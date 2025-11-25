РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5035 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
1 844 24

Уиткофф советовал Ушакову, как лучше представить Трампу "мирный план" по Украине, - Bloomberg

Стив Виткофф и Владимир Путин

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в октябре 2025 года провел телефонный разговор с помощником диктатора Путина Юрием Ушаковым. Во время него он давал советы, каким образом России лучше продвигать перед Дональдом Трампом свои предложения по "мирному соглашению" с Украиной.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказалась запись разговора, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Телефонный разговор между Уиткоффом и Ушаковым состоялся 14 октября и длился чуть более пяти минут.

Детали разговора

Так, во время разговора Уиткофф сказал Ушакову, что "глубоко уважает" Путина и Россия, по его мнению, всегда хотела мирного соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп рассчитывает на встречу с Зеленским и Путиным вскоре после согласования мирного соглашения

Посланник президента США упомянул о предстоящем на тот момент визите Владимира Зеленского и предложил, чтобы Путин поговорил с Трампом перед этой встречей.

"Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей", - цитирует Уиткоффа Bloomberg.

Ушаков спросил Уиткоффа, будет ли "полезно" для Путина позвонить Трампу. На это спецпосланник ответил утвердительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирный план США разрабатывали Уиткофф, Дмитриев и зять Трампа, - Bloomberg

Кроме того, Уиткофф порекомендовал Ушакову, чтобы Путин поздравил Трампа с достижением мирного соглашения по Газе, а также сказал, что Россия ее поддержала и что он уважает президента США как "человека мира".

Обсуждение "мирного плана"

Во время того же разговора спецпредставитель Трампа обсудил с помощником Путина возможные условия "мирного соглашения" между Россией и Украиной, которые затем были отражены в плане из 28 пунктов, подготовленном при непосредственном участии Кремля без ведома Киева и европейских союзников.

"Я вам скажу, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения. Донецк и, возможно, где-то обменяем территории. Но я говорю, что вместо таких разговоров давайте говорить с большей надеждой, потому что я думаю, что мы придем к соглашению. Президент (Трамп. – Ред.) предоставит мне много свободы и полномочий для достижения соглашения", - цитирует агентство слова Уиткоффа.

Читайте также: США и Украина пока не пришли к соглашению по трем ключевым пунктам "мирного плана", - CNN

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Мы "очень близки" к достижению мирного соглашения по Украине

Автор: 

план (199) путин владимир (32460) Трамп Дональд (7139) переговоры с Россией (1374) Стив Уиткофф (166)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
віткофф кончена гнида, заради догодити тампону продасть свою мамку
показать весь комментарий
25.11.2025 23:52 Ответить
+7
Віткофф працює на пуйла за великі гроші.
Цей план віткоффа - пуйла це план знищення України.
Нажаль Зеля, Єрмак і вся ця корупційна шобла підтримує цю капітуляцію.
показать весь комментарий
25.11.2025 23:53 Ответить
+5
Що тут скажеш. Вітькови скрізь однакові.
показать весь комментарий
25.11.2025 23:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
віткофф кончена гнида, заради догодити тампону продасть свою мамку
показать весь комментарий
25.11.2025 23:52 Ответить
З віткофом все зрозуміло.
А от чого зеля пішов на погодження цього плану капітуляції, підігруючи пуйлу?
показать весь комментарий
25.11.2025 23:56 Ответить
якого самого плану з 28 пунктів або іншого ?
показать весь комментарий
25.11.2025 23:57 Ответить
Плану де передбачений вивід наших військ з геокупованої частини Донецької області, заборона вступу в НАТО , статус рашистської мови, відновлення функціонування рашистської церкви в Україні, ітд...
Цього замало, щоб зрозуміти, що це капітуляція та знищення України як суверенної та незалежної держави?
показать весь комментарий
26.11.2025 00:03 Ответить
де почитати оновлений план з 19 пунктів ?
ху*ло подпише ? думаю що НІ
чи будуть кацапи виконувати ці домовленності ? думаю що НІ
показать весь комментарий
26.11.2025 00:14 Ответить
Бо він їх агент. Як краснов, як орбан, як все начальство сбу Херсона/області / відділення сбу у т.зв. "арк"
показать весь комментарий
26.11.2025 00:03 Ответить
Не забувайте етнічного рашиста сирського, батькі якого живуть в рашці, де він родився і де вчився у військовому училищі.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:05 Ответить
Віткофф працює на пуйла за великі гроші.
Цей план віткоффа - пуйла це план знищення України.
Нажаль Зеля, Єрмак і вся ця корупційна шобла підтримує цю капітуляцію.
показать весь комментарий
25.11.2025 23:53 Ответить
Що тут скажеш. Вітькови скрізь однакові.
показать весь комментарий
25.11.2025 23:56 Ответить
віткофф отримав чи має надію щось отримати від кацапів, якщо кацапський план сможе нав'язати Україні.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:00 Ответить
РАЗБОЙНИК С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ, УЧАСТВУЕТ ЛИ ОН В ШАЙКЕ ИЛИ ГРАБИТ В ОДИНОЧКУ, РАВНО ОСТАЕТСЯ ГРАБИТЕЛЕМ;

