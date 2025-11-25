РУС
5 949 56

Сразу несколько членов НАТО - против членства Украины, - Генсек НАТО Рютте

Членство в НАТО: на пути Украины к вступлению существуют препятствия

На пути Украины к вступлению в Альянс все еще существуют серьезные препятствия.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, несколько стран открыто выражают несогласие  относительно членства Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение о принятии нового члена требует единогласного одобрения всех 32 государств

Рютте отметил, что, несмотря на заявление Вашингтонского саммита о "необратимом пути" Украины в НАТО, реальность остается сложной.

"Несколько союзников сказали, что они - против членства Украины в НАТО", - подчеркнул он.

В условиях такого расклада глава Альянса заявил о необходимости обеспечить Киеву надежные механизмы безопасности, которые предотвратят повторную агрессию со стороны Москвы. По его словам, это критически важный шаг, который должен действовать до достижения единодушия среди членов НАТО по вопросу украинского членства.

+19
+15
+11
А как кормили, как кормили лапшой все эти годы, и двери открыты, и мосты построены и шлях является незворотним
25.11.2025 16:48 Ответить
То не вони кормили лапшою, то мудре насєлєніє само себе нагодувало ілюзіями про вступ до НАТО.
25.11.2025 17:34 Ответить
Білоруський сценарій, або грузинський одне і те ж.

Ми буде нищі, принижені і російськомовні. ТЕ що зараз в Грузії. НЕДОКРАЇНА.

ось і результат війни, а точніше перегляду серіала
25.11.2025 16:49 Ответить
Вам стоит перейти на русский. Ну чтоб не было так стыдно.
25.11.2025 16:52 Ответить
А якого біса соромно? За що? Роскажіть?
25.11.2025 17:28 Ответить
Перечитайте повідомлення Іляша. Може, зрозумієте.
25.11.2025 17:34 Ответить
А кому потрібні злидні нікчемні? Просить біля церкви..
25.11.2025 16:53 Ответить
Це банальне виправдання.

Просто кажи, що ви боїтеся. І вам наср@ти на право та свободу разом з демократією. І не варнякайте більше про "цінності". Тьху на вас.
25.11.2025 16:53 Ответить
Вони просто не хочуть воювати, це нормально. Вступ України до НАТО означає для них війну з ереф.
25.11.2025 17:35 Ответить
А максимально надати зброю вони можуть?

А ізолювати кацапію, як це зробив колись Р.Рейґан вони теж не можуть?

Колись вони схопляться, але буде пізно.
25.11.2025 17:49 Ответить
І ще: а не патякати про якісь "цінності" вони можуть?

І не лізти в Ірак, Афганістан (на черзі Венесуела) вони можуть?
25.11.2025 17:51 Ответить
В умовах такого розкладу глава Альянсу заявив про необхідність забезпечити Києву надійні механізми безпеки, які запобігатимуть повторній агресії з боку Москви. За його словами,((( Одразу кілька членів НАТО проти членства України, - Генсек НАТО Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3586937 )))) це критично важливий крок, який ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ КУЙЛУ ПОВНІСТЮ ОКУПУВАТИ УКРАЇНУ ,ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИСУТНОСТІ В НАТО СВОЇХ КРАЇН- АГЕНТІВ,КОТРІ ВИСТУПАЮТЬ, ПО ВКАЗІВЦІ КУЙЛА , ПРОТИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО...НАТО- ШАРАГА АФЕРИСТІВ ЩЕ ТА
25.11.2025 16:53 Ответить
Україна ще не заслужила членства в НАТО. Ще так років 5-10 і заслужить. Але це не точно.
25.11.2025 16:57 Ответить
Похмелись, хлопче... Там все складно. ось глянь

"Брюссельський аеропорт через загальнонаціональний страйк скасує понад сотню рейсів, які прибувають у середу, 26 листопада.

Про це пише https://www.reuters.com/world/brussels-airport-says-110-extra-flights-cancelled-wednesday-due-strike-2025-11-25/ Reuters, передає "Європейська правда".

Брюссельський аеропорт скасує 110 з 203 рейсів, що прибувають 26 листопада, додатково до вильотів, які вже були скасовані через загальнонаціональний страйк.

.. страйку, який проводиться на знак протесту проти планів уряду щодо жорсткої економії."
25.11.2025 17:31 Ответить
Так, там все складно. Бо цінується людина.
І правильно, що страйкують. Дохід, права, свободи працівника. Йде здорожчання - роботогодина теж повинна дорожчати, а нє вот ето вот всьо "нема коштів". На 1 "умного" 20 дураків мовчки **********.

