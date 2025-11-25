Уиткофф советовал Ушакову, как лучше представить Трампу "мирный план" по Украине, - Bloomberg

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в октябре 2025 года провел телефонный разговор с помощником диктатора Путина Юрием Ушаковым. Во время него он давал советы, каким образом России лучше продвигать перед Дональдом Трампом свои предложения по "мирному соглашению" с Украиной.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалась запись разговора, передает Цензор.НЕТ.

Телефонный разговор между Уиткоффом и Ушаковым состоялся 14 октября и длился чуть более пяти минут.

Детали разговора

Так, во время разговора Уиткофф сказал Ушакову, что "глубоко уважает" Путина и Россия, по его мнению, всегда хотела мирного соглашения.

Посланник президента США упомянул о предстоящем на тот момент визите Владимира Зеленского и предложил, чтобы Путин поговорил с Трампом перед этой встречей.

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей", - цитирует Уиткоффа Bloomberg.

Ушаков спросил Уиткоффа, будет ли "полезно" для Путина позвонить Трампу. На это спецпосланник ответил утвердительно.

Кроме того, Уиткофф порекомендовал Ушакову, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения по Газе, а также сказал, что Россия ее поддержала и что он уважает президента США как "человека мира".

Обсуждение "мирного плана"

Во время того же разговора спецпредставитель Трампа обсудил с помощником Путина возможные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые затем были отражены в плане из 28 пунктов, подготовленном при непосредственном участии Кремля без ведома Киева и европейских союзников.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп. – Ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", - цитирует агентство слова Уиткоффа.

Что предшествовало?