И НАЦИЯ, ЗАТЕВАЮЩАЯ НЕПРАВЕДНУЮ ВОЙНУ, ЕСТЬ НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК БОЛЬШАЯ ШАЙКА ГРАБИТЕЛЕЙ
показать весь комментарий
26.11.2025 00:05 Ответить
Саме цікаве, що трамп його не бачив!! Це підтвердили питання від конгресу, в яких білий дім "плавав як сіфілітік-двоєшник". А от син трампа прилетів одразу після вручення плану вітькову , щоб передати бригадиру Білого Дому, що він має казати ...
Навіть ЄС одразу помітили, що то російськтй план. Віткову просто вручили і дали пєндєля, щоб трамс скоріше заставив члєнограя підписати.
За думкою журналістів, одночасно був викликаний Помєрлов і від імені свого бригадира погодив все за ( конфєту тузік) щоб викреслили пункт Незламності: про перевірку розкрадання західних коштів під час війни .
показать весь комментарий
26.11.2025 00:01 Ответить
З аналізу подій, наведеного нижче, випливає, що куратором спецоперації "план Трампа-28"
імовірно є віцепрезидент Венс.
Джерело:
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0QQONjb4M
показать весь комментарий
26.11.2025 00:05 Ответить
Дід вже старий і венс стане президентом.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:18 Ответить
Идут нахер США!!!
показать весь комментарий
26.11.2025 00:08 Ответить
Звідки в Блунберга ці розшифровки?
показать весь комментарий
26.11.2025 00:19 Ответить
В янків ще існує журналістика, свобода слова.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:36 Ответить
В нас Міндічгейт, а в них Віткофгейт. Ну і де реакція Конгреса та правоохоронних органів? Чи вони від України не відрізняються зараз?
показать весь комментарий
26.11.2025 00:20 Ответить
Звичайний корумпований зрадник, у нас таких повна ОПа.
показать весь комментарий
26.11.2025 00:20 Ответить
в Канаде????
показать весь комментарий
26.11.2025 00:36 Ответить
Питання до тих на цензорі, хто втирав останні дні, що "не такий вже й поганий план", "якби прийняли Київ би не обстрілювали" , "Україна і ЄС зривають перемовини" , ну як вам ? Прокоментуєте?
показать весь комментарий
26.11.2025 00:25 Ответить
Та невже Ви вважаєте,що кремлівські боти кудись щезли?
показать весь комментарий
26.11.2025 00:43 Ответить
ну и гнида ж!
показать весь комментарий
26.11.2025 00:35 Ответить
Вітє нада вийті 🔴
показать весь комментарий
26.11.2025 00:44 Ответить
 
 