Ну в нас страйків немає взагалі, типу квітучий капіталізм.
Тому за цією економічною моделлю ми їм взагалі не підходимо.
Це про ЄС, НАТО там своя специфіка
25.11.2025 18:20 Ответить
завдяки зеленій владі Україна у цій сітуації. хто візьме країну з такою корупцією, дєрьмаками та шашличником на чолі держави.
25.11.2025 16:57 Ответить
Після того, що коїться в США наші негаразди не такими вже й срашними здаються..
25.11.2025 17:33 Ответить
Ясно ж хто проти. Це послужливе чмо говорить тільки те що накаже Трамп.
25.11.2025 16:58 Ответить
В НАТО Україну візьмуть тільки після двох підряд ПРАВИЛЬНИХ голосувань на виборах.
Якщо б у 2019 не проголосували за антиМайдан, то вже б були у НАТО.
25.11.2025 17:01 Ответить
Нічого, як раша на них полізе, то наперебой будуть запрошувати.
25.11.2025 17:07 Ответить
Та ясно, що ні за трампа, ні за зешобла нам НАТО і не світить. Польща разом з країнами балтійського регіону вже відчули на собі усю могутність цього союзу... А ми ще біжимо туди, як ослик за морквиною.
25.11.2025 17:08 Ответить
В НАТО є 32 країни 100% в той чи інший час залежно від політичних обставин буде декілька країн, які будуть проти... висновок, НАТО нам не світить...
25.11.2025 17:12 Ответить
Не будьте як діти. Все залежить тільки від США.
25.11.2025 17:17 Ответить
І хто б сумнівався?
25.11.2025 17:14 Ответить
Україні треба робити зброю масового ураження.
25.11.2025 17:17 Ответить
Україна звичайні ракети не може зробити, щоб не обісратися на брехні та корупції.
25.11.2025 17:32 Ответить
Герхард, цілих три роки так обсиратись це так вже соромно, якщо подумати тверезо..
25.11.2025 17:34 Ответить
Причому, обсираються постійно одні, а соромно зовсім іншим.
25.11.2025 17:45 Ответить
Є таке поняття - "вікно можливостей". От якщо вам випадала нагода 20 років тому купити квартиру задешево, а ви нею не скористалися, то потім такої нагоди може вже просто не бути до кінця життя. Так що все, тепер тільки сталевий дикобраз і заздрісні погляди на молдавську мінімалку.
25.11.2025 17:43 Ответить
"От якщо вам випадала нагода 20 років тому купити квартиру задешево, а ви нею не скористалися, то потім такої нагоди може вже просто не бути до кінця життя. " ..... Все простіше - цілком ймовірно що до кінця життя у людини може бути можливість купити навіть не одну хоч і не задешево , головне при цьому щоб було чим скористатися для купівлі ,а для цього потрібно прагнути це мати , а не зітхати 20 років за дешевою
25.11.2025 18:07 Ответить
Гарний ви фінал вивели, прям нічого не скажеш...
Життєстверджувально
25.11.2025 18:24 Ответить
НАТО, ЕС, гарантії безпеки - це все наркоманський тріп зелемського. Ну не буде цього. Нас розведуть на капітуляцію, і адью, Зелька, чеши в Ізраїль від народного гнєва.
25.11.2025 17:18 Ответить
Ми вже були поза НАТО . Чим це закінчилось - нагадувати зайве .
Інших варіантів крім приєднання НАТО - в України немає . Коли це станеться , швидко чи ні , це ролі не грає , воно має статись і крапка
Україна має вперто домагатися членства в альянсі , навіть попри те що не всі там від цього в захваті .
25.11.2025 17:19 Ответить
🤡 головний атер в цієї мирної угоди ...для нього весь цей сценарий розробили в кремлі ,і хто б шо не казав ,але вибір був збленний в 19р...всім таким касьяновим ,шабуніним ,гордонам , і т.і...хай це залишиться на їх совісті , бо вони відключили свої мізкі в 19р, здається свідомо ...
25.11.2025 17:20 Ответить
Чого б це?

