Сразу несколько членов НАТО - против членства Украины, - Генсек НАТО Рютте

На пути Украины к вступлению в Альянс все еще существуют серьезные препятствия.

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, несколько стран открыто выражают несогласие относительно членства Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Решение о принятии нового члена требует единогласного одобрения всех 32 государств

Рютте отметил, что, несмотря на заявление Вашингтонского саммита о "необратимом пути" Украины в НАТО, реальность остается сложной.

"Несколько союзников сказали, что они - против членства Украины в НАТО", - подчеркнул он.

В условиях такого расклада глава Альянса заявил о необходимости обеспечить Киеву надежные механизмы безопасности, которые предотвратят повторную агрессию со стороны Москвы. По его словам, это критически важный шаг, который должен действовать до достижения единодушия среди членов НАТО по вопросу украинского членства.

