Якщо членство України в НАТО не є варіантом, то варто забезпечити їй надійні гарантії безпеки, - Рютте

Росія не має ні права голосу, ні права вето щодо того, хто може стати членом НАТО. Проте всередині Альянсу членство вимагає одностайності.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв'ю El Pais, інформує Цензор.НЕТ.

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"На Вашингтонському саміті ми вирішили, що шлях України до НАТО є незворотним. Водночас кілька союзників, включаючи США, заявили, що наразі вони виступають проти вступу України", - нагадав очільник Альянсу.

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У контексті бажання гарантувати, що Путін ніколи більше не спробує напасти на Україну, Рютте заявив:

"Якщо членство в НАТО не є варіантом, ми повинні принаймні забезпечити достатньо надійні гарантії безпеки, щоб Росія ніколи більше не спробувала цього