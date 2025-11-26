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Новини Мирний план США
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Віткофф приїде до Москви наступного тижня, - Ушаков

Віткофф їде до росії

Спеціальний представник США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву. 

Про це повідомив радник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо?

"Віткофф приїде до Москви наступного тижня", - зауважив Ушаков. 

Втім, наразі жодних подробиць щодо візиту Віткоффа він не надав.

Також читайте: Дрісколл - українським чиновникам: ЗСУ зазнають неминучої поразки. Краще домовлятися зараз, - NBC News

Що передувало?

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

З матеріалів випливає, що Віткофф фактично дає Ушакову поради, як отримати прихильну реакцію президента США Дональда Трампа, а також рекомендує організувати телефонну розмову ще до візиту президента Зеленського до Білого дому. 

Трамп вже відреагував на злиту розмову Віткоффа та заявив, що йому потрібно "продати" Україну Росії. Так, за словами лідера США, працює посередник.

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Також читайте: Дрісколл може відвідати Росію для обговорення війни в Україні

Автор: Ірина Дашківська

Автор: 

перемовини (3809) Віткофф Стів (316)
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Топ коментарі
+11
Скажу так; від ідіота, котрий дорвавшись до влади, з ходу Ґренландію хотів загребти, котрий Канаду рахує 51 штатом..., тощо НІЧОГО путного в Світовій політиці очікувати не слід. Це тружлява гниль суспільства, котра ще подає ознаки життя. І це, як не дивно в кожному соціалі так. Коли суспільству наплювати, як буде далі (бо їм зараз дуже добре), до влади приходить тупе бидло і бикує на всі гроші Світу.
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26.11.2025 08:37 Відповісти
+6
Без Віткоффа нікуди - хто ще краще злиє Україну
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26.11.2025 08:29 Відповісти
+4
шоб тебе раком вже поставило на воротах пекла мудак!
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26.11.2025 08:29 Відповісти
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шоб тебе раком вже поставило на воротах пекла мудак!
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26.11.2025 08:29 Відповісти
Без Віткоффа нікуди - хто ще краще злиє Україну
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26.11.2025 08:29 Відповісти
Скажу так; від ідіота, котрий дорвавшись до влади, з ходу Ґренландію хотів загребти, котрий Канаду рахує 51 штатом..., тощо НІЧОГО путного в Світовій політиці очікувати не слід. Це тружлява гниль суспільства, котра ще подає ознаки життя. І це, як не дивно в кожному соціалі так. Коли суспільству наплювати, як буде далі (бо їм зараз дуже добре), до влади приходить тупе бидло і бикує на всі гроші Світу.
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26.11.2025 08:37 Відповісти
Стара гидка кацапожидяра мотається всрате як зінське щеня.
Паличками гидко взяти його
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26.11.2025 08:38 Відповісти
Жалюгидні потвори вже зає..ли. Копошаться, як черві у навозі.
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26.11.2025 08:40 Відповісти
Взагалі-то в Москву треба посилати людину, яка її ненавидить, ось тоді буде результат
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26.11.2025 08:47 Відповісти
Буде вчити ушакова робити міньєта Трампу...
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26.11.2025 08:54 Відповісти
И пусть не возвращается.
Всем будет хорошо.
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26.11.2025 08:58 Відповісти
Відкликають агента для передачі нових інструкцій
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26.11.2025 09:07 Відповісти
Хай там і залишиться.. .назавжди
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26.11.2025 09:22 Відповісти
в москві смачна чорна ікра, водка та хлопчики будь якого віку та походження.
віткоф, вперед!
чи, в зад!
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26.11.2025 09:30 Відповісти
Ездить вы можете друг у друга на бую но ничего это не даст вам пристарелым дегенератам, общественное мнение в самих США, единство народа Украины и поддержка Европы, вот это имеет ключевое значение и все поездки одних мудаков к другим это их личные проблемы...
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26.11.2025 10:02 Відповісти
Допоки це одоробло буде їздити до мокшанії, стільки разів Трамп буде змінювати свої думки!!! Писец!!!
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26.11.2025 10:18 Відповісти
Так хай це - проросійське гівно і живе у москві. Там йому місце і душевний комфорт.
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26.11.2025 10:24 Відповісти
Витьку там как медом намазано!
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26.11.2025 11:17 Відповісти
 
 