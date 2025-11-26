Віткофф приїде до Москви наступного тижня, - Ушаков

Спеціальний представник США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву.

Про це повідомив радник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо?

"Віткофф приїде до Москви наступного тижня", - зауважив Ушаков.

Втім, наразі жодних подробиць щодо візиту Віткоффа він не надав.

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Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

З матеріалів випливає, що Віткофф фактично дає Ушакову поради, як отримати прихильну реакцію президента США Дональда Трампа, а також рекомендує організувати телефонну розмову ще до візиту президента Зеленського до Білого дому.

Трамп вже відреагував на злиту розмову Віткоффа та заявив, що йому потрібно "продати" Україну Росії. Так, за словами лідера США, працює посередник.

Що передувало?

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Автор: Ірина Дашківська