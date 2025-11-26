РФ позитивно дивиться на деякі моменти "мирного плану" США, - помічник Путіна Ушаков

Росія ще ні з ким не обговорювала деталі "мирного плану" США.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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За його словами, низка пунктів потребує серйозного аналізу.

Ушаков заявив, що РФ наразі не отримувала офіційно мирний план США, проте "неофіційний папір є".

Помічник Путіна додав, що деякі моменти мирного плану США є позитивними для РФ, проте інші вимагають дискусії.

Ушаков додав, що РФ отримувала кілька варіантів мирного плану США, у яких "можна навіть заплутатися".

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Злив розмови Віткоффа, Ушакова та Дмитрієва

Як повідомлялося, Bloomberg опублікував розшифровку розмови Віткоффа та Ушакова про підготовку мирного плану США.

Тим часом кремлівський посадовець Дмітрієв прокоментував публікацію видання, назвавши її фейком.

"Чим ближче ми підходимо до миру, тим більше відчайдушними стають підбурювачі війни", - написав Дмітрієв у соцмережі X.

Трамп відреагував на злиту розмову Віткоффа, заявивши, що йому треба "продати" Україну Росії.

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Що передувало?

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