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Новини Мирний план США
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Трамп відмовився від дедлайну щодо мирної угоди з Україною

Трамп про дедлайн для України

Президент США Дональд Трамп у вівторок повідомив, що більше не дотримується раніше озвученого терміну для укладення мирної угоди щодо України, який він встановлював на четвер.

Про це лідер Білого дому сказав журналістам у вівторок під час перельоту до Флориди на президентському літаку, інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Укрінформ.

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Дедлайн для Трампа

Дедлайн для мене - це коли все закінчиться", - зазначив Трамп у цьому звʼязку.

Водночас президент США заявив, що американські переговірники досягають прогресу в переговорах з Росією й Україною, і Москва, за його словами, погодилася на деякі поступки. Втім, він не уточнив деталі.

Читайте: Питання територій Трамп та Зеленський обговорюватимуть особисто, - Axios

Як стверджує CNN, США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану". Також зазначалося, що Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Також читайте: Віткофф радив Ушакову, як краще презентувати Трампу "мирний план" щодо України, - Bloomberg

Автор: 

перемовини (3809) Трамп Дональд (8914)
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Топ коментарі
+14
TACO.
Не дивно, бо кількість і довжина ху**в, якими обклали Вітькова після сьогоднішньої публікації записів його розмов, просто вражає. Причому обкладають і зліва і зправа.
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26.11.2025 06:53 Відповісти
+7
Дитячий садочок "Сонечко", при будинку малохольних.
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26.11.2025 06:41 Відповісти
+6
Блин, а мохнорилая Бубочка вже все продав, поспішив, народ насмішив. Він взагалі веселий, цей персонаж Зеленського "президент".
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26.11.2025 07:08 Відповісти
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Дгищ...
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26.11.2025 06:39 Відповісти
Дитячий садочок "Сонечко", при будинку малохольних.
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26.11.2025 06:41 Відповісти
Значить будем бомбити москву 🚀🚀🚀
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26.11.2025 06:49 Відповісти
TACO.
Не дивно, бо кількість і довжина ху**в, якими обклали Вітькова після сьогоднішньої публікації записів його розмов, просто вражає. Причому обкладають і зліва і зправа.
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26.11.2025 06:53 Відповісти
корче . через два тижні
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26.11.2025 07:05 Відповісти
Блин, а мохнорилая Бубочка вже все продав, поспішив, народ насмішив. Він взагалі веселий, цей персонаж Зеленського "президент".
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26.11.2025 07:08 Відповісти
Впеанений, ти ще веселіший, бо за нього голосував. А тепер обсираєш.
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26.11.2025 07:22 Відповісти
Припливи клімаксу на тлі деменції.
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26.11.2025 07:26 Відповісти
Боже, який клоун розорений.
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26.11.2025 07:38 Відповісти
Справжній господар свого слова - захотів дав, захотів забрав назад.
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26.11.2025 07:42 Відповісти
Як вже написано в коментарі вище, це його типова поведінка. TACO.
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26.11.2025 08:16 Відповісти
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26.11.2025 08:20 Відповісти
******* шо дише, а дише поки часто
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26.11.2025 08:29 Відповісти
Що ж ти, фрайєр, здав назад, а как дишал, как дишал! Розуму нема- вважай каліка.
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26.11.2025 08:40 Відповісти
 
 