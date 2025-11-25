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Новини Членство України в НАТО
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Одразу кілька членів НАТО проти членства України, - Генсек НАТО Рютте

Членство в НАТО: на шляху України до вступу існують перешкоди

На шляху України до вступу до Альянсу все ще існують серйозні перешкоди.

За ​​словами Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, кілька країн відкрито висловлюють незгоду із членством України, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення про ухвалення нового члена потребує одностайного схвалення всіх 32 держав

Рютте зазначив, що незважаючи на заяву Вашингтонського саміту про "незворотний шлях" України до НАТО, реальність залишається складною.

"Декілька союзників сказали, що вони проти членства України в НАТО", — наголосив він.

В умовах такого розкладу глава Альянсу заявив про необхідність забезпечити Києву надійні механізми безпеки, які запобігатимуть повторній агресії з боку Москви. За його словами, це критично важливий крок, який має діяти до досягнення одностайності серед членів НАТО щодо українського членства.

Читайте: Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових, - Financial Times

Автор: 

НАТО (7227) членство в НАТО (1768) Рютте Марк (706) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+25
А как кормили, как кормили лапшой все эти годы, и двери открыты, и мосты построены и шлях является незворотним
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25.11.2025 16:48 Відповісти
+20
завдяки зеленій владі Україна у цій сітуації. хто візьме країну з такою корупцією, дєрьмаками та шашличником на чолі держави.
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25.11.2025 16:57 Відповісти
+17
Білоруський сценарій, або грузинський одне і те ж.

Ми буде нищі, принижені і російськомовні. ТЕ що зараз в Грузії. НЕДОКРАЇНА.

ось і результат війни, а точніше перегляду серіала
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25.11.2025 16:49 Відповісти
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А как кормили, как кормили лапшой все эти годы, и двери открыты, и мосты построены и шлях является незворотним
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25.11.2025 16:48 Відповісти
Не мудре население, а мудрі керманичі, яке внесли таке в конституцію
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25.11.2025 19:44 Відповісти
...забули вже, як ще при кучмі прагрессивная социалистка верещала райзом з коммуняками, що не допустить натовський чобіт в її крим і спільні навчання було скасоване.
Коли було вікно можливостей, то вагались, були проти... ну а зараз, звісно, у розбитого корита, час упущено

З великим скептицизмом слід поставитися до гарантій безпеки по типу 5 ст

Якщо приймати не хочуть, то де гарантія, що захищати видвінуться конкретно?! а не виразять озабоченність, засудження і т.п.

За доби мінск угод більш 20 тис порушень з боку раши споглядачи зафіксували і що? Хтось за це пу наказав? Ага: вже кучу плюшек тр йому приготував...
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25.11.2025 19:33 Відповісти
Білоруський сценарій, або грузинський одне і те ж.

Ми буде нищі, принижені і російськомовні. ТЕ що зараз в Грузії. НЕДОКРАЇНА.

ось і результат війни, а точніше перегляду серіала
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25.11.2025 16:49 Відповісти
Вам стоит перейти на русский. Ну чтоб не было так стыдно.
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25.11.2025 16:52 Відповісти
А якого біса соромно? За що? Роскажіть?
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25.11.2025 17:28 Відповісти
Перечитайте повідомлення Іляша. Може, зрозумієте.
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25.11.2025 17:34 Відповісти
Це банальне виправдання.

Просто кажи, що ви боїтеся. І вам наср@ти на право та свободу разом з демократією. І не варнякайте більше про "цінності". Тьху на вас.
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25.11.2025 16:53 Відповісти
Вони просто не хочуть воювати, це нормально. Вступ України до НАТО означає для них війну з ереф.
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25.11.2025 17:35 Відповісти
А максимально надати зброю вони можуть?

А ізолювати кацапію, як це зробив колись Р.Рейґан вони теж не можуть?

Колись вони схопляться, але буде пізно.
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25.11.2025 17:49 Відповісти
І ще: а не патякати про якісь "цінності" вони можуть?

І не лізти в Ірак, Афганістан (на черзі Венесуела) вони можуть?
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25.11.2025 17:51 Відповісти
Війне буде НЕВІДВОРОТНЬО. Наступні за Україною Польща і Прибалтика.
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25.11.2025 19:00 Відповісти
В умовах такого розкладу глава Альянсу заявив про необхідність забезпечити Києву надійні механізми безпеки, які запобігатимуть повторній агресії з боку Москви. За його словами,((( Одразу кілька членів НАТО проти членства України, - Генсек НАТО Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3586937 )))) це критично важливий крок, який ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ КУЙЛУ ПОВНІСТЮ ОКУПУВАТИ УКРАЇНУ ,ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСУТНОСТІ В НАТО СВОЇХ КРАЇН- АГЕНТІВ,КОТРІ ВИСТУПАЮТЬ, ПО ВКАЗІВЦІ КУЙЛА , ПРОТИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО...НАТО- ШАРАГА АФЕРИСТІВ ЩЕ ТА
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25.11.2025 16:53 Відповісти
Україна ще не заслужила членства в НАТО. Ще так років 5-10 і заслужить. Але це не точно.
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25.11.2025 16:57 Відповісти
Похмелись, хлопче... Там все складно. ось глянь

"Брюссельський аеропорт через загальнонаціональний страйк скасує понад сотню рейсів, які прибувають у середу, 26 листопада.

