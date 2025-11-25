Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових, - Financial Times

Україна погодилася обмежити чисельність своїх Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців.

За даними Financial Times, посилаючись на високопосадовців, невирішеними залишаються питання територій та гарантій безпеки для України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна погоджується на мирну пропозицію, узгоджену за результатами консультацій в Женеві за посередництва адміністрації Трампа. Залишилося узгодити лише "незначні деталі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з РФ в Абу-Дабі проходять добре, ми залишаємося оптимістами, - речник Дрісколла