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Одразу кілька членів НАТО проти членства України, - Генсек НАТО Рютте
На шляху України до вступу до Альянсу все ще існують серйозні перешкоди.
За словами Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, кілька країн відкрито висловлюють незгоду із членством України, інформує Цензор.НЕТ.
Рішення про ухвалення нового члена потребує одностайного схвалення всіх 32 держав
Рютте зазначив, що незважаючи на заяву Вашингтонського саміту про "незворотний шлях" України до НАТО, реальність залишається складною.
"Декілька союзників сказали, що вони проти членства України в НАТО", — наголосив він.
В умовах такого розкладу глава Альянсу заявив про необхідність забезпечити Києву надійні механізми безпеки, які запобігатимуть повторній агресії з боку Москви. За його словами, це критично важливий крок, який має діяти до досягнення одностайності серед членів НАТО щодо українського членства.
Топ коментарі
+25 Andrew Moshenok #601032
показати весь коментар25.11.2025 16:48 Відповісти Посилання
+20 анатолий выборов
показати весь коментар25.11.2025 16:57 Відповісти Посилання
+17 Михайло Иляш
показати весь коментар25.11.2025 16:49 Відповісти Посилання
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Коли було вікно можливостей, то вагались, були проти... ну а зараз, звісно, у розбитого корита, час упущено
З великим скептицизмом слід поставитися до гарантій безпеки по типу 5 ст
Якщо приймати не хочуть, то де гарантія, що захищати видвінуться конкретно?! а не виразять озабоченність, засудження і т.п.
За доби мінск угод більш 20 тис порушень з боку раши споглядачи зафіксували і що? Хтось за це пу наказав? Ага: вже кучу плюшек тр йому приготував...
Ми буде нищі, принижені і російськомовні. ТЕ що зараз в Грузії. НЕДОКРАЇНА.
ось і результат війни, а точніше перегляду серіала
Просто кажи, що ви боїтеся. І вам наср@ти на право та свободу разом з демократією. І не варнякайте більше про "цінності". Тьху на вас.
А ізолювати кацапію, як це зробив колись Р.Рейґан вони теж не можуть?
Колись вони схопляться, але буде пізно.
І не лізти в Ірак, Афганістан (на черзі Венесуела) вони можуть?
"Брюссельський аеропорт через загальнонаціональний страйк скасує понад сотню рейсів, які прибувають у середу, 26 листопада.
Про це пише https://www.reuters.com/world/brussels-airport-says-110-extra-flights-cancelled-wednesday-due-strike-2025-11-25/ Reuters, передає "Європейська правда".
Брюссельський аеропорт скасує 110 з 203 рейсів, що прибувають 26 листопада, додатково до вильотів, які вже були скасовані через загальнонаціональний страйк.
.. страйку, який проводиться на знак протесту проти планів уряду щодо жорсткої економії."
І правильно, що страйкують. Дохід, права, свободи працівника. Йде здорожчання - роботогодина теж повинна дорожчати, а нє вот ето вот всьо "нема коштів". На 1 "умного" 20 дураків мовчки **********.
Ну в нас страйків немає взагалі, типу квітучий капіталізм.
Тому за цією економічною моделлю ми їм взагалі не підходимо.
Це про ЄС, НАТО там своя специфіка
Якщо б у 2019 не проголосували за антиМайдан, то вже б були у НАТО.
Вони не здатні цілеспрямовано один день щось робити.
Просто, брешуть одне, роблять друге, крадуть третє, вдають четверте.
Але управління, планування, наполегливість, цілеспрямованість - це не про клоуна та ларьочника.
Життєстверджувально
Інших варіантів крім приєднання НАТО - в України немає . Коли це станеться , швидко чи ні , це ролі не грає , воно має статись і крапка
Україна має вперто домагатися членства в альянсі , навіть попри те що не всі там від цього в захваті .
Така гарна країна з піснями та ************.
Ніяких нарікань, ніяких скандалів.
Такий потужний президент у мілітарі з бородою.
Попутно,що країна в курсі про зв'язку буратіно-козир.
- Русіш культуріш?
- А *****?!
Є хоч якісь аргументи,а чи лише суцільні претензії і матюки?
Давай,поки ті не забанили...
Пишу, говорю про ситуацію, у країні і взагалі.
Ще не вигнали. Дивно.
І, гадство, не платять (на жаль)
Якщо їх зачислять до штабу НАТО, то захочуть і їх офіцерів садити за решітку у їх в'язницях.
Шлях у НАТО нам навіки перекрила стара німецька шкапа фрау штазі, тому ми туди ніколи не попадемо. Так і будемо мєжду здесь та там.
вже так і кажи, Рютте, що тут приховувати !
Ми потрібні їм, а не вони нам