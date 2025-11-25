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Новини Мирний план США
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Віткофф радив Ушакову, як краще презентувати Трампу "мирний план" щодо України, - Bloomberg

Стів Віткофф та Володимир Путін

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у жовтні 2025 року провів телефонну розмову з помічником диктатора Путіна Юрієм Ушаковим. Під час неї він давав поради, яким чином Росії краще просувати перед Дональдом Трампом свої пропозиції щодо "мирної угоди" з Україною.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, у розпорядженні якого опинився запис розмови, передає Цензор.НЕТ.

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Телефонна розмова між Віткоффом і Ушаковим відбулась 14 жовтня і тривала трохи більш як пʼять хвилин.

Деталі розмови

Так, під час розмови Віткофф сказав Ушакову, що "глибоко поважає" Путіна і Росія, на його думку, завжди хотіла мирної угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп розраховує на зустріч із Зеленським та Путіним незабаром після узгодження мирної угоди

Посланець президента США згадав про майбутній на той час візит Володимира Зеленського і запропонував, аби Путін поговорив з Трампом перед цією зустріччю.

"Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустріччю", - цитує Віткоффа Bloomberg.

Ушаков запитав Віткоффа, чи буде "корисно" для Путіна зателефонувати Трампу. На це спецпосланець відповів ствердно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирний план США розробляли Віткофф, Дмитрієв і зять Трампа, - Bloomberg

Крім того, Віткофф порекомендував Ушакову, аби Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди щодо Гази, а також сказати, що Росія її підтримала і що він поважає президента США як "людину миру".

Обговорення "мирного плану"

Під час тієї ж розмови спецпредставник Трампа обговорив з помічником Путіна можливі умови "мирної угоди" між Росією та Україною, які потім були відображені у плані з 28 пунктів, підготовленому за безпосередньої участі Кремля без відома Києва та європейських союзників.

"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов говорімо з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – Ред.) надасть мені багато свободи й повноважень для досягнення угоди", - цитує агентство слова Віткоффа.

Також читайте: США та Україна поки не дійшли згоди щодо трьох ключових пунктів "мирного плану", - CNN

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України

Автор: 

план (221) путін володимир (25464) Трамп Дональд (8912) переговори з Росією (1613) Віткофф Стів (316)
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Топ коментарі
+24
віткофф кончена гнида, заради догодити тампону продасть свою мамку
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25.11.2025 23:52 Відповісти
+15
Віткофф працює на пуйла за великі гроші.
Цей план віткоффа - пуйла це план знищення України.
Нажаль Зеля, Єрмак і вся ця корупційна шобла підтримує цю капітуляцію.
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25.11.2025 23:53 Відповісти
+10
Бо він їх агент. Як краснов, як орбан, як все начальство сбу Херсона/області / відділення сбу у т.зв. "арк"
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26.11.2025 00:03 Відповісти
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віткофф кончена гнида, заради догодити тампону продасть свою мамку
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25.11.2025 23:52 Відповісти
З віткофом все зрозуміло.
А от чого зеля пішов на погодження цього плану капітуляції, підігруючи пуйлу?
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25.11.2025 23:56 Відповісти
якого самого плану з 28 пунктів або іншого ?
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25.11.2025 23:57 Відповісти
Плану де передбачений вивід наших військ з геокупованої частини Донецької області, заборона вступу в НАТО , статус рашистської мови, відновлення функціонування рашистської церкви в Україні, ітд...
Цього замало, щоб зрозуміти, що це капітуляція та знищення України як суверенної та незалежної держави?
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26.11.2025 00:03 Відповісти
де почитати оновлений план з 19 пунктів ?
ху*ло подпише ? думаю що НІ
чи будуть кацапи виконувати ці домовленності ? думаю що НІ
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26.11.2025 00:14 Відповісти
Де ви бачили те погодження?
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26.11.2025 05:27 Відповісти
Бо він їх агент. Як краснов, як орбан, як все начальство сбу Херсона/області / відділення сбу у т.зв. "арк"
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26.11.2025 00:03 Відповісти
Не забувайте етнічного рашиста сирського, батькі якого живуть в рашці, де він родився і де вчився у військовому училищі.
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26.11.2025 00:05 Відповісти
Глибоко поважає путіна???
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26.11.2025 03:23 Відповісти
Віткофф працює на пуйла за великі гроші.
Цей план віткоффа - пуйла це план знищення України.
Нажаль Зеля, Єрмак і вся ця корупційна шобла підтримує цю капітуляцію.
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25.11.2025 23:53 Відповісти
Що тут скажеш. Вітькови скрізь однакові.
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25.11.2025 23:56 Відповісти
Як таргани. Скрізь. Куди не плюнь. І гадять так само.
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26.11.2025 01:08 Відповісти
віткофф отримав чи має надію щось отримати від кацапів, якщо кацапський план сможе нав'язати Україні.
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26.11.2025 00:00 Відповісти
РАЗБОЙНИК С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ, УЧАСТВУЕТ ЛИ ОН В ШАЙКЕ ИЛИ ГРАБИТ В ОДИНОЧКУ, РАВНО ОСТАЕТСЯ ГРАБИТЕЛЕМ;