Про це пише https://www.reuters.com/world/brussels-airport-says-110-extra-flights-cancelled-wednesday-due-strike-2025-11-25/ Reuters, передає "Європейська правда".

Брюссельський аеропорт скасує 110 з 203 рейсів, що прибувають 26 листопада, додатково до вильотів, які вже були скасовані через загальнонаціональний страйк.

.. страйку, який проводиться на знак протесту проти планів уряду щодо жорсткої економії."
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25.11.2025 17:31 Відповісти
Так, там все складно. Бо цінується людина.
І правильно, що страйкують. Дохід, права, свободи працівника. Йде здорожчання - роботогодина теж повинна дорожчати, а нє вот ето вот всьо "нема коштів". На 1 "умного" 20 дураків мовчки **********.

Ну в нас страйків немає взагалі, типу квітучий капіталізм.
Тому за цією економічною моделлю ми їм взагалі не підходимо.
Це про ЄС, НАТО там своя специфіка
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25.11.2025 18:20 Відповісти
завдяки зеленій владі Україна у цій сітуації. хто візьме країну з такою корупцією, дєрьмаками та шашличником на чолі держави.
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25.11.2025 16:57 Відповісти
Після того, що коїться в США наші негаразди не такими вже й срашними здаються..
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25.11.2025 17:33 Відповісти
Ясно ж хто проти. Це послужливе чмо говорить тільки те що накаже Трамп.
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25.11.2025 16:58 Відповісти
В НАТО Україну візьмуть тільки після двох підряд ПРАВИЛЬНИХ голосувань на виборах.
Якщо б у 2019 не проголосували за антиМайдан, то вже б були у НАТО.
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25.11.2025 17:01 Відповісти
Підтримую і я такої думки. Якби у 2019 році вибрали ''нє какую разніцу'', а армію, мову, віру, ЄС і НАТО і користуючись ситуацією коли президентом був Байден, то ми ще 4 роки назад були б в НАТО і ніякого повномасшабного нападу росіян не було.
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25.11.2025 20:30 Відповісти
Та не витайте в облаках. Ната такая могучая как и вторая армия мира
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25.11.2025 20:52 Відповісти
Нічого, як раша на них полізе, то наперебой будуть запрошувати.
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25.11.2025 17:07 Відповісти
Та ясно, що ні за трампа, ні за зешобла нам НАТО і не світить. Польща разом з країнами балтійського регіону вже відчули на собі усю могутність цього союзу... А ми ще біжимо туди, як ослик за морквиною.
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25.11.2025 17:08 Відповісти
В НАТО є 32 країни 100% в той чи інший час залежно від політичних обставин буде декілька країн, які будуть проти... висновок, НАТО нам не світить...
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25.11.2025 17:12 Відповісти
Не будьте як діти. Все залежить тільки від США.
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25.11.2025 17:17 Відповісти
І хто б сумнівався?
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25.11.2025 17:14 Відповісти
Україні треба робити зброю масового ураження.
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25.11.2025 17:17 Відповісти
Україна звичайні ракети не може зробити, щоб не обісратися на брехні та корупції.
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25.11.2025 17:32 Відповісти
Герхард, цілих три роки так обсиратись це так вже соромно, якщо подумати тверезо..
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25.11.2025 17:34 Відповісти
Причому, обсираються постійно одні, а соромно зовсім іншим.
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25.11.2025 17:45 Відповісти
Велася і ведеться цілеспрямована політи на знищення України !!!
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25.11.2025 19:03 Відповісти
Не лести цим довбойобам.
Вони не здатні цілеспрямовано один день щось робити.
Просто, брешуть одне, роблять друге, крадуть третє, вдають четверте.

