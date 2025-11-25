Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових, - Financial Times
Україна погодилася обмежити чисельність своїх Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців.
За даними Financial Times, посилаючись на високопосадовців, невирішеними залишаються питання територій та гарантій безпеки для України, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна погоджується на мирну пропозицію, узгоджену за результатами консультацій в Женеві за посередництва адміністрації Трампа. Залишилося узгодити лише "незначні деталі".
Топ коментарі
+54 Михайло Иляш
показати весь коментар25.11.2025 16:17 Відповісти Посилання
+48 Gordon Shumway #583497
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+39 Roman Stambul
показати весь коментар25.11.2025 16:16 Відповісти Посилання
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Тобто клоун вирішив так примітивно обдурити Трампа. Навмисне, щоб зірвати переговори.
Розділ IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Стаття 85. ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:
22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій
Служби безпеки України,
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань,
а також Міністерства внутрішніх справ України;
А в нас все вирішує Єрмак
Затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій,
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань
Належить до повноважень Верховної Ради !!!
если чисельність ЗСУ не будет утверждена ВР,
это будет незаконно!!!
Інакше все, що робили незаконно, можна буде відмінити
Що це значить Україна погодилась? Яким чином?
Затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій,
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань
Належить до повноважень Верховної Ради
Може це ЗЄЄрмаки погодились?
Але вони не мають на це права!
чтобы прежде всего были устранены хозяева войны.
Джордж Оруэлл
створимо нацгвардію номер 2, з правом підпорядкування ЗСУ і тп.
Парадокс, но из-за наплыва миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока, у стран ЕС нет средств.