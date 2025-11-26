РУС
1 170 13

Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе, - Ушаков

Виткофф едет в Россию

Специальный представитель США Стив Уиткофф на следующей неделе посетит Москву. 

Об этом сообщил советник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно?

"Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе", - отметил Ушаков. 

Впрочем, пока никаких подробностей о визите Уиткоффа он не сообщил.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Из материалов следует, что Уиткофф фактически дает Ушакову советы, как получить благосклонную реакцию президента США Дональда Трампа, а также рекомендует организовать телефонный разговор еще до визита президента Зеленского в Белый дом. 

Трамп уже отреагировал на слитый разговор Уиткоффа и заявил, что ему нужно "продать" Украину России. Так, по словам лидера США, работает посредник.

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.

+8
Скажу так; від ідіота, котрий дорвавшись до влади, з ходу Ґренландію хотів загребти, котрий Канаду рахує 51 штатом..., тощо НІЧОГО путного в Світовій політиці очікувати не слід. Це тружлява гниль суспільства, котра ще подає ознаки життя. І це, як не дивно в кожному соціалі так. Коли суспільству наплювати, як буде далі (бо їм зараз дуже добре), до влади приходить тупе бидло і бикує на всі гроші Світу.
26.11.2025 08:37 Ответить
+4
Без Віткоффа нікуди - хто ще краще злиє Україну
26.11.2025 08:29 Ответить
+2
Стара гидка кацапожидяра мотається всрате як зінське щеня.
Паличками гидко взяти його
26.11.2025 08:38 Ответить
шоб тебе раком вже поставило на воротах пекла мудак!
26.11.2025 08:29 Ответить
Скажу так; від ідіота, котрий дорвавшись до влади, з ходу Ґренландію хотів загребти, котрий Канаду рахує 51 штатом..., тощо НІЧОГО путного в Світовій політиці очікувати не слід. Це тружлява гниль суспільства, котра ще подає ознаки життя. І це, як не дивно в кожному соціалі так. Коли суспільству наплювати, як буде далі (бо їм зараз дуже добре), до влади приходить тупе бидло і бикує на всі гроші Світу.
26.11.2025 08:37 Ответить
Жалюгидні потвори вже зає..ли. Копошаться, як черві у навозі.
26.11.2025 08:40 Ответить
Взагалі-то в Москву треба посилати людину, яка її ненавидить, ось тоді буде результат
26.11.2025 08:47 Ответить
Буде вчити ушакова робити міньєта Трампу...
26.11.2025 08:54 Ответить
И пусть не возвращается.
Всем будет хорошо.
26.11.2025 08:58 Ответить
Відкликають агента для передачі нових інструкцій
26.11.2025 09:07 Ответить
Хай там і залишиться.. .назавжди
26.11.2025 09:22 Ответить
в москві смачна чорна ікра, водка та хлопчики будь якого віку та походження.
віткоф, вперед!
чи, в зад!
26.11.2025 09:30 Ответить
Ездить вы можете друг у друга на бую но ничего это не даст вам пристарелым дегенератам, общественное мнение в самих США, единство народа Украины и поддержка Европы, вот это имеет ключевое значение и все поездки одних мудаков к другим это их личные проблемы...
26.11.2025 10:02 Ответить
Допоки це одоробло буде їздити до мокшанії, стільки разів Трамп буде змінювати свої думки!!! Писец!!!
26.11.2025 10:18 Ответить
 
 