И НАЦИЯ, ЗАТЕВАЮЩАЯ НЕПРАВЕДНУЮ ВОЙНУ, ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК БОЛЬШАЯ ШАЙКА ГРАБИТЕЛЕЙ
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26.11.2025 00:05 Відповісти
Саме цікаве, що трамп його не бачив!! Це підтвердили питання від конгресу, в яких білий дім "плавав як сіфілітік-двоєшник". А от син трампа прилетів одразу після вручення плану вітькову , щоб передати бригадиру Білого Дому, що він має казати ...
Навіть ЄС одразу помітили, що то російськтй план. Віткову просто вручили і дали пєндєля, щоб трамс скоріше заставив члєнограя підписати.
За думкою журналістів, одночасно був викликаний Помєрлов і від імені свого бригадира погодив все за ( конфєту тузік) щоб викреслили пункт Незламності: про перевірку розкрадання західних коштів під час війни .
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26.11.2025 00:01 Відповісти
З аналізу подій, наведеного нижче, випливає, що куратором спецоперації "план Трампа-28"
імовірно є віцепрезидент Венс.
Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0QQONjb4M
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26.11.2025 00:05 Відповісти
Дід вже старий і венс стане президентом.
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26.11.2025 00:18 Відповісти
Не план Т28, а операція "водевіль"
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26.11.2025 06:52 Відповісти
Ваше «джерело» напередодні повномасштабного ЗАПЕВНЯЛО Яніну Соколову, що пу на це не піде, бо військових біля України у нього недостатньо!! Вона все допитувалася у нього про конкретні цифри: «А скільки - достатньо?» Він відповів: «В рази більше!»
І після цього Ви цій кремлівській смердючій консерві ще перегляди накручуєте???!!!
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27.11.2025 04:30 Відповісти
Тоді ніхто не знав, навіть Яніна Соколова не знала, чи буде повномасштабне вторгнення.
Тому і допитувалась в авторитетних джерел. FYI путлєр тоді прийняв рішення про напад за декілька днів, під впливом гарантій Байдена та впливових кремлівських хвойд з НАТО про те, що жоден їх солдат не прийматиме участь у війні, особливо, якщо напад буде "незначним"... путлєр розраховував тоді на "бліцкриг" що було авантюрою, бо і зараз не має ресурсів для завоювання України. Авторитетні джерела, які тоді помилились, користувалися знаннями з військової науки і не могли передбачити зраду і невігластво.
Чи ви вважаєте, що Яніна у своєму інтервʼю разповсюджувала дезу від "кремлівської смердючої консерви"?
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27.11.2025 11:51 Відповісти
Идут нахер США!!!
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26.11.2025 00:08 Відповісти
Звідки в Блунберга ці розшифровки?
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26.11.2025 00:19 Відповісти
В янків ще існує журналістика, свобода слова.
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26.11.2025 00:36 Відповісти
В нас Міндічгейт, а в них Віткофгейт. Ну і де реакція Конгреса та правоохоронних органів? Чи вони від України не відрізняються зараз?
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26.11.2025 00:20 Відповісти
Безбожники всюди однакові
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26.11.2025 06:50 Відповісти
Звичайний корумпований зрадник, у нас таких повна ОПа.
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26.11.2025 00:20 Відповісти
в Канаде????
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26.11.2025 00:36 Відповісти
Питання до тих на цензорі, хто втирав останні дні, що "не такий вже й поганий план", "якби прийняли Київ би не обстрілювали" , "Україна і ЄС зривають перемовини" , ну як вам ? Прокоментуєте?
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26.11.2025 00:25 Відповісти
Та невже Ви вважаєте,що кремлівські боти кудись щезли?
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26.11.2025 00:43 Відповісти
ну и гнида ж!
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26.11.2025 00:35 Відповісти
Вітє нада вийті 🔴
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26.11.2025 00:44 Відповісти
Їм взагалі всім треба вийти. Геть. Все це купа продажних пройдисвітів, авантюристів, аморальних особистостей, які влізли в політику і сидять не на своїх місцях. В Америці, в Московії, і в нас.
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26.11.2025 01:19 Відповісти
І ім'я їх - хабад.
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26.11.2025 01:47 Відповісти
Як це все огидно, радники Трампона змовляються з росіянами як вони пред'являть їхній ультиматум Україні від імені рудого козла.
Треба Україні і Європі послати до біса імпотентну Америку разом з Х-уйлом.
Якби від колишніх США залишалася хоча б десята частина країни із ще здоровим глуздом, то після такої махінації вибухнув би скандал порівняно з яким Уотергейтський виглядав би дитячою забавкою, а у Конгресі негайно була б порушена процедура імпічменту.
Власне, можливо її задумали Трампон і Х-уйлом разом ще в Анкоріджі, і руда потвора лише чекала зручної нагоди, аби висунути Україні умови капітуляції.
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26.11.2025 01:18 Відповісти
Наша надежда только на Господа Бога
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26.11.2025 06:48 Відповісти
Ця мерзота віткоф це ворог України ,але в нас цього боятся це визнати рашисти творят геноцид а чорт єврейський їх підтримує.
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26.11.2025 06:33 Відповісти
Операция под кодом "Водевиль"
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26.11.2025 06:47 Відповісти
Я зовсім не ксенофоб і в мене є друзі євреї, але нікому не здається що євреїв навколо України якось забагато?
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26.11.2025 10:51 Відповісти
 
 