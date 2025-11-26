РФ позитивно дивиться на деякі моменти "мирного плану" США, - помічник Путіна Ушаков
Росія ще ні з ким не обговорювала деталі "мирного плану" США.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За його словами, низка пунктів потребує серйозного аналізу.
Ушаков заявив, що РФ наразі не отримувала офіційно мирний план США, проте "неофіційний папір є".
Помічник Путіна додав, що деякі моменти мирного плану США є позитивними для РФ, проте інші вимагають дискусії.
Ушаков додав, що РФ отримувала кілька варіантів мирного плану США, у яких "можна навіть заплутатися".
Злив розмови Віткоффа, Ушакова та Дмитрієва
Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.
Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.
"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.
Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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