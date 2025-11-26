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Новини Припинення війни
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Війна в Україні може завершитися до кінця року, поділяю бачення Трампа, - Рютте

Рютте заявив, що війну можна завершити до кінця року

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що війну в Україні можна завершити до кінця року.

Про це він заявив в інтерв'ю El Pais, інформує Цензор.НЕТ.

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Закінчення війни

Рютте запитали, чи можливо, що війна закінчиться до кінця року.

"Звичайно. Ми всі молимося, щоб ця війна закінчилася якомога швидше. Я хочу зробити все можливе, щоб допомогти втілити в життя бачення президента Трампа щодо досягнення цієї мети. Я повністю поділяю бачення Трампа: ця різанина має припинитися", - зазначив генсек НАТО.

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Втрати росіян

За словами Рютте, наразі близько мільйона росіян загинули або були поранені.

"Росія втрачає близько 20 000 солдатів щомісяця. Ви можете собі це уявити? 20 000 солдатів на місяць. Це батьки та сини, які гинуть, ледве здобуваючи якусь територію.

Цього року Росія захопила лише близько 1% території України та просувається лише на кілька метрів на день. Вони намагаються взяти Покровськ вже 18 місяців і досі не мають його повністю під контролем. Більше росіян загинуло, намагаючись взяти це місто, ніж українців, які спочатку там жили", - пояснив він.

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Переговори

"Завжди важко передбачити, але я щиро сподіваюся, що мир настане найближчим часом. Звичайно, після Женевських переговорів має бути більше зустрічей, і має бути окреме, паралельне обговорення з ЄС та НАТО з певних питань. І ми ще не на цьому етапі", - додав Рютте

Також читайте: Одразу кілька членів НАТО проти членства України, - Генсек НАТО Рютте

Автор: 

Рютте Марк (706) війна в Україні (8485)
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Топ коментарі
+13
На керівні посади у світі пролізти змогли "безхребетні слимаки- ідіоти".
Війна не закінчиться якщо агресора буде задовільнено, вона (війна) стане на паузу щоб розпочатися знову з новою силою.
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26.11.2025 09:32 Відповісти
+5
@ (в перекладі):

ПОВТОРЕННЯ ІСТОРІЇ

2025 дає можливість зрозуміти, як відчували себе американці в 1940 році. Що б я відчував у 1940 році, якби там опинився.

1940 - у Європі фашисти вже захопили Австрію, Чехословаччину, Польщу, Нідерланди, Бельгію, Норвегію і більшу частину Франції. Починаючи з літа, Лондон бомбардують практично щодня, цілі міста зруйновані - Англія сама бореться з Гітлером, і становище дуже важке.

1940 рік - ми (американці, я ж себе американцем уявляю в 1940-му році) допомагаємо Англії зовсім небагато. За всі поставки нам платять золотом, яке ось-ось закінчиться. Зброю постачають у мінімальних кількостях - президенту Рузвельту доводиться діяти в обхід Конгресу, в якому домінують ізоляціоністи, які вимагають дотримуватися нейтралітету. До ленд-лізу (безкоштовних, за фактом, постачання зброї) ще довгі місяці. Мені - у 1940-му році - це здається дурістю, незнанням історії та нерозумінням міжнародної політики, але більшість підтримує ізоляціоністів.

1940 рік у Європі - євреї давно перетворені на нелюдей, вони уражені у правах, носять жовті зірки і насильно переселяються на гетто. До початку масових вбивств ще два роки, але цілком зрозуміло, вони - у смертельній небезпеці.

Але 1940 - Америка дотримується нейтралітету і не пускає до себе єврейських біженців. Лише рік тому корабель із біженцями з Європи розвернули назад. Пропозиція надати притулок 20 тисячам єврейських дітей із Німеччини не проходить у Конгресі. Ізоляційністам не цікаві біженці, не цікава підтримка країн, які приймають біженців. Мені - мені 1940-го року - це здається безглуздою жорстокістю, але більшість підтримує ізоляціоністів.

1940 рік. Скидаючи бомби на Лондон, Гітлер говорить у своїх публічних виступах про те, як йому потрібний мир. Так само він говорив перед нападом на Чехословаччину, на Польщу, на Францію...

