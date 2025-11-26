Война в Украине может завершиться до конца года, разделяю видение Трампа, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что войну в Украине можно завершить до конца года.
Об этом он заявил в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.
Окончание войны
Рютте спросили, возможно ли, что война закончится до конца года.
"Конечно. Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа по достижению этой цели. Я полностью разделяю видение Трампа: эта бойня должна прекратиться", - отметил генсек НАТО.
Потери россиян
По словам Рютте, на данный момент около миллиона россиян погибли или были ранены.
"Россия теряет около 20 000 солдат ежемесячно. Вы можете себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые гибнут, едва завоевывая какую-то территорию.
В этом году Россия захватила только около 1% территории Украины и продвигается всего на несколько метров в день. Они пытаются взять Покровск уже 18 месяцев и до сих пор не имеют его полностью под контролем. Больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем украинцев, которые изначально там жили", - пояснил он.
Переговоры
"Всегда трудно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир наступит в ближайшее время. Конечно, после Женевских переговоров должно быть больше встреч, и должно быть отдельное, параллельное обсуждение с ЕС и НАТО по определенным вопросам. И мы еще не на этом этапе", - добавил Рютте
Війна не закінчиться якщо агресора буде задовільнено, вона (війна) стане на паузу щоб розпочатися знову з новою силою.
а рютте тільки трампу смокче.
а, саме головне, навіщо?
не собі, не людям!
ПОВТОРЕННЯ ІСТОРІЇ
2025 дає можливість зрозуміти, як відчували себе американці в 1940 році. Що б я відчував у 1940 році, якби там опинився.
1940 - у Європі фашисти вже захопили Австрію, Чехословаччину, Польщу, Нідерланди, Бельгію, Норвегію і більшу частину Франції. Починаючи з літа, Лондон бомбардують практично щодня, цілі міста зруйновані - Англія сама бореться з Гітлером, і становище дуже важке.
1940 рік - ми (американці, я ж себе американцем уявляю в 1940-му році) допомагаємо Англії зовсім небагато. За всі поставки нам платять золотом, яке ось-ось закінчиться. Зброю постачають у мінімальних кількостях - президенту Рузвельту доводиться діяти в обхід Конгресу, в якому домінують ізоляціоністи, які вимагають дотримуватися нейтралітету. До ленд-лізу (безкоштовних, за фактом, постачання зброї) ще довгі місяці. Мені - у 1940-му році - це здається дурістю, незнанням історії та нерозумінням міжнародної політики, але більшість підтримує ізоляціоністів.
1940 рік у Європі - євреї давно перетворені на нелюдей, вони уражені у правах, носять жовті зірки і насильно переселяються на гетто. До початку масових вбивств ще два роки, але цілком зрозуміло, вони - у смертельній небезпеці.
Але 1940 - Америка дотримується нейтралітету і не пускає до себе єврейських біженців. Лише рік тому корабель із біженцями з Європи розвернули назад. Пропозиція надати притулок 20 тисячам єврейських дітей із Німеччини не проходить у Конгресі. Ізоляційністам не цікаві біженці, не цікава підтримка країн, які приймають біженців. Мені - мені 1940-го року - це здається безглуздою жорстокістю, але більшість підтримує ізоляціоністів.
1940 рік. Скидаючи бомби на Лондон, Гітлер говорить у своїх публічних виступах про те, як йому потрібний мир. Так само він говорив перед нападом на Чехословаччину, на Польщу, на Францію...
У тому ж 1940-му році обидва кандидати в президенти США, чинний президент Рузвельт і республіканець Віндел Уїлкі обіцяють виборцям, що їхні хлопчики "не вмиратимуть у чужих війнах". Кампанія Уїлкі підтримується найбільшими бізнесменами, яким не подобається політика "великої держави", яку проводить Рузвельт. Мені - мені в 1940-му році - політика неучасті в світовому конфлікті, що розростається, здається короткозорою і безвідповідальною, але більшість підтримує ізоляціоністів.
... У результаті, звичайно, американські ізоляціоністи, "America First" столітньої давності, прозріли. Прозріли, коли Японія завдала масштабного бомбового удару по Тихоокеанській флотилії, а Німеччина оголосила США війну. У результаті ціна передвоєнного "я в домікє", небажання зупинити Гітлера тоді, коли це можна було зробити легко і дешево, виявилася дуже високою. Сотні тисяч американських солдатів загинули за свободу та незалежність країн Європи.
Але це було все згодом.
Дивлячись назад із 1945-го складно, напевно, було повірити, наскільки сильними були ізоляціоністи 1940-го.
А дивлячись назад із 2025-го, повірити нескладно.