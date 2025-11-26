Специальный представитель США Стив Уиткофф на следующей неделе посетит Москву.

Об этом сообщил советник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно?

"Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе", - отметил Ушаков.

Впрочем, пока никаких подробностей о визите Уиткоффа он не сообщил.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США.

Из материалов следует, что Уиткофф фактически дает Ушакову советы, как получить благосклонную реакцию президента США Дональда Трампа, а также рекомендует организовать телефонный разговор еще до визита президента Зеленского в Белый дом.

Трамп уже отреагировал на слитый разговор Уиткоффа и заявил, что ему нужно "продать" Украину России. Так, по словам лидера США, работает посредник.

Что предшествовало?

