ответить
TACO.
Не дивно, бо кількість і довжина ху**в, якими обклали Вітькова після сьогоднішньої публікації записів його розмов, просто вражає. Причому обкладають і зліва і зправа.
показать весь комментарий
26.11.2025 06:53 Ответить
корче . через два тижні
показать весь комментарий
26.11.2025 07:05 Ответить
Блин, а мохнорилая Бубочка вже все продав, поспішив, народ насмішив. Він взагалі веселий, цей персонаж Зеленського "президент".
показать весь комментарий
26.11.2025 07:08 Ответить
Впеанений, ти ще веселіший, бо за нього голосував. А тепер обсираєш.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:22 Ответить
Припливи клімаксу на тлі деменції.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:26 Ответить
Боже, який клоун розорений.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:38 Ответить
Справжній господар свого слова - захотів дав, захотів забрав назад.
показать весь комментарий
26.11.2025 07:42 Ответить
Як вже написано в коментарі вище, це його типова поведінка. TACO.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:16 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2025 08:20 Ответить
******* шо дише, а дише поки часто
показать весь комментарий
26.11.2025 08:29 Ответить
Що ж ти, фрайєр, здав назад, а как дишал, как дишал! Розуму нема- вважай каліка.
показать весь комментарий
26.11.2025 08:40 Ответить
 
 