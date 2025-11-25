РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12251 посетитель онлайн
Новости Мирный план Трампа Сокращение численности СО после войні не будет
6 333 77

Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000 военных, - Financial Times

Украина согласилась ограничить численность ВСУ

Украина согласилась ограничить численность своих Вооруженных сил до 800 тысяч военнослужащих.

По данным Financial Times, со ссылкой на высокопоставленных чиновников, нерешенными остаются вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Напомним, ранее мы писали, что Украина соглашается на мирное предложение, согласованное по результатам консультаций в Женеве при посредничестве администрации Трампа. Осталось согласовать только "незначительные детали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры с РФ в Абу-Даби проходят хорошо, мы остаемся оптимистами, - спикер Дрисколла

Автор: 

переговоры (5221) ВСУ (7121) война в Украине (6974)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
Суть не в обмеженні а те що у нас урізають суверенітет. З того моменту ми не країна а колонія і нам можна вказувати що робити і які закони приймати.

.....що думали ізраїльтяни і татари будуть про укрів думати? А вони про свої бабки рішали
показать весь комментарий
25.11.2025 16:17 Ответить
+18
ну тоді виходить зелена пліснява погодилася і на нейтральний статус невступ до НАТО...
показать весь комментарий
25.11.2025 16:16 Ответить
+18
Цей пункт - замах на суверенітет. Не можуть зовнішні держави вимагати поступки суверенітетом.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І тро 4 мільйони 😆
показать весь комментарий
25.11.2025 16:15 Ответить
+ кілька сот тисяч нацгвардії та ССО СБУ та ГУР. Може бути.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:39 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2025 16:54 Ответить
ну тоді виходить зелена пліснява погодилася і на нейтральний статус невступ до НАТО...
показать весь комментарий
25.11.2025 16:16 Ответить
До жо..пи. Є Конституція України, яку зелені не зможуть самі змінити.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:30 Ответить
Так і на російський язик державний та на УПЦ московського Патріархату. Це теж Томос тільки навпаки !
показать весь комментарий
25.11.2025 16:31 Ответить
Все те що було написано в Оманських домовленостях.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:33 Ответить
якась цифра ні про що - для мирного часу і 800 тис. забагато, а у випадку нової війни хто на це обмеження буде звертати увагу
показать весь комментарий
25.11.2025 16:17 Ответить
а що, буде мирний час?)
показать весь комментарий
25.11.2025 16:22 Ответить
Ну тут уж решать военному командованию. При отсуствии активных боевых действий и явной угрозы вторжения нам и 300 тысяч хватит. Главное чтобы новая будущая проукраинская власть, которая будет выбрана, сделала выводы и начала правильно заниматься подготовкой как к обороне, так и к мобилизации. Когда будут построена фортификация на основании данных полученных в текущей войне, которую будут занимать гарнизоны, а в тылу будут миллионы людей прошедших подготовку, которые будут знать куда и когда им приходить в течении 12 часов с момента объявления мобилизации - в таком случае в кратчайший срок армия может быть увеличена до 800 тысяч. На самом деле у нас сейчас по официальной информации плюс минус столько, а если еще новая власть поставит к руководству армией толковых людей, которые будут например понимать что мы бедная страна, и нам содержать пресс-службу ВВС это мягко говоря не к месту и не в кассу. И что в случае опасности агрессии первым делом нужно укреплять имеющиеся и готовые для обороны войска - а не строить по стране тысячи блокпостов на которых будут от войны укрываться десятки тысяч людей которые одели зеленую форму скорее всего по ошибке. В итоге может оказаться что армия в 600 тысяч человек будет воевать ничуть не слабее чем армия в 800 тысяч, если из последней исключить например главу рады резервистов вместе с резервистами. И такой синекуры если поискать у нас в армии столько что если всех их сократить - то я не удивляюсь что можно будет очень существенно поднять выплаты тем кто действительно воюет. Но для этого нужно рубать руки "кум, брат, сват".
показать весь комментарий
25.11.2025 16:32 Ответить
Як що США надасть під це свої гарантії ,
АЛЕ!!! не як НАТО з 4ою статтею росусолювання й ніколи не прийнятою ще 5-ою...
А з обов"язковм затвердженням статей захисту безпеки України , проголосованного обома палатами СЕНАТУ як закон , незалежно від президентства будь-якого вибору 73%відсотків американців -то... Адже навіть у 28 пунктах було внесено Україна не в НАТО, але під ОБІЦЯНИМ У ДОГОВОРІ захистом США ...