Така гарна країна з піснями та ************.
Ніяких нарікань, ніяких скандалів.
Такий потужний президент у мілітарі з бородою.
25.11.2025 17:31 Ответить
Зельона влада в тому числі.
25.11.2025 17:36 Ответить
І шо ж це там за "члєни" такі, котрі проти? Орбан, Хвицьо і маразматик Трумп? А, ну тоді все ясно, а то ми вже думали...
25.11.2025 17:37 Ответить
Обращаюсь к бутусову и всей его шайке модераторов!

Вы- враги Украины и украинцев, вы не пускаете на свой сайт никого, кто хотел бы писать и говорить правду о происходящем, невозможно зарегистрироваться на цензор и нельзя зайти ни с какого другого ресурса!

Вы годами тут держите кучу проплаченных дебилов и уродов, которые подгавкивают вам и поливают власть и страну грязью.

Мне уже десяток раз блокировали всё новый и новый аккаунт, достаточно только написать один два толковых комментария, которые объясняют людям происходящее в стране, как тут же, без всяких объяснений причин, меня блокируют, не банят, а просто тупо блокируют навсегда!

Когда то, с помощью своих шавок, типа бигуса, бутусов помог свалить Порошенко, сегодня, он идёт таким же путём, только теперь пытается свалить Зеленского.

Когда решается судьба страны и народа, он решил вывалить скандал о коррупции, как будто мы не знаем, кто нами управляет, он один такой умный, да?

Это же ты всё время помогаешь ворам приходить к власти, а потом, когда тебе платят другие воры, ты начинаешь борьбу с коррупцией.

Украинцы, не поддавайтесь на бутусовские провокации, не пишите тут комментарии и не верьте тому, что пишут эти проходимцы, они наши ярые враги!

Да, я украинец, русскоговорящий, так вышло, но я патриот своей страны и Украину не предавал и не предаю!

Кто успеет прочитать до удаления передайте по всем ресурсам-бутусов враг!
25.11.2025 17:40 Ответить
Ну,а найвеличніший- більший націоналіст,ніж С.Бандера-передайте начальнику своєї ботоферми мішіподоляку.
Попутно,що країна в курсі про зв'язку буратіно-козир.
25.11.2025 17:55 Ответить
25.11.2025 17:56 Ответить
Вилізло... Кацапам тут нема що робити. Йди на "дождь"
25.11.2025 17:58 Ответить
Это о таких, как ты, я написал в обращении, бутусов собрал тут таких калек, которые позорят Украину.
25.11.2025 18:00 Ответить
Ну, тобі ж сказали: твоє місце на параші, 47-ма не дає з першого разу в'їхати?
25.11.2025 18:04 Ответить
Ну ось, завезений кацап нам розказав, хто тут головний ворог...
25.11.2025 18:34 Ответить
Пока ты, сраный патриот, сидел под юбкой, у своей маруськи, я защищал Украину, так что, закрой свой поганый рот и не воняй, диванный защитник.
25.11.2025 18:36 Ответить
Во-во...
- Русіш культуріш?
- А *****?!
25.11.2025 18:38 Ответить
ага, всі мєрзавці, один ти харошій
25.11.2025 18:40 Ответить
Пішов за руським кораблем кацапське рило...
25.11.2025 18:03 Ответить
Взагалі то ти більше схожий на русько-тормозящего
25.11.2025 18:05 Ответить
Как стыдно читать такие комментарии, откуда только вы такие дебилоиды выползаете?
Заполонили вы Украину, спасу от вас нет!!!
25.11.2025 18:33 Ответить
Ну що тут скажеш?!
Пишу, говорю про ситуацію, у країні і взагалі.
Ще не вигнали. Дивно.
І, гадство, не платять (на жаль)
25.11.2025 18:32 Ответить
Проти тих,хто її представляє.
Якщо їх зачислять до штабу НАТО, то захочуть і їх офіцерів садити за решітку у їх в'язницях.
25.11.2025 17:46 Ответить
..дві країни, їх усі знають!!!
25.11.2025 17:56 Ответить
Ви б там своїх членів перевірили на російські паспорти та погони фсб.
Шлях у НАТО нам навіки перекрила стара німецька шкапа фрау штазі, тому ми туди ніколи не попадемо. Так і будемо мєжду здесь та там.
25.11.2025 17:59 Ответить
Ну і не треба. Хай вас мад'яри і словаки захищають...
25.11.2025 18:01 Ответить
всім зрозуміло що США проти і їхній голос вирішальний

вже так і кажи, Рютте, що тут приховувати !
25.11.2025 18:39 Ответить
 
 