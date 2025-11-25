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Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових, - Financial Times

Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ

Україна погодилася обмежити чисельність своїх Збройних сил до 800 тисяч військовослужбовців.

За даними Financial Times, посилаючись на високопосадовців, невирішеними залишаються питання територій та гарантій безпеки для України, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що Україна погоджується на мирну пропозицію, узгоджену за результатами консультацій в Женеві за посередництва адміністрації Трампа. Залишилося узгодити лише "незначні деталі".

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перемовини (3809) ЗСУ (8788) війна в Україні (8480)
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Топ коментарі
+54
Суть не в обмеженні а те що у нас урізають суверенітет. З того моменту ми не країна а колонія і нам можна вказувати що робити і які закони приймати.

.....що думали ізраїльтяни і татари будуть про укрів думати? А вони про свої бабки рішали
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25.11.2025 16:17 Відповісти
+48
якась цифра ні про що - для мирного часу і 800 тис. забагато, а у випадку нової війни хто на це обмеження буде звертати увагу
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25.11.2025 16:17 Відповісти
+39
ну тоді виходить зелена пліснява погодилася і на нейтральний статус невступ до НАТО...
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25.11.2025 16:16 Відповісти
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25.11.2025 22:42 Відповісти
Станом на 2024 рік кількість військовослужбовців у ЗСУ орієнтовно дорівнювала 800 000 осіб. У резерві перебувало 1 000 000 осіб

Тобто клоун вирішив так примітивно обдурити Трампа. Навмисне, щоб зірвати переговори.
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25.11.2025 22:55 Відповісти
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Розділ IV
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Стаття 85. ДО ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ НАЛЕЖИТЬ:

22) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій
Служби безпеки України,

Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань,

а також Міністерства внутрішніх справ України;

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25.11.2025 23:28 Відповісти
32) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;
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25.11.2025 23:33 Відповісти
І це також
А в нас все вирішує Єрмак
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25.11.2025 23:47 Відповісти
Взагалі то, зменшення чисельності армії застосовували для держав агресорів як покарання за напад, це Німеччина, Японія. А тут країну жертви нападу примушують зменшувати військо. Що за маячня?
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25.11.2025 23:03 Відповісти
??? А Рашка буде обмежувати армію?
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25.11.2025 23:08 Відповісти
Якщо ви живете в паралельній реальності де Україна потихеньку просувається вперед звільняючи населенні пункти, звичайно рашка як сторона, що програла повинна обмежити армію. Але вам потрібно отямитись і жити в реальному світі, де українською армією керую блазень який все профукав оркам, хоча на початку війни мав всі шанси перемогти.
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25.11.2025 23:49 Відповісти
Догадайся с трех раз
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25.11.2025 23:51 Відповісти
Без референдума нельзя ничего обмежувати.
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25.11.2025 23:27 Відповісти
Сменим власть и уберем этот бред! Украина может делать что за хочет!!!
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25.11.2025 23:31 Відповісти
За Конституцією

Затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій,
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань

Належить до повноважень Верховної Ради !!!
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25.11.2025 23:35 Відповісти
Значит ,
если чисельність ЗСУ не будет утверждена ВР,
это будет незаконно!!!
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25.11.2025 23:37 Відповісти
Та всього навсього приберем тцк та скоротимо ментів, армію можна взагалі не чіпати і буде навіть меньше 400.000.
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25.11.2025 23:43 Відповісти
Все треба робити по ЗАКОНУ
Інакше все, що робили незаконно, можна буде відмінити
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25.11.2025 23:49 Відповісти
Україна погодилася обмежити чисельність ЗСУ

Що це значить Україна погодилась? Яким чином?

Затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій,
Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань
Належить до повноважень Верховної Ради

Може це ЗЄЄрмаки погодились?
Але вони не мають на це права!
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26.11.2025 00:11 Відповісти
Верховна Рада так само легітимна як і зєля
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26.11.2025 00:54 Відповісти
Подлинный мир требует,

чтобы прежде всего были устранены хозяева войны.
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26.11.2025 00:20 Відповісти
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.

Джордж Оруэлл
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26.11.2025 00:27 Відповісти
Так ми програли війну у 2023 під час контрнаступу. Після цього постійні поразки і відступ. Навіть курськ профукали.
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26.11.2025 00:56 Відповісти
От і стається те , ради чого Зе не втік.
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26.11.2025 00:57 Відповісти
хтось може пояснити, як раша чи хто інший буде контроювати чисельність ЗСУ? покажемо на папері любу цифру, в чому проблема?
створимо нацгвардію номер 2, з правом підпорядкування ЗСУ і тп.
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26.11.2025 01:37 Відповісти
путину нужно показать, что он провел "демилитаризацию" - выполнил цель. На самом деле - это неважно. У нас 800 тыс в боевых подразделениях нет и не было никогда. Вот ограничения вооружений допускать нельзя.
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26.11.2025 02:21 Відповісти
Видимо, зарплату 600-800 тыс украинским военнослужащим будет платить ЕС?
Парадокс, но из-за наплыва миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока, у стран ЕС нет средств.
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26.11.2025 05:13 Відповісти
А па раша на скільки зменшує свій сброд,який не можна назвати армією?
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26.11.2025 07:04 Відповісти
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