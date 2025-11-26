Украина получит $5 млрд военной помощи по программе PURL до конца года, - Рютте
Украина может получить около 5 млрд долларов военной помощи от союзников до конца года в рамках программы поддержки PURL.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на El País.
Рютте отметил, что европейские партнеры уже внесли значительный вклад, однако ряд критически важных возможностей может поступить только из США. По его словам, президент США Дональд Трамп согласился, что финансирование американского оружия для Украины будут осуществлять Канада и европейские союзники.
Генсек НАТО сообщил, что Украина получает примерно 1 миллиард долларов военной помощи ежемесячно. Он также приветствовал решение Испании присоединиться к инициативе, отметив, что это помогает спасать жизни украинцев, защищать инфраструктуру от атак дронов и ракет, а также позволяет Украине наносить собственные удары.
По словам Рютте, общая сумма поддержки до конца года составит около 5 млрд долларов. Он уточнил, что к PURL добавляются и другие механизмы помощи: чешская инициатива по закупке боеприпасов, а также усилия Литвы и Дании по закупке оборонного оборудования в Украине.
Генсек также добавил, что несмотря на существенное истощение арсеналов европейских государств за три-четыре года войны, они продолжают поставлять Украине вооружение из своих запасов.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
- По состоянию на октябрь 2025 года через PURL уже собрали 2 миллиарда долларов, а большинство стран НАТО уже присоединились к этой инициативе.