У тому ж 1940-му році обидва кандидати в президенти США, чинний президент Рузвельт і республіканець Віндел Уїлкі обіцяють виборцям, що їхні хлопчики "не вмиратимуть у чужих війнах". Кампанія Уїлкі підтримується найбільшими бізнесменами, яким не подобається політика "великої держави", яку проводить Рузвельт. Мені - мені в 1940-му році - політика неучасті в світовому конфлікті, що розростається, здається короткозорою і безвідповідальною, але більшість підтримує ізоляціоністів.

... У результаті, звичайно, американські ізоляціоністи, "America First" столітньої давності, прозріли. Прозріли, коли Японія завдала масштабного бомбового удару по Тихоокеанській флотилії, а Німеччина оголосила США війну. У результаті ціна передвоєнного "я в домікє", небажання зупинити Гітлера тоді, коли це можна було зробити легко і дешево, виявилася дуже високою. Сотні тисяч американських солдатів загинули за свободу та незалежність країн Європи.

Але це було все згодом.
Дивлячись назад із 1945-го складно, напевно, було повірити, наскільки сильними були ізоляціоністи 1940-го.
А дивлячись назад із 2025-го, повірити нескладно.
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26.11.2025 09:52 Відповісти
+4
Європейці молодці. Хто що хоче почути - те й кажуть. Не тільки американцям)
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26.11.2025 09:36 Відповісти
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На керівні посади у світі пролізти змогли "безхребетні слимаки- ідіоти".
Війна не закінчиться якщо агресора буде задовільнено, вона (війна) стане на паузу щоб розпочатися знову з новою силою.
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26.11.2025 09:32 Відповісти
Захід все влаштовує політика останніх трьох років Джеймс Ніксі... Ось реальна відповідь на тій подив..

https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
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26.11.2025 09:43 Відповісти
І тільки герой-розумник Олексій відбув за кордон, щоб не спостерігати і не приймати участь у цій ганьбі, яка просто розриває йому серце....
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26.11.2025 10:18 Відповісти
Європейці молодці. Хто що хоче почути - те й кажуть. Не тільки американцям)
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26.11.2025 09:36 Відповісти
там у сіня піня справи гімно!
а рютте тільки трампу смокче.
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26.11.2025 09:39 Відповісти
от, не уявляю як можна смоктати руду пристаркувату вісячку....
а, саме головне, навіщо?
не собі, не людям!
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26.11.2025 09:37 Відповісти
Так само вона могла закінчитись в 22 р.
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26.11.2025 09:40 Відповісти
вершники апокаліпі@ця... війну можна було б зупинити в 2022 - на початку 2023 року. але нині навіть уявити не можу, які аргументи здатні зупинити крису, яка безкарно відчула смак крові. навіть якщо ляже вся енергетика на болотах, навіть якщо зупиниться вся військова промисловість, вони все одно будуть лізти, незважаючи на будь-які втрати. бо за безхребетності основних світових гарантів отримали "друзів", які багато в чому то все їм компенсують... лише якась внутрішня смута чи природний катаклізм вселенсього масштабу, коли їм буде вже не до войовничих запалів, а єдиним бажанням стане тупо вижити...
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26.11.2025 09:40 Відповісти
Без енергетики і промисловості вони як раз лізти не зможуть.
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26.11.2025 09:53 Відповісти
товариш сі швидко то все відновить... не без вигоди для себе, звісно...
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26.11.2025 10:02 Відповісти
Йому це навіщо? І швидко не відновиться.
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26.11.2025 10:23 Відповісти
нічого нового для цього світу - вплив та гроші, повзуча експансія...
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26.11.2025 10:54 Відповісти
Как же этот долбо@** переживает за агрессора и сколько у них бедненьких уже сдохло кацапов …, а за Украину ни слова …
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26.11.2025 09:42 Відповісти
Поділяти бачення клоуна?
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26.11.2025 09:44 Відповісти
@ (в перекладі):

ПОВТОРЕННЯ ІСТОРІЇ

2025 дає можливість зрозуміти, як відчували себе американці в 1940 році. Що б я відчував у 1940 році, якби там опинився.

1940 - у Європі фашисти вже захопили Австрію, Чехословаччину, Польщу, Нідерланди, Бельгію, Норвегію і більшу частину Франції. Починаючи з літа, Лондон бомбардують практично щодня, цілі міста зруйновані - Англія сама бореться з Гітлером, і становище дуже важке.

