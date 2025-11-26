Война в Украине может завершиться до конца года, разделяю видение Трампа, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что войну в Украине можно завершить до конца года.

Об этом он заявил в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.

Окончание войны

Рютте спросили, возможно ли, что война закончится до конца года.

"Конечно. Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь воплотить в жизнь видение президента Трампа по достижению этой цели. Я полностью разделяю видение Трампа: эта бойня должна прекратиться", - отметил генсек НАТО.

Потери россиян

По словам Рютте, на данный момент около миллиона россиян погибли или были ранены.

"Россия теряет около 20 000 солдат ежемесячно. Вы можете себе это представить? 20 000 солдат в месяц. Это отцы и сыновья, которые гибнут, едва завоевывая какую-то территорию.

В этом году Россия захватила только около 1% территории Украины и продвигается всего на несколько метров в день. Они пытаются взять Покровск уже 18 месяцев и до сих пор не имеют его полностью под контролем. Больше россиян погибло, пытаясь взять этот город, чем украинцев, которые изначально там жили", - пояснил он.

Переговоры

"Всегда трудно предсказать, но я искренне надеюсь, что мир наступит в ближайшее время. Конечно, после Женевских переговоров должно быть больше встреч, и должно быть отдельное, параллельное обсуждение с ЕС и НАТО по определенным вопросам. И мы еще не на этом этапе", - добавил Рютте