Це пропозиція від Гончаренко _ він про неї на усіх інтерв"ю - хіба це погана пропозиція?
показать весь комментарий
25.11.2025 16:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SRvOuafZ1vQ

рекомендую - цікава розмова, змістовна а судячи з тих сотень хейтів ботами зЄльоних під нею...
показать весь комментарий
25.11.2025 16:28 Ответить
Дивлячись хто буде платити, якщо самі то забагато , а якщо Європа - то для неї це невеликі гроші. Враховуючи що тепер кожна країна Європи що входить в НАТО ,та й ті що не входять, буде відраховувати 5% на оборону від свого ВВП. З цих 5% достатньо третини для Наших Сил Оборони+ ми теж будемо в бюджеті закладувати.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:25 Ответить
Московія знову нападе на Україну як тільки це обмеження буде проведено.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:29 Ответить
Тоді ці обмеження автоматично анулюються
показать весь комментарий
25.11.2025 16:31 Ответить
Та ні, саме по собі обмеження ЗСУ мирного часу у 800 тисяч (це не рахуючи Нацгвардії - тих же корпусів Азов та Хартія) - це навіть значно більше, ніж Україна може собі дозволити утримувати. Тому питання не у кількості - кількість більш ніж достатня. Питання у тому, що обмеження числельності ЗСУ (навіть якщо це обмеження 80 мільонів) порушує суверінітет України.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:38 Ответить
Суть не в обмеженні а те що у нас урізають суверенітет. З того моменту ми не країна а колонія і нам можна вказувати що робити і які закони приймати.

