УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мирний план США
1 537 11

РФ позитивно дивиться на деякі моменти "мирного плану" США, - помічник Путіна Ушаков

Помічник Путіна зробив заяву про мирний план США

Росія ще ні з ким не обговорювала деталі "мирного плану" США.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, низка пунктів потребує серйозного аналізу.

Ушаков заявив, що РФ наразі не отримувала офіційно мирний план США, проте "неофіційний папір є".

Помічник Путіна додав, що деякі моменти мирного плану США є позитивними для РФ, проте інші вимагають дискусії.

Ушаков додав, що РФ отримувала кілька варіантів мирного плану США, у яких "можна навіть заплутатися".

Читайте також: Трамп відмовився від дедлайну щодо мирної угоди з Україною

Злив розмови Віткоффа, Ушакова та Дмитрієва

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

Читайте: Віткофф приїде до Москви наступного тижня, - Ушаков

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

Читайте: Інформація ЗМІ про заяву Дрісколла щодо "неминучої поразки" України - це фейк, - Рубіо

Помічник Путіна зробив заяву про мирний план США

Автор: 

росія (70353) США (26706)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
**#ало дегенерата
показати весь коментар
26.11.2025 10:54 Відповісти
+1
та щоб у вас очі повилазили тварюки
показати весь коментар
26.11.2025 10:53 Відповісти
+1
Це стадія кадавера. Йому до землі вже треба готуватися, а воно ще ходить та дихає.
показати весь коментар
26.11.2025 10:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та щоб у вас очі повилазили тварюки
показати весь коментар
26.11.2025 10:53 Відповісти
Причому через дупу.
показати весь коментар
26.11.2025 12:50 Відповісти
**#ало дегенерата
показати весь коментар
26.11.2025 10:54 Відповісти
Це стадія кадавера. Йому до землі вже треба готуватися, а воно ще ходить та дихає.
показати весь коментар
26.11.2025 10:56 Відповісти
Боже, які кончені, які ж вони кончені - путін та все його оточення!
показати весь коментар
26.11.2025 10:54 Відповісти
Таке ж саме можна сказати про оточення Трамп і ЗЕ.
показати весь коментар
26.11.2025 12:51 Відповісти
Неочікувано згоден!
показати весь коментар
26.11.2025 13:02 Відповісти
таке відчуття, що той "сирний" план з двох десятків пунктів намальований на тисячах аркушів паперу. всі мають його нескінчено аналізувати, нюхати, облизувати, переписувати... там взагалі мав бути єдиний пункт - повернення та дотримання до всіх міжнародних угод. якщо це неможливо, тоді треба їх денансифікувати та запустити ланцюгову процедуру знищення людства...
показати весь коментар
26.11.2025 11:01 Відповісти
Ось "злитий" у пресу уривок розмови рашистів Ушакова і Дмітрієва, що підтверджує факт того, що трампістські США тепер стали на сторону пітьми.

показати весь коментар
26.11.2025 11:05 Відповісти
У сраку ху*ла дивиться рф!
показати весь коментар
26.11.2025 11:30 Відповісти
 
 