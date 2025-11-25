Віткофф радив Ушакову, як краще презентувати Трампу "мирний план" щодо України, - Bloomberg
Спецпредставник президента США Стів Віткофф у жовтні 2025 року провів телефонну розмову з помічником диктатора Путіна Юрієм Ушаковим. Під час неї він давав поради, яким чином Росії краще просувати перед Дональдом Трампом свої пропозиції щодо "мирної угоди" з Україною.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, у розпорядженні якого опинився запис розмови, передає Цензор.НЕТ.
Телефонна розмова між Віткоффом і Ушаковим відбулась 14 жовтня і тривала трохи більш як пʼять хвилин.
Деталі розмови
Так, під час розмови Віткофф сказав Ушакову, що "глибоко поважає" Путіна і Росія, на його думку, завжди хотіла мирної угоди.
Посланець президента США згадав про майбутній на той час візит Володимира Зеленського і запропонував, аби Путін поговорив з Трампом перед цією зустріччю.
"Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустріччю", - цитує Віткоффа Bloomberg.
Ушаков запитав Віткоффа, чи буде "корисно" для Путіна зателефонувати Трампу. На це спецпосланець відповів ствердно.
Крім того, Віткофф порекомендував Ушакову, аби Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди щодо Гази, а також сказати, що Росія її підтримала і що він поважає президента США як "людину миру".
Обговорення "мирного плану"
Під час тієї ж розмови спецпредставник Трампа обговорив з помічником Путіна можливі умови "мирної угоди" між Росією та Україною, які потім були відображені у плані з 28 пунктів, підготовленому за безпосередньої участі Кремля без відома Києва та європейських союзників.
"Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди. Донецьк і, можливо, десь обміняємо території. Але я кажу, що замість таких розмов говорімо з більшою надією, бо я думаю, що ми дійдемо до угоди. Президент (Трамп. – Ред.) надасть мені багато свободи й повноважень для досягнення угоди", - цитує агентство слова Віткоффа.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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А от чого зеля пішов на погодження цього плану капітуляції, підігруючи пуйлу?
Цього замало, щоб зрозуміти, що це капітуляція та знищення України як суверенної та незалежної держави?
ху*ло подпише ? думаю що НІ
чи будуть кацапи виконувати ці домовленності ? думаю що НІ
Цей план віткоффа - пуйла це план знищення України.
Нажаль Зеля, Єрмак і вся ця корупційна шобла підтримує цю капітуляцію.
И НАЦИЯ, ЗАТЕВАЮЩАЯ НЕПРАВЕДНУЮ ВОЙНУ, ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК БОЛЬШАЯ ШАЙКА ГРАБИТЕЛЕЙ
Навіть ЄС одразу помітили, що то російськтй план. Віткову просто вручили і дали пєндєля, щоб трамс скоріше заставив члєнограя підписати.
За думкою журналістів, одночасно був викликаний Помєрлов і від імені свого бригадира погодив все за ( конфєту тузік) щоб викреслили пункт Незламності: про перевірку розкрадання західних коштів під час війни .
імовірно є віцепрезидент Венс.
Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0QQONjb4M
І після цього Ви цій кремлівській смердючій консерві ще перегляди накручуєте???!!!
Тому і допитувалась в авторитетних джерел. FYI путлєр тоді прийняв рішення про напад за декілька днів, під впливом гарантій Байдена та впливових кремлівських хвойд з НАТО про те, що жоден їх солдат не прийматиме участь у війні, особливо, якщо напад буде "незначним"... путлєр розраховував тоді на "бліцкриг" що було авантюрою, бо і зараз не має ресурсів для завоювання України. Авторитетні джерела, які тоді помилились, користувалися знаннями з військової науки і не могли передбачити зраду і невігластво.
Чи ви вважаєте, що Яніна у своєму інтервʼю разповсюджувала дезу від "кремлівської смердючої консерви"?
Треба Україні і Європі послати до біса імпотентну Америку разом з Х-уйлом.
Якби від колишніх США залишалася хоча б десята частина країни із ще здоровим глуздом, то після такої махінації вибухнув би скандал порівняно з яким Уотергейтський виглядав би дитячою забавкою, а у Конгресі негайно була б порушена процедура імпічменту.
Власне, можливо її задумали Трампон і Х-уйлом разом ще в Анкоріджі, і руда потвора лише чекала зручної нагоди, аби висунути Україні умови капітуляції.