.....що думали ізраїльтяни і татари будуть про укрів думати? А вони про свої бабки рішали
показать весь комментарий
25.11.2025 16:17 Ответить
Обмеження на армію потрібні лише для СВО-2. рашка не боїться, що Україна нападе на неї.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:26 Ответить
Якщо це капітуляція, то капітуляція. На інше Зеленський не здатний.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:27 Ответить
А навіщо Дрісколл анонсує зустріч з Будановим, зустрічаючись у той час з рашистами у Абу-Дабі...
показать весь комментарий
25.11.2025 16:29 Ответить
Обмежили чисельність і водночас забрали пункт про 100 млрд. заморожених Європою активів. А за який буй ви будете її утримувати?
показать весь комментарий
25.11.2025 16:17 Ответить
Питання, будуть бусифікувати чи ні продовжувати? Чи все ж таки мусорів на фронт?
показать весь комментарий
25.11.2025 16:18 Ответить
Ну так саме головне і лишилось… погодити.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:19 Ответить
... у мирний час.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:19 Ответить
Залежить від імплементації.
Наприклад, крім ЗСУ є ще НГУ, СБУ, Нацполіція, ДПСУ.
Вони теж воюють.
І переведення частини ОС до, наприклад, НГУ, могло б обійти це обмеження.
Але русня не тупа, вона буде вимагати обмеження загальної кількості силовиків.
З точки зору психології будь-яке обмеження збройних сил - дуже погано.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:19 Ответить
та можна всю обслугу - техніків, ремонтників, медиків вивести поза штат та зробити громадянськими комерційними підрядниками. Тут питання у тому навіщо, якщо у нас і на 800 тис не буде ні людей ні грошей.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:04 Ответить
Тут питання ось в чому: https://censor.net/ua/comments/locate/3586929/95f2972b-81a2-4101-b9ab-4cf51ef3976d
показать весь комментарий
25.11.2025 17:08 Ответить
та насрати. У мене на це погляд як у Андрія Луганського - з паРашею можна підписувати що завгодно коли це вигідно, а потім покласти на це хер (як вони самі і роблять з будь якими домовленостями, а потім кажуть про "смекалочку"). А зараз саме на вигідно припинити бойові дії, бо ситуація на фронті явно не на нашу користь.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:16 Ответить
Та ми самі все одно навіть близько стільки утримувати не зможемо. І я дуже сильно сумніваюся, що європейці продовжать нас спонсорувати
показать весь комментарий
25.11.2025 16:20 Ответить
Например, 200 тыс. можно содержать в составах других формирований не ВСУ.
В нужный час они переводятся в состав ВСУ.
В чем проблема?
Только в одном - в финансировании. Вот о чем думать надо....
показать весь комментарий
25.11.2025 16:47 Ответить
Так я ж і кажу про фінансування - ми самі стільки не потягнемо, без варіантів. Сподіваюся, що хоч на відновлення міжнародні партнери гроші будуть виділяти, а то в нас взагалі всі мідним тазом накриється.
Та й насправді, питання не тільки в фінансуванні. Потрібно ще, щоб була достатня кількість вмотивованих людей, що готові перебувати на службі, а з цим теж все далеко не ок. Хочв цю проблему можна було б частково розв'язати за допомогою дуже сильного підвищення забезпечення військовослужбовціві надання їм вагомих соціальних гарантій. І тут все впираєтсья не тільки в необхідність додаткових витрат, а ще й в скотське ставлення до звичайних людей.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:59 Ответить
Війна вигідна як путіну так і зеленському,якщо війна закінчиться,і той і другий втратить владу
показать весь комментарий
25.11.2025 16:21 Ответить
Звичайно, Зеленський напав на расію, тим самим унеможливив вибори - питань нема.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:23 Ответить
досить повторювати цю хуцпу для найтупіших.
***** зігнув своїх пацаків в баранячий ріг не для того щоб втрачати владу.
Буде війна чи не буде війни - а сякі-такі доходи від нафти з газом їм капатимуть - і цього достатьньо щоб прогодувати олігархів і армію мусорів. А що про це думають рядові свинособаки - нікого не цікавить.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:53 Ответить
Цей пункт - замах на суверенітет. Не можуть зовнішні держави вимагати поступки суверенітетом.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:21 Ответить
да досить скиглити - ху*ло та його посипаки не раз казали що вони не погодяться на закінчення війни, не подпишуть кацапи ніякі договори поки їх не примусять.

