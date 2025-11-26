Якщо членство України в НАТО не є варіантом, то варто забезпечити їй надійні гарантії безпеки, - Рютте
Росія не має ні права голосу, ні права вето щодо того, хто може стати членом НАТО. Проте всередині Альянсу членство вимагає одностайності.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю El Pais, інформує Цензор.НЕТ.
"На Вашингтонському саміті ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, включаючи США, заявили, що наразі вони виступають проти вступу України", - нагадав очільник Альянсу.
У контексті бажання гарантувати, що Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну, Рютте заявив:
"Якщо членство в НАТО не є варіантом, ми повинні принаймні забезпечити достатньо надійні гарантії безпеки, щоб Росія ніколи більше не спробувала цього зробити".
Він наголосив, що Вашингтонський договір 1949 року дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися до Альянсу. Проте це неможливо без одностайності серед союзників.
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Ви готові воювати в такому випадку ?
вони призначать у владу агентуру фсб, власне передавши яо у руки кремля
яка нам з цього користь ?
фактично якщо таке трапиться, то в нас зацементується влада однієї людини, буде те саме що в рашці, білорусі і ми їх не зможемо зняти
Хоча... з іншої сторони, нема нічого, чого ЗЄ не не міг би просрати.
ДАТИ по Є-БАЛУ агресору. Все інше пустий звук.