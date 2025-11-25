Сразу несколько членов НАТО - против членства Украины, - Генсек НАТО Рютте
На пути Украины к вступлению в Альянс все еще существуют серьезные препятствия.
По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, несколько стран открыто выражают несогласие относительно членства Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Решение о принятии нового члена требует единогласного одобрения всех 32 государств
Рютте отметил, что, несмотря на заявление Вашингтонского саммита о "необратимом пути" Украины в НАТО, реальность остается сложной.
"Несколько союзников сказали, что они - против членства Украины в НАТО", - подчеркнул он.
В условиях такого расклада глава Альянса заявил о необходимости обеспечить Киеву надежные механизмы безопасности, которые предотвратят повторную агрессию со стороны Москвы. По его словам, это критически важный шаг, который должен действовать до достижения единодушия среди членов НАТО по вопросу украинского членства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми буде нищі, принижені і російськомовні. ТЕ що зараз в Грузії. НЕДОКРАЇНА.
ось і результат війни, а точніше перегляду серіала
Просто кажи, що ви боїтеся. І вам наср@ти на право та свободу разом з демократією. І не варнякайте більше про "цінності". Тьху на вас.
А ізолювати кацапію, як це зробив колись Р.Рейґан вони теж не можуть?
Колись вони схопляться, але буде пізно.
І не лізти в Ірак, Афганістан (на черзі Венесуела) вони можуть?
"Брюссельський аеропорт через загальнонаціональний страйк скасує понад сотню рейсів, які прибувають у середу, 26 листопада.
Про це пише https://www.reuters.com/world/brussels-airport-says-110-extra-flights-cancelled-wednesday-due-strike-2025-11-25/ Reuters, передає "Європейська правда".
Брюссельський аеропорт скасує 110 з 203 рейсів, що прибувають 26 листопада, додатково до вильотів, які вже були скасовані через загальнонаціональний страйк.
.. страйку, який проводиться на знак протесту проти планів уряду щодо жорсткої економії."
І правильно, що страйкують. Дохід, права, свободи працівника. Йде здорожчання - роботогодина теж повинна дорожчати, а нє вот ето вот всьо "нема коштів". На 1 "умного" 20 дураків мовчки **********.
Ну в нас страйків немає взагалі, типу квітучий капіталізм.
Тому за цією економічною моделлю ми їм взагалі не підходимо.
Це про ЄС, НАТО там своя специфіка
Якщо б у 2019 не проголосували за антиМайдан, то вже б були у НАТО.
Життєстверджувально
Інших варіантів крім приєднання НАТО - в України немає . Коли це станеться , швидко чи ні , це ролі не грає , воно має статись і крапка
Україна має вперто домагатися членства в альянсі , навіть попри те що не всі там від цього в захваті .
Така гарна країна з піснями та ************.
Ніяких нарікань, ніяких скандалів.
Такий потужний президент у мілітарі з бородою.
Вы- враги Украины и украинцев, вы не пускаете на свой сайт никого, кто хотел бы писать и говорить правду о происходящем, невозможно зарегистрироваться на цензор и нельзя зайти ни с какого другого ресурса!
Вы годами тут держите кучу проплаченных дебилов и уродов, которые подгавкивают вам и поливают власть и страну грязью.
Мне уже десяток раз блокировали всё новый и новый аккаунт, достаточно только написать один два толковых комментария, которые объясняют людям происходящее в стране, как тут же, без всяких объяснений причин, меня блокируют, не банят, а просто тупо блокируют навсегда!
Когда то, с помощью своих шавок, типа бигуса, бутусов помог свалить Порошенко, сегодня, он идёт таким же путём, только теперь пытается свалить Зеленского.
Когда решается судьба страны и народа, он решил вывалить скандал о коррупции, как будто мы не знаем, кто нами управляет, он один такой умный, да?
Это же ты всё время помогаешь ворам приходить к власти, а потом, когда тебе платят другие воры, ты начинаешь борьбу с коррупцией.
Украинцы, не поддавайтесь на бутусовские провокации, не пишите тут комментарии и не верьте тому, что пишут эти проходимцы, они наши ярые враги!
Да, я украинец, русскоговорящий, так вышло, но я патриот своей страны и Украину не предавал и не предаю!
Кто успеет прочитать до удаления передайте по всем ресурсам-бутусов враг!
Попутно,що країна в курсі про зв'язку буратіно-козир.
- Русіш культуріш?
- А *****?!
Заполонили вы Украину, спасу от вас нет!!!
Пишу, говорю про ситуацію, у країні і взагалі.
Ще не вигнали. Дивно.
І, гадство, не платять (на жаль)
Якщо їх зачислять до штабу НАТО, то захочуть і їх офіцерів садити за решітку у їх в'язницях.
Шлях у НАТО нам навіки перекрила стара німецька шкапа фрау штазі, тому ми туди ніколи не попадемо. Так і будемо мєжду здесь та там.
вже так і кажи, Рютте, що тут приховувати !