Віткофф приїде до Москви наступного тижня, - Ушаков
Спеціальний представник США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву.
Про це повідомив радник диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Що відомо?
"Віткофф приїде до Москви наступного тижня", - зауважив Ушаков.
Втім, наразі жодних подробиць щодо візиту Віткоффа він не надав.
Що передувало?
Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
З матеріалів випливає, що Віткофф фактично дає Ушакову поради, як отримати прихильну реакцію президента США Дональда Трампа, а також рекомендує організувати телефонну розмову ще до візиту президента Зеленського до Білого дому.
Трамп вже відреагував на злиту розмову Віткоффа та заявив, що йому потрібно "продати" Україну Росії. Так, за словами лідера США, працює посередник.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
Автор: Ірина Дашківська
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Паличками гидко взяти його
Всем будет хорошо.
віткоф, вперед!
чи, в зад!