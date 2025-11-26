Війна в Україні може завершитися до кінця року, поділяю бачення Трампа, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війну в Україні можна завершити до кінця року.

Про це він заявив в інтерв'ю El Pais, інформує Цензор.НЕТ.

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Закінчення війни

Рютте запитали, чи можливо, що війна закінчиться до кінця року.

"Звичайно. Ми всі молимося, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти втілити в життя бачення президента Трампа щодо досягнення цієї мети. Я повністю поділяю бачення Трампа: ця різанина має припинитися", - зазначив генсек НАТО.

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Втрати росіян

За словами Рютте, наразі близько мільйона росіян загинули або були поранені.

"Росія втрачає близько 20 000 солдатів щомісяця. Ви можете собі це уявити? 20 000 солдатів на місяць. Це батьки та сини, які гинуть, ледве здобуваючи якусь територію.

Цього року Росія захопила лише близько 1% території України та просувається лише на кілька метрів на день. Вони намагаються взяти Покровськ вже 18 місяців і досі не мають його повністю під контролем. Більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто, ніж українців, які спочатку там жили", - пояснив він.

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Переговори

"Завжди важко передбачити, але я щиро сподіваюся, що мир настане найближчим часом. Звичайно, після Женевських переговорів має бути більше зустрічей, і має бути окреме, паралельне обговорення з ЄС та НАТО з певних питань. І ми ще не на цьому етапі", - додав Рютте

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