Але управління, планування, наполегливість, цілеспрямованість - це не про клоуна та ларьочника.
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25.11.2025 21:48 Відповісти
Є таке поняття - "вікно можливостей". От якщо вам випадала нагода 20 років тому купити квартиру задешево, а ви нею не скористалися, то потім такої нагоди може вже просто не бути до кінця життя. Так що все, тепер тільки сталевий дикобраз і заздрісні погляди на молдавську мінімалку.
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25.11.2025 17:43 Відповісти
"От якщо вам випадала нагода 20 років тому купити квартиру задешево, а ви нею не скористалися, то потім такої нагоди може вже просто не бути до кінця життя. " ..... Все простіше - цілком ймовірно що до кінця життя у людини може бути можливість купити навіть не одну хоч і не задешево , головне при цьому щоб було чим скористатися для купівлі ,а для цього потрібно прагнути це мати , а не зітхати 20 років за дешевою
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25.11.2025 18:07 Відповісти
Гарний ви фінал вивели, прям нічого не скажеш...
Життєстверджувально
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25.11.2025 18:24 Відповісти
НАТО, ЕС, гарантії безпеки - це все наркоманський тріп зелемського. Ну не буде цього. Нас розведуть на капітуляцію, і адью, Зелька, чеши в Ізраїль від народного гнєва.
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25.11.2025 17:18 Відповісти
Ми вже були поза НАТО . Чим це закінчилось - нагадувати зайве .
Інших варіантів крім приєднання НАТО - в України немає . Коли це станеться , швидко чи ні , це ролі не грає , воно має статись і крапка
Україна має вперто домагатися членства в альянсі , навіть попри те що не всі там від цього в захваті .
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25.11.2025 17:19 Відповісти
🤡 головний атер в цієї мирної угоди ...для нього весь цей сценарий розробили в кремлі ,і хто б шо не казав ,але вибір був збленний в 19р...всім таким касьяновим ,шабуніним ,гордонам , і т.і...хай це залишиться на їх совісті , бо вони відключили свої мізкі в 19р, здається свідомо ...
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25.11.2025 17:20 Відповісти
Чого б це?

Така гарна країна з піснями та ************.
Ніяких нарікань, ніяких скандалів.
Такий потужний президент у мілітарі з бородою.
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25.11.2025 17:31 Відповісти
Зельона влада в тому числі.
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25.11.2025 17:36 Відповісти
І шо ж це там за "члєни" такі, котрі проти? Орбан, Хвицьо і маразматик Трумп? А, ну тоді все ясно, а то ми вже думали...
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25.11.2025 17:37 Відповісти
Ну,а найвеличніший- більший націоналіст,ніж С.Бандера-передайте начальнику своєї ботоферми мішіподоляку.
Попутно,що країна в курсі про зв'язку буратіно-козир.
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25.11.2025 17:55 Відповісти
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25.11.2025 17:56 Відповісти
Вилізло... Кацапам тут нема що робити. Йди на "дождь"
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25.11.2025 17:58 Відповісти
Ну, тобі ж сказали: твоє місце на параші, 47-ма не дає з першого разу в'їхати?
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25.11.2025 18:04 Відповісти
Ну ось, завезений кацап нам розказав, хто тут головний ворог...
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25.11.2025 18:34 Відповісти
Во-во...
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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25.11.2025 18:38 Відповісти
Що, кого і від чого защищаешь ти?
Є хоч якісь аргументи,а чи лише суцільні претензії і матюки?
Давай,поки ті не забанили...
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25.11.2025 19:04 Відповісти
ага, всі мєрзавці, один ти харошій
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25.11.2025 18:40 Відповісти
Пішов за руським кораблем кацапське рило...
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25.11.2025 18:03 Відповісти
Взагалі то ти більше схожий на русько-тормозящего
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25.11.2025 18:05 Відповісти
Ну що тут скажеш?!
Пишу, говорю про ситуацію, у країні і взагалі.
Ще не вигнали. Дивно.
І, гадство, не платять (на жаль)
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25.11.2025 18:32 Відповісти
Проти тих,хто її представляє.
Якщо їх зачислять до штабу НАТО, то захочуть і їх офіцерів садити за решітку у їх в'язницях.
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25.11.2025 17:46 Відповісти
..дві країни, їх усі знають!!!
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25.11.2025 17:56 Відповісти
Ви б там своїх членів перевірили на російські паспорти та погони фсб.
Шлях у НАТО нам навіки перекрила стара німецька шкапа фрау штазі, тому ми туди ніколи не попадемо. Так і будемо мєжду здесь та там.
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25.11.2025 17:59 Відповісти
Ну і не треба. Хай вас мад'яри і словаки захищають...
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25.11.2025 18:01 Відповісти
всім зрозуміло що США проти і їхній голос вирішальний

вже так і кажи, Рютте, що тут приховувати !
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25.11.2025 18:39 Відповісти
Давайте вгадаю. Угорщина та Словаччина?
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25.11.2025 18:58 Відповісти
Не треба нам імпотентна ната, що навіть дрони не може збити.
Ми потрібні їм, а не вони нам
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25.11.2025 20:50 Відповісти
 
 