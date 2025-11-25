Віткофф радив Ушакову, як краще презентувати Трампу "мирний план" щодо України, - Bloomberg

Спецпредставник президента США Стів Віткофф у жовтні 2025 року провів телефонну розмову з помічником диктатора Путіна Юрієм Ушаковим. Під час неї він давав поради, яким чином Росії краще просувати перед Дональдом Трампом свої пропозиції щодо "мирної угоди" з Україною.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, у розпорядженні якого опинився запис розмови, передає Цензор.НЕТ.

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Телефонна розмова між Віткоффом і Ушаковим відбулась 14 жовтня і тривала трохи більш як пʼять хвилин.

Деталі розмови

Так, під час розмови Віткофф сказав Ушакову, що "глибоко поважає" Путіна і Росія, на його думку, завжди хотіла мирної угоди.

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Посланець президента США згадав про майбутній на той час візит Володимира Зеленського і запропонував, аби Путін поговорив з Трампом перед цією зустріччю.

"Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустріччю", - цитує Віткоффа Bloomberg.

Ушаков запитав Віткоффа, чи буде "корисно" для Путіна зателефонувати Трампу. На це спецпосланець відповів ствердно.

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Крім того, Віткофф порекомендував Ушакову, аби Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди щодо Гази, а також сказати, що Росія її підтримала і що він поважає президента США як "людину миру".

Обговорення "мирного плану"

Під час тієї ж розмови спецпредставник Трампа обговорив з помічником Путіна можливі умови "мирної угоди" між Росією та Україною, які потім були відображені у плані з 28 пунктів, підготовленому за безпосередньої участі Кремля без відома Києва та європейських союзників.

"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов говорімо з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – Ред.) надасть мені багато свободи й повноважень для досягнення угоди", - цитує агентство слова Віткоффа.

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Що передувало?

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