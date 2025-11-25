Одразу кілька членів НАТО проти членства України, - Генсек НАТО Рютте

На шляху України до вступу до Альянсу все ще існують серйозні перешкоди.

За ​​словами Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, кілька країн відкрито висловлюють незгоду із членством України, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення про ухвалення нового члена потребує одностайного схвалення всіх 32 держав

Рютте зазначив, що незважаючи на заяву Вашингтонського саміту про "незворотний шлях" України до НАТО, реальність залишається складною.

"Декілька союзників сказали, що вони проти членства України в НАТО", — наголосив він.

В умовах такого розкладу глава Альянсу заявив про необхідність забезпечити Києву надійні механізми безпеки, які запобігатимуть повторній агресії з боку Москви. За його словами, це критично важливий крок, який має діяти до досягнення одностайності серед членів НАТО щодо українського членства.

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