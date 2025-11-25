Уиткофф советовал Ушакову, как лучше представить Трампу "мирный план" по Украине, - Bloomberg
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в октябре 2025 года провел телефонный разговор с помощником диктатора Путина Юрием Ушаковым. Во время него он давал советы, каким образом России лучше продвигать перед Дональдом Трампом свои предложения по "мирному соглашению" с Украиной.
Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалась запись разговора, передает Цензор.НЕТ.
Телефонный разговор между Уиткоффом и Ушаковым состоялся 14 октября и длился чуть более пяти минут.
Детали разговора
Так, во время разговора Уиткофф сказал Ушакову, что "глубоко уважает" Путина и Россия, по его мнению, всегда хотела мирного соглашения.
Посланник президента США упомянул о предстоящем на тот момент визите Владимира Зеленского и предложил, чтобы Путин поговорил с Трампом перед этой встречей.
"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей", - цитирует Уиткоффа Bloomberg.
Ушаков спросил Уиткоффа, будет ли "полезно" для Путина позвонить Трампу. На это спецпосланник ответил утвердительно.
Кроме того, Уиткофф порекомендовал Ушакову, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения по Газе, а также сказал, что Россия ее поддержала и что он уважает президента США как "человека мира".
Обсуждение "мирного плана"
Во время того же разговора спецпредставитель Трампа обсудил с помощником Путина возможные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые затем были отражены в плане из 28 пунктов, подготовленном при непосредственном участии Кремля без ведома Киева и европейских союзников.
"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп. – Ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", - цитирует агентство слова Уиткоффа.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
А от чого зеля пішов на погодження цього плану капітуляції, підігруючи пуйлу?
Цього замало, щоб зрозуміти, що це капітуляція та знищення України як суверенної та незалежної держави?
ху*ло подпише ? думаю що НІ
чи будуть кацапи виконувати ці домовленності ? думаю що НІ
Цей план віткоффа - пуйла це план знищення України.
Нажаль Зеля, Єрмак і вся ця корупційна шобла підтримує цю капітуляцію.
И НАЦИЯ, ЗАТЕВАЮЩАЯ НЕПРАВЕДНУЮ ВОЙНУ, ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК БОЛЬШАЯ ШАЙКА ГРАБИТЕЛЕЙ
Навіть ЄС одразу помітили, що то російськтй план. Віткову просто вручили і дали пєндєля, щоб трамс скоріше заставив члєнограя підписати.
За думкою журналістів, одночасно був викликаний Помєрлов і від імені свого бригадира погодив все за ( конфєту тузік) щоб викреслили пункт Незламності: про перевірку розкрадання західних коштів під час війни .
імовірно є віцепрезидент Венс.
Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0QQONjb4M