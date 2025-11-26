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Новини Членство України в НАТО Гарантії безпеки для України
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Якщо членство України в НАТО не є варіантом, то варто забезпечити їй надійні гарантії безпеки, - Рютте

Рютте прокоментував можливе членство України в НАТО

Росія не має ні права голосу, ні права вето щодо того, хто може стати членом НАТО. Проте всередині Альянсу членство вимагає одностайності.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю El Pais, інформує Цензор.НЕТ.

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"На Вашингтонському саміті ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, включаючи США, заявили, що наразі вони виступають проти вступу України", - нагадав очільник Альянсу.

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У контексті бажання гарантувати, що Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну, Рютте заявив:

"Якщо членство в НАТО не є варіантом, ми повинні принаймні забезпечити достатньо надійні гарантії безпеки, щоб Росія ніколи більше не спробувала цього зробити".

Він наголосив, що Вашингтонський договір 1949 року дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися до Альянсу. Проте це неможливо без одностайності серед союзників.

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Автор: 

членство в НАТО (1768) Рютте Марк (706) гарантії безпеки (466)
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Топ коментарі
+4
Окрім НАТО це лише ЯЗ, як останній аргумент.
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26.11.2025 09:45 Відповісти
+3
Україна поза НАТО це 99.99% повторний напад раіські. І політичний, і економічний, і кримінальний, і ідеологічно-культурний, і територіально-військовий
Ви готові воювати в такому випадку ?
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26.11.2025 09:45 Відповісти
+3
Тільки не обіцянки та папірці. Через 3 роки будь-які обіцянки Трампа не будуть коштувати нічого.

Хоча... з іншої сторони, нема нічого, чого ЗЄ не не міг би просрати.
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26.11.2025 09:48 Відповісти
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Україна поза НАТО це 99.99% повторний напад раіські. І політичний, і економічний, і кримінальний, і ідеологічно-культурний, і територіально-військовий
Ви готові воювати в такому випадку ?
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26.11.2025 09:45 Відповісти
Починати треба з того, що Україна вже воює прямо зараз.
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26.11.2025 12:06 Відповісти
І воює без успіху.
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26.11.2025 18:46 Відповісти
Окрім НАТО це лише ЯЗ, як останній аргумент.
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26.11.2025 09:45 Відповісти
Был еще вариант не бить все время посуду, как маленький избалованный ребенок.
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26.11.2025 10:00 Відповісти
а якщо українці по старій дурості виберуть яніка 2 чи зебіла 2
вони призначать у владу агентуру фсб, власне передавши яо у руки кремля
яка нам з цього користь ?
фактично якщо таке трапиться, то в нас зацементується влада однієї людини, буде те саме що в рашці, білорусі і ми їх не зможемо зняти
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26.11.2025 10:09 Відповісти
Йо-йой! Питання, як би нам, для початку віддерти зеленого спрута від тіла України? Здається мені, що цей спрут без вирваних шматків тіла і крові, владу не поверне українцям, бо не для того вони узурпували владу і збудували авторитаризм.
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26.11.2025 10:52 Відповісти
Будапештский меморандум 2.0.
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26.11.2025 09:46 Відповісти
Тільки не обіцянки та папірці. Через 3 роки будь-які обіцянки Трампа не будуть коштувати нічого.

Хоча... з іншої сторони, нема нічого, чого ЗЄ не не міг би просрати.
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26.11.2025 09:48 Відповісти
от які гарантії поза нато можуть убезпечити Україну від домагань скаженого сусіда? позашлюбний союз з Британією, Францією, країнами Прибалтики? але навіщо тоді ната? прямий договір з США, як у Ізраїля? Тоді сюди має переїхати весь Ізраїль, інакше сша на це не підуть ніколи, тим більше, що вони - основні по суті банери участі країни в нато... та й не вартий він буде за нинішніх обставин паперу і в інтимній частині орального кабінету...
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26.11.2025 09:49 Відповісти
Данунах. Ізраїль Трамп ломає через коліно аж бігом.
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26.11.2025 09:52 Відповісти
Одностайності треба домагатися і в НАТО, і в ЄС виключенням з цих структур тих країн, які там зараз тільки палки в колеса ставлять. Хто не з нами,той проти нас має бути. Незабаром там буде ще і Сербія. Ви її обов'язково приймете. Щоб вона остаточно розвалила зсередини противника Кацапстану. А ось Україну зась. Країну, яка в кровавій бойні показала свою відданість інтересам цивілізованого світу де деякі країни опинились випадково та зараз гадять.
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26.11.2025 09:49 Відповісти
І побільше !І оту синеньку обов'язково дайте ,і ще раз дайте, нє -три рази дайте!
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26.11.2025 09:51 Відповісти
Скільки цих "гарантій" вже було і всі вони закінчувались глибоким занепокоєнням.
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26.11.2025 10:00 Відповісти
Поверніть ядерний статус.
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26.11.2025 10:06 Відповісти
Самі віддали- то самим і повертати.
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26.11.2025 10:09 Відповісти
Та да. І для цього обмежити кількість ЗСУ і заборонити найбільш ефективні види озброєння, в тому числі авіацію і ракети.
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26.11.2025 10:17 Відповісти
Про заборону авіації ніхто немказав. Ракет у нас і так нема майже.
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26.11.2025 10:40 Відповісти
Чому так Рютте переживає? В нас є Найвєлічайшій Лідор Всесвіту і навколишніх систем, Наймудріший із Наймідріших портрети якого вишивають бісером і кольоровими нитками українці, Нелох і Нетряпка, Чотирижди уклоніст, який пообіцяв українцям рай, мир і жвачку. Він і його колектив ідіотів висміювали, що Україну, що НАТО, що "мінські домовленності", а сьогодні привели зморену, виснажену, пограбовану і стікаючу кров'ю Україну під концтабір Пуйла.
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26.11.2025 10:26 Відповісти
А може ти поясниш, яка різниця? Якшо ні, то в мене є варіант: Україна не потрібна захищена росіі, шоп.. напасти безперешкодно. Нам не потрібен ще один «будапештський меморандум»
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26.11.2025 10:27 Відповісти
особливо вражають коменти спеціалістів по ЯЗ. а кажуть, що НУШу не було раніше.
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26.11.2025 10:53 Відповісти
Знову ці паперові «гарантії безпеки». Передайте Україні під наше управління 200 ядерних боєголовок разом із засобами доставки. Це буде заставою. І у разі нападу параші європейські країни воюють повноцінно на стороні України. В противному випадку Україна залишає за собою право нанести ядерний удар по маскві. Це вже хоч щось схоже. Гарантії безпеки - це коли ти ГОТОВИЙ
ДАТИ по Є-БАЛУ агресору. Все інше пустий звук.
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26.11.2025 15:03 Відповісти
 
 