Україна отримає $5 млрд військової допомоги за програмою PURL до кінця року, - Рютте
Україна може отримати близько 5 млрд доларів військової допомоги від союзників до кінця року в межах програми підтримки PURL.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на El País.
Рютте зазначив, що європейські партнери вже зробили значний внесок, однак низка критично важливих можливостей може надійти лише зі США. За його словами, президент США Дональд Трамп погодився, що фінансування американської зброї для України здійснюватимуть Канада та європейські союзники.
Генсек НАТО повідомив, що Україна отримує приблизно 1 мільярд доларів військової допомоги щомісяця. Він також привітав рішення Іспанії приєднатися до ініціативи, наголосивши, що це допомагає рятувати життя українців, захищати інфраструктуру від атаках дронів і ракет, а також дозволяє Україні здійснювати власні удари.
За словами Рютте, загальна сума підтримки до кінця року становитиме близько 5 млрд доларів. Він уточнив, що до PURL додаються й інші механізми допомоги: чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів, а також зусилля Литви та Данії зі закупівлі оборонного обладнання в Україні.
Генсек також додав, що попри суттєве виснаження арсеналів європейських держав за три-чотири роки війни, вони продовжують постачати Україні озброєння зі своїх запасів.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
- Станом на жовтень 2025 року через PURL уже зібрали 2 мільярди доларів, а більшість країн НАТО вже долучилися до цієї ініціативи.
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Особливо, якщо врахувати "шлагбауми" ОП.
Крім загрози капітуляції, жахливої ситуації на фронті та корупційного скандалу, який рве країну й дискредитує нас у світі, українців неабияк турбує відсутність світла.
Насамперед у цьому винен путін, який щодня і щоночі відправляє смертельне залізо в бік України.
Але так само провина лежить на тих, хто вкрав сотні мільярдів гривень, які мали піти на захист і диверсифікацію енергосистеми. Працювала «операція шлагбаум»: доки не заплатиш сотні мільйонів, нічого робитися не буде. Кожен крок був просякнутий корупцією.
Важко зараз усім. На жаль, і нам заважають санкції, арешти рахунків й атаки на нашу команду.
Але… Пам'ятаєте, як влада обіцяла «потужно» побудувати гігават? Хотіли, але ж що в них вийшло? А як завжди...
Ми ж за останні три роки передали генераторів загальною потужністю 30 МЕГАВАТІВ - майже на 120 мільйонів гривень. Всього наша команда передала вже понад 5 тисяч штук: від велетенських, наприклад, для водоканалу, до невеликих для кожного бліндажа.
Сьогодні тут 520 маленьких генераторів. Один такий агрегат забезпечує зарядку джерела безперебійного живлення для комп'ютера, сервера, електрочайника, батарей для FPV та великих БПЛА, дає зв'язок і дозволяє навіть у бліндажі відчути себе людиною.
Уявіть-но: більш як пів тисячі точок на фронті будуть забезпечені світлом.
А також передаємо ще чотири великі генератори: двигун Deutz, систему Siemens, електроніку від Bosch. Усе німецьке, унікальної якості. І все у вигляді причепів іде на Збройні Сили.
Бо ті, хто воює на боці світла, мають бути зі світлом.
30 МЕГАВАТІВ. Саме такою є загальна потужність генераторів, які ми передали військовим за останні 3,5 роки.
Сьогодні закупили ще 520 одиниць, щоб воїни в бліндажах мали тепло та світло!