1940 рік - ми (американці, я ж себе американцем уявляю в 1940-му році) допомагаємо Англії зовсім небагато. За всі поставки нам платять золотом, яке ось-ось закінчиться. Зброю постачають у мінімальних кількостях - президенту Рузвельту доводиться діяти в обхід Конгресу, в якому домінують ізоляціоністи, які вимагають дотримуватися нейтралітету. До ленд-лізу (безкоштовних, за фактом, постачання зброї) ще довгі місяці. Мені - у 1940-му році - це здається дурістю, незнанням історії та нерозумінням міжнародної політики, але більшість підтримує ізоляціоністів.

1940 рік у Європі - євреї давно перетворені на нелюдей, вони уражені у правах, носять жовті зірки і насильно переселяються на гетто. До початку масових вбивств ще два роки, але цілком зрозуміло, вони - у смертельній небезпеці.

Але 1940 - Америка дотримується нейтралітету і не пускає до себе єврейських біженців. Лише рік тому корабель із біженцями з Європи розвернули назад. Пропозиція надати притулок 20 тисячам єврейських дітей із Німеччини не проходить у Конгресі. Ізоляційністам не цікаві біженці, не цікава підтримка країн, які приймають біженців. Мені - мені 1940-го року - це здається безглуздою жорстокістю, але більшість підтримує ізоляціоністів.

1940 рік. Скидаючи бомби на Лондон, Гітлер говорить у своїх публічних виступах про те, як йому потрібний мир. Так само він говорив перед нападом на Чехословаччину, на Польщу, на Францію...

У тому ж 1940-му році обидва кандидати в президенти США, чинний президент Рузвельт і республіканець Віндел Уїлкі обіцяють виборцям, що їхні хлопчики "не вмиратимуть у чужих війнах". Кампанія Уїлкі підтримується найбільшими бізнесменами, яким не подобається політика "великої держави", яку проводить Рузвельт. Мені - мені в 1940-му році - політика неучасті в світовому конфлікті, що розростається, здається короткозорою і безвідповідальною, але більшість підтримує ізоляціоністів.

... У результаті, звичайно, американські ізоляціоністи, "America First" столітньої давності, прозріли. Прозріли, коли Японія завдала масштабного бомбового удару по Тихоокеанській флотилії, а Німеччина оголосила США війну. У результаті ціна передвоєнного "я в домікє", небажання зупинити Гітлера тоді, коли це можна було зробити легко і дешево, виявилася дуже високою. Сотні тисяч американських солдатів загинули за свободу та незалежність країн Європи.

Але це було все згодом.
Дивлячись назад із 1945-го складно, напевно, було повірити, наскільки сильними були ізоляціоністи 1940-го.
А дивлячись назад із 2025-го, повірити нескладно.
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26.11.2025 09:52 Відповісти
це вже було. 24 години, 2 тижні, кілька тижнів, 1-2 місяця і все це протягом 24-25 року. ніколи цього не було і от знову.
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26.11.2025 09:53 Відповісти
Імпотенти херові, не молитися треба, а тиснути на ***** по справжньому та допомагати зброєю, а не вичікувати куди вітер дує.
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26.11.2025 09:54 Відповісти
Ключові слова "може завершитися". А може і не завершитися, які претензії тоді до "прогнозиста"? Це ніби реклама якоїсь лотереї "кожен може виграти мільйон". Але, здебільшого, кожен залишається ні з чим.
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26.11.2025 10:01 Відповісти
А також третя світова, бо ви даєте можливість китаю та росіі перегрупуватися
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26.11.2025 10:26 Відповісти
Якби йеес,ната та сишиа меньше чухали свої яйця, то вона і не почалась би. А так маємо есвео та сцикунів-пиз@оболів.
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26.11.2025 11:18 Відповісти
Гарна посада у "рютте": платня мабуть солідна, а робота -- просто підгавкувати "трампу"
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26.11.2025 11:25 Відповісти
Та війна може закінчитися в будь який момент! Для цього треба моцкалям визнати, що вони агрессори і вийти накуй з України, їхати на свої болота і жмакать своїх маньок!
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28.11.2025 08:34 Відповісти
 
 