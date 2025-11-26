РУС
Война в Украине может завершиться до конца года, разделяю видение Трампа, - Рютте

Рютте заявил, что войну можно завершить до конца года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что войну в Украине можно завершить до конца года.

Об этом он заявил в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Окончание войны

Рютте спросили, возможно ли, что война закончится до конца года.

"Конечно. Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа по достижению этой цели. Я полностью разделяю видение Трампа: эта бойня должна прекратиться", - отметил генсек НАТО.

Читайте также: "Мирный план" США по Украине содержит много хороших элементов, но требует доработки, - Рютте

Потери россиян

По словам Рютте, на данный момент около миллиона россиян погибли или были ранены.

"Россия теряет около 20 000 солдат ежемесячно. Вы можете себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые гибнут, едва завоевывая какую-то территорию.

В этом году Россия захватила только около 1% территории Украины и продвигается всего на несколько метров в день. Они пытаются взять Покровск уже 18 месяцев и до сих пор не имеют его полностью под контролем. Больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем украинцев, которые изначально там жили", - пояснил он.

Читайте: Bloomberg опубликовал расшифровку разговора Уиткоффа и Ушакова о подготовке мирного плана США

Переговоры

"Всегда трудно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир наступит в ближайшее время. Конечно, после Женевских переговоров должно быть больше встреч, и должно быть отдельное, параллельное обсуждение с ЕС и НАТО по определенным вопросам. И мы еще не на этом этапе", - добавил Рютте

Читайте также: Сразу несколько членов НАТО против членства Украины, - Генсек НАТО Рютте

Автор: 

Рютте Марк (521) война в Украине (6997)
Топ комментарии
+12
На керівні посади у світі пролізти змогли "безхребетні слимаки- ідіоти".
Війна не закінчиться якщо агресора буде задовільнено, вона (війна) стане на паузу щоб розпочатися знову з новою силою.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:32 Ответить
+7
Одне викликає подив: як він зміг обійняти таку посаду?
показать весь комментарий
26.11.2025 09:33 Ответить
+4
Європейці молодці. Хто що хоче почути - те й кажуть. Не тільки американцям)
показать весь комментарий
26.11.2025 09:36 Ответить
На керівні посади у світі пролізти змогли "безхребетні слимаки- ідіоти".
Війна не закінчиться якщо агресора буде задовільнено, вона (війна) стане на паузу щоб розпочатися знову з новою силою.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:32 Ответить
Захід все влаштовує політика останніх трьох років Джеймс Ніксі... Ось реальна відповідь на тій подив..

https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
показать весь комментарий
26.11.2025 09:43 Ответить
І тільки герой-розумник Олексій відбув за кордон, щоб не спостерігати і не приймати участь у цій ганьбі, яка просто розриває йому серце....
показать весь комментарий
26.11.2025 10:18 Ответить
Одне викликає подив: як він зміг обійняти таку посаду?
показать весь комментарий
26.11.2025 09:33 Ответить
Європейці молодці. Хто що хоче почути - те й кажуть. Не тільки американцям)
показать весь комментарий
26.11.2025 09:36 Ответить
там у сіня піня справи гімно!
а рютте тільки трампу смокче.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:39 Ответить
от, не уявляю як можна смоктати руду пристаркувату вісячку....
а, саме головне, навіщо?
не собі, не людям!
показать весь комментарий
26.11.2025 09:37 Ответить
Так само вона могла закінчитись в 22 р.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:40 Ответить
вершники апокаліпі@ця... війну можна було б зупинити в 2022 - на початку 2023 року. але нині навіть уявити не можу, які аргументи здатні зупинити крису, яка безкарно відчула смак крові. навіть якщо ляже вся енергетика на болотах, навіть якщо зупиниться вся військова промисловість, вони все одно будуть лізти, незважаючи на будь-які втрати. бо за безхребетності основних світових гарантів отримали "друзів", які багато в чому то все їм компенсують... лише якась внутрішня смута чи природний катаклізм вселенсього масштабу, коли їм буде вже не до войовничих запалів, а єдиним бажанням стане тупо вижити...
показать весь комментарий
26.11.2025 09:40 Ответить
Без енергетики і промисловості вони як раз лізти не зможуть.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:53 Ответить
товариш сі швидко то все відновить... не без вигоди для себе, звісно...
показать весь комментарий
26.11.2025 10:02 Ответить
Йому це навіщо? І швидко не відновиться.
показать весь комментарий
26.11.2025 10:23 Ответить
нічого нового для цього світу - вплив та гроші, повзуча експансія...
показать весь комментарий
26.11.2025 10:54 Ответить
Как же этот долбо@** переживает за агрессора и сколько у них бедненьких уже сдохло кацапов …, а за Украину ни слова …
показать весь комментарий
26.11.2025 09:42 Ответить
Поділяти бачення клоуна?
показать весь комментарий
26.11.2025 09:44 Ответить
@ (в перекладі):

ПОВТОРЕННЯ ІСТОРІЇ

2025 дає можливість зрозуміти, як відчували себе американці в 1940 році. Що б я відчував у 1940 році, якби там опинився.

