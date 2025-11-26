Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, - Ушаков
Специальный представитель США Стив Уиткофф на следующей неделе посетит Москву.
Об этом сообщил советник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно?
"Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе", - отметил Ушаков.
Впрочем, пока никаких подробностей о визите Уиткоффа он не сообщил.
Что предшествовало?
Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.
Из материалов следует, что Уиткофф фактически дает Ушакову советы, как получить благосклонную реакцию президента США Дональда Трампа, а также рекомендует организовать телефонный разговор еще до визита президента Зеленского в Белый дом.
Трамп уже отреагировал на слитый разговор Уиткоффа и заявил, что ему нужно "продать" Украину России. Так, по словам лидера США, работает посредник.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
