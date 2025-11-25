Украина согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000 военных, - Financial Times
Украина согласилась ограничить численность своих Вооруженных сил до 800 тысяч военнослужащих.
По данным Financial Times, со ссылкой на высокопоставленных чиновников, нерешенными остаются вопросы территорий и гарантий безопасности для Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее мы писали, что Украина соглашается на мирное предложение, согласованное по результатам консультаций в Женеве при посредничестве администрации Трампа. Осталось согласовать только "незначительные детали".
АЛЕ!!! не як НАТО з 4ою статтею росусолювання й ніколи не прийнятою ще 5-ою...
А з обов"язковм затвердженням статей захисту безпеки України , проголосованного обома палатами СЕНАТУ як закон , незалежно від президентства будь-якого вибору 73%відсотків американців -то... Адже навіть у 28 пунктах було внесено Україна не в НАТО, але під ОБІЦЯНИМ У ДОГОВОРІ захистом США ...
Це пропозиція від Гончаренко _ він про неї на усіх інтерв"ю - хіба це погана пропозиція?
рекомендую - цікава розмова, змістовна а судячи з тих сотень хейтів ботами зЄльоних під нею...
.....що думали ізраїльтяни і татари будуть про укрів думати? А вони про свої бабки рішали
Наприклад, крім ЗСУ є ще НГУ, СБУ, Нацполіція, ДПСУ.
Вони теж воюють.
І переведення частини ОС до, наприклад, НГУ, могло б обійти це обмеження.
Але русня не тупа, вона буде вимагати обмеження загальної кількості силовиків.
З точки зору психології будь-яке обмеження збройних сил - дуже погано.
В нужный час они переводятся в состав ВСУ.
В чем проблема?
Только в одном - в финансировании. Вот о чем думать надо....
Та й насправді, питання не тільки в фінансуванні. Потрібно ще, щоб була достатня кількість вмотивованих людей, що готові перебувати на службі, а з цим теж все далеко не ок. Хочв цю проблему можна було б частково розв'язати за допомогою дуже сильного підвищення забезпечення військовослужбовціві надання їм вагомих соціальних гарантій. І тут все впираєтсья не тільки в необхідність додаткових витрат, а ще й в скотське ставлення до звичайних людей.
***** зігнув своїх пацаків в баранячий ріг не для того щоб втрачати владу.
Буде війна чи не буде війни - а сякі-такі доходи від нафти з газом їм капатимуть - і цього достатьньо щоб прогодувати олігархів і армію мусорів. А що про це думають рядові свинособаки - нікого не цікавить.
Жопа! Капітуляція й повний провал у національно-визвольній боротьбі Народу України проти російських загарбників, Україну просто здають московії як тушу!
Лишилось лише ввести російські танки у Києв та розпочатки депортації Українців за Уральські гори, десь в райони Новосибірська або Чити!
Але Ви, z-елені, пуй вгадали, що так буде, бо Україна - нація НЕ СКОРЕНИХ!
УКРАЇНКИ, УКРАЇНЦІ!
РОЗПОЧИНАЙТЕ ПАРТИЗАНСЬКУ ВІЙНУ ПРОТИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО ВОРОГА, ЯКИМИ Є ВСІ "СЛУГИ НАРОДУ"!!
Z-еленому - ІМПІЧМЕНТ та відставка разом з Кабінетом міністрів, та судити всіх судом всенародного ВІче на майдані!
Тут питання саме у тому, що будь-яке обмеження - це порушення суверенитету України
Обмежувати чисельність війська змушували лише агресорів (Німеччину, Японію). А тут змусили жертву.
Що блаЗЄнські, докерувалися? Чума на вас і на всіх ваших нащадків!
якщо русня і мага-срань побачать що нас можна прогинати в таких питаннях то будуть намагатись і цифру цю зменшити і ще якісь обмеження по зброї чи оборонній промисловості виставляти.
А це вже значно гірше.
До того ж, раха планує збільшити чисельність армії до 1,5 мільйона до кінця 2026 року, - https://world.comments.ua/ua/news/nato/nato-b-e-na-spoloh-cherez-nove-rishennya-putina-do-kincya-2026-roku-756405.html фінська розвідка
ти реально віриш в якийсь швидкий дембель і припинення мобілізації навіть після перемир'я?
які ж люди все ж наївні, і як вони хочуть чіплятись за минуле
Здєлаєм іх вмєстє
Хоть паржом
🤬🤬🤬🤬🤬