1940 - у Європі фашисти вже захопили Австрію, Чехословаччину, Польщу, Нідерланди, Бельгію, Норвегію і більшу частину Франції. Починаючи з літа, Лондон бомбардують практично щодня, цілі міста зруйновані - Англія сама бореться з Гітлером, і становище дуже важке.

1940 рік - ми (американці, я ж себе американцем уявляю в 1940-му році) допомагаємо Англії зовсім небагато. За всі поставки нам платять золотом, яке ось-ось закінчиться. Зброю постачають у мінімальних кількостях - президенту Рузвельту доводиться діяти в обхід Конгресу, в якому домінують ізоляціоністи, які вимагають дотримуватися нейтралітету. До ленд-лізу (безкоштовних, за фактом, постачання зброї) ще довгі місяці. Мені - у 1940-му році - це здається дурістю, незнанням історії та нерозумінням міжнародної політики, але більшість підтримує ізоляціоністів.

1940 рік у Європі - євреї давно перетворені на нелюдей, вони уражені у правах, носять жовті зірки і насильно переселяються на гетто. До початку масових вбивств ще два роки, але цілком зрозуміло, вони - у смертельній небезпеці.

Але 1940 - Америка дотримується нейтралітету і не пускає до себе єврейських біженців. Лише рік тому корабель із біженцями з Європи розвернули назад. Пропозиція надати притулок 20 тисячам єврейських дітей із Німеччини не проходить у Конгресі. Ізоляційністам не цікаві біженці, не цікава підтримка країн, які приймають біженців. Мені - мені 1940-го року - це здається безглуздою жорстокістю, але більшість підтримує ізоляціоністів.

1940 рік. Скидаючи бомби на Лондон, Гітлер говорить у своїх публічних виступах про те, як йому потрібний мир. Так само він говорив перед нападом на Чехословаччину, на Польщу, на Францію...

У тому ж 1940-му році обидва кандидати в президенти США, чинний президент Рузвельт і республіканець Віндел Уїлкі обіцяють виборцям, що їхні хлопчики "не вмиратимуть у чужих війнах". Кампанія Уїлкі підтримується найбільшими бізнесменами, яким не подобається політика "великої держави", яку проводить Рузвельт. Мені - мені в 1940-му році - політика неучасті в світовому конфлікті, що розростається, здається короткозорою і безвідповідальною, але більшість підтримує ізоляціоністів.

... У результаті, звичайно, американські ізоляціоністи, "America First" столітньої давності, прозріли. Прозріли, коли Японія завдала масштабного бомбового удару по Тихоокеанській флотилії, а Німеччина оголосила США війну. У результаті ціна передвоєнного "я в домікє", небажання зупинити Гітлера тоді, коли це можна було зробити легко і дешево, виявилася дуже високою. Сотні тисяч американських солдатів загинули за свободу та незалежність країн Європи.

Але це було все згодом.
Дивлячись назад із 1945-го складно, напевно, було повірити, наскільки сильними були ізоляціоністи 1940-го.
А дивлячись назад із 2025-го, повірити нескладно.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:52 Ответить
це вже було. 24 години, 2 тижні, кілька тижнів, 1-2 місяця і все це протягом 24-25 року. ніколи цього не було і от знову.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:53 Ответить
Імпотенти херові, не молитися треба, а тиснути на ***** по справжньому та допомагати зброєю, а не вичікувати куди вітер дує.
показать весь комментарий
26.11.2025 09:54 Ответить
Ключові слова "може завершитися". А може і не завершитися, які претензії тоді до "прогнозиста"? Це ніби реклама якоїсь лотереї "кожен може виграти мільйон". Але, здебільшого, кожен залишається ні з чим.
показать весь комментарий
26.11.2025 10:01 Ответить
А також третя світова, бо ви даєте можливість китаю та росіі перегрупуватися
показать весь комментарий
26.11.2025 10:26 Ответить
Якби йеес,ната та сишиа меньше чухали свої яйця, то вона і не почалась би. А так маємо есвео та сцикунів-пиз@оболів.
показать весь комментарий
26.11.2025 11:18 Ответить
Гарна посада у "рютте": платня мабуть солідна, а робота -- просто підгавкувати "трампу"
показать весь комментарий
26.11.2025 11:25 Ответить
 
 