показать весь комментарий
25.11.2025 16:22 Ответить
Все це закінчиться після того, як ***** вчергове поспілкується з тампоном. Знов повернуть всі ті пункти, що поивдаляли європейці з українцями у Женеві. А потім тампон заявить: Sign the fucking deal or face immediate destruction. I just dpn't fucking care.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:23 Ответить
В навіщо це ?
показать весь комментарий
25.11.2025 16:23 Ответить
Щоб рашистам через пів року легше було добити Україну і вийти на кордони Польщі.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:27 Ответить
Доречі, Петріоти Сампт Т Україна брала в борг до кінця війни і після так званого перемир'я все буде повернуто назад країнам НАТО. Тобто, при наступному ударі українці будуть дулями відбивати рашистські масовані ракетні удари.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:40 Ответить
Во падли!!! Геть нахер таких переговорщиків! Хто це має вказувати нам кількість наших вояк???
показать весь комментарий
25.11.2025 16:26 Ответить
показать весь комментарий
25.11.2025 16:27 Ответить
Тобто це капітуляція України, втрата незалежності і суверенітету. Коли вже Україну переіменують в УНР?
показать весь комментарий
25.11.2025 16:28 Ответить
... а у путлера теж буде 800 тисяч ??? .. чи агресору можна необмежено ?? .. іпані миротворці !!!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:29 Ответить
Це все! Капець!!!
Жопа! Капітуляція й повний провал у національно-визвольній боротьбі Народу України проти російських загарбників, Україну просто здають московії як тушу!
Лишилось лише ввести російські танки у Києв та розпочатки депортації Українців за Уральські гори, десь в райони Новосибірська або Чити!
Але Ви, z-елені, пуй вгадали, що так буде, бо Україна - нація НЕ СКОРЕНИХ!
УКРАЇНКИ, УКРАЇНЦІ!
РОЗПОЧИНАЙТЕ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ ПРОТИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ВОРОГА, ЯКИМИ Є ВСІ "СЛУГИ НАРОДУ"!!
Z-еленому - ІМПІЧМЕНТ та відставка разом з Кабінетом міністрів, та судити всіх судом всенародного ВІче на майдані!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:30 Ответить
Нас раз за разом продавливают на все новые уступки. На следующий раунд будет уже 600т, а в финале - 400 т, как хочет Рашка. Нас подсекли на крючок и ведут под полную капитуляцию. Зеленского нормально так прихватили
показать весь комментарий
25.11.2025 16:30 Ответить
Кацапи вимагали 85 тисяч, що звагалі неприйнятно. А 400 чи 800 - похрєн, Україна не зможе і 400 тисяч у мирний час утримувати (це ж 400 не рахуючи Нацгвардії, по якій немає обмеження взагалі).
Тут питання саме у тому, що будь-яке обмеження - це порушення суверенитету України
показать весь комментарий
25.11.2025 16:41 Ответить
чума на блаЗЄнів!

Обмежувати чисельність війська змушували лише агресорів (Німеччину, Японію). А тут змусили жертву.

