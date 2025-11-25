Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000 военных, - Financial Times

Украина согласилась ограничить численность своих Вооруженных сил до 800 тысяч военнослужащих.

По данным Financial Times, со ссылкой на высокопоставленных чиновников, нерешенными остаются вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее мы писали, что Украина соглашается на мирное предложение, согласованное по результатам консультаций в Женеве при посредничестве администрации Трампа. Осталось согласовать только "незначительные детали".

