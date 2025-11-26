Україна отримає $5 млрд військової допомоги за програмою PURL до кінця року, - Рютте

Україна може отримати близько 5 млрд доларів військової допомоги від союзників до кінця року в межах програми підтримки PURL.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El País.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рютте зазначив, що європейські партнери вже зробили значний внесок, однак низка критично важливих можливостей може надійти лише зі США. За його словами, президент США Дональд Трамп погодився, що фінансування американської зброї для України здійснюватимуть Канада та європейські союзники.

Генсек НАТО повідомив, що Україна отримує приблизно 1 мільярд доларів військової допомоги щомісяця. Він також привітав рішення Іспанії приєднатися до ініціативи, наголосивши, що це допомагає рятувати життя українців, захищати інфраструктуру від атаках дронів і ракет, а також дозволяє Україні здійснювати власні удари.

За словами Рютте, загальна сума підтримки до кінця року становитиме близько 5 млрд доларів. Він уточнив, що до PURL додаються й інші механізми допомоги: чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів, а також зусилля Литви та Данії зі закупівлі оборонного обладнання в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо членство України в НАТО не є варіантом, то варто забезпечити їй надійні гарантії безпеки, - Рютте

Генсек також додав, що попри суттєве виснаження арсеналів європейських держав за три-чотири роки війни, вони продовжують постачати Україні озброєння зі своїх запасів.

Що таке програма PURL

Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.

ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.

Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні може завершитися до кінця року, поділяю бачення Трампа, - Рютте