Що блаЗЄнські, докерувалися? Чума на вас і на всіх ваших нащадків!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:30 Ответить
Можна подумати це має якесь значення. Будуть справжні гарантії - вистачить і 200 тисяч. Не буде гарантій - і мільйона буде мало (так як і зараз). А оскільки гарантій не дають, то всі сторони погодилися на поступове скорочення ЗСУ іншим шляхом. Так що спектакль "ми дуже дуже хочемо закінчення війни" триває.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:31 Ответить
Без західної допомоги економіка зможе їх забезпечити? Питання ж не тільки у харчуванні.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:32 Ответить
І це означає - КІНЕЦЬ МОБІЛІЗАЦІІ!!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:33 Ответить
*** там
показать весь комментарий
25.11.2025 16:46 Ответить
а як же, баранюга смішна )) це означає що ловитимуть вас ухилєсів і будете як діди після 45-го по 7 років служити поки останній воювавший не дембельнеться і нових не наберуть.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:55 Ответить
здається що ти цьому радієш? Ти насправді не розумієш що така країна приречена?
показать весь комментарий
25.11.2025 17:00 Ответить
Ну якщо таке зобов'язання буде на кшалт Будапештського меморандуму то можна погодитися.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:34 Ответить
Зелена Банда переводи стрілки від Міндіч гейта
показать весь комментарий
25.11.2025 16:35 Ответить
УМЕРОВА на гиляку
показать весь комментарий
25.11.2025 16:36 Ответить
Я б тих зелених 3.14 дарів всіх перевішав
показать весь комментарий
25.11.2025 17:16 Ответить
Та заспокойтесь ви, ніхто нічого не підпише і нічого не буде, ***** просто розігрував сценку для трумпа, що ти от ми готові домовлятися, а Україна, ні, от зараз Україна піде на ніби доволі серйозні поступки, а ***** знову заявить, що йому це не підходить, бо він і не збирався ніякого мирного договору підписувати. І все на цьому закінчиться, це все театр для одного актора, бо ***** хоче зняти санкції, Україні хоче, щоб санкції посилювалися. ВСЕ!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:38 Ответить
Це все зрозуміло. Просто дико, що доводиться водити хороводи навколо дистильованих довбойобів, які зараз представляють США. І ********* заодно.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:41 Ответить
та звісно що дико. як і дико звучить сама можливість обмежувати армію. Але насправді поки що нічого критичного не сталось. Та й сам факт таких поступок зіграє на антирейтинг нашої всратої влади, сподіваюсь, що теж непогано.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:59 Ответить
Херня це все.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:39 Ответить
в такому випадку на яку ЦІФІРУ РАШИСТСЬКИХ ГОЛОВОРІЗІВ , ПОГОДИВСЯ КУЙЛО???
показать весь комментарий
25.11.2025 16:44 Ответить
В ВСУ естественным образом останется до 300к бойцов(мобилизованных то домой придется отправить). Где наберут еще 500к контрактников и чем будут платить-вопрос.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:45 Ответить
от і в мене такі ж думки. Які там 800к, аби 350к зберегти і щоб було їм чим зарплатню платити..
показать весь комментарий
25.11.2025 16:58 Ответить
там справа не в цифрах а в самій можливості іти на подібного роду поступки.
якщо русня і мага-срань побачать що нас можна прогинати в таких питаннях то будуть намагатись і цифру цю зменшити і ще якісь обмеження по зброї чи оборонній промисловості виставляти.
А це вже значно гірше.
показать весь комментарий
25.11.2025 17:01 Ответить
Всі "мирні" плани вже давно узгоджені і підписані ЗЕблазнем на "стрєлці" в Омані а зараз іде завершальний процес їх реалізації і можете в мене плювати камінням кидати але на жаль Україна як держава припиняє своє існування. Так після неї ще щось залишиться але це вже буде не Україна.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:47 Ответить
Це пряме порушення права на самооборону (стаття 51 Статуту ООН)
До того ж, раха планує збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона до кінця 2026 року, - https://world.comments.ua/ua/news/nato/nato-b-e-na-spoloh-cherez-nove-rishennya-putina-do-kincya-2026-roku-756405.html фінська розвідка
показать весь комментарий
25.11.2025 16:48 Ответить
Це більш ніж достатньо якщо буде нормальне а не совкове військо. Якість має переважати над кількістю.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:48 Ответить
такие решения нарушают конституцию и суверенитет Украины. Зеленского в петлю!
показать весь комментарий
25.11.2025 16:55 Ответить
як і вторгнення пуйла і все інше. Але маємо що маємо. Ви ж не з окопу свій пост пишете і бажаючих воювати далі щось не багато..
показать весь комментарий
25.11.2025 16:57 Ответить
якщо дивись на речі реально, то навряд після війни буде 800 тис бажаючих залишитись у армії, і ще менш імовірно що будуть кошти на нормальну зарплатню навіть для 300 тис, не кажучи вже про 800.
показать весь комментарий
25.11.2025 16:56 Ответить
бажаючих? )))) а ти смішний я бачу.
ти реально віриш в якийсь швидкий дембель і припинення мобілізації навіть після перемир'я?

які ж люди все ж наївні, і як вони хочуть чіплятись за минуле
показать весь комментарий
25.11.2025 17:04 Ответить
*****,як мило.....
показать весь комментарий
25.11.2025 17:01 Ответить
може для мирного часу забагато =хвате і 300 000 але +150 Ф-16+2 000 фламінго з дальностю до 1500 км +2 000 нептунів + тисячі 2 000 патріотів.+ атакамсів.ірісів +погранвійська 100 000 + нг та поліція 300 000
показать весь комментарий
25.11.2025 17:12 Ответить
Хужє нє будєт
Здєлаєм іх вмєстє
Хоть паржом
🤬🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
25.11.2025 17:12 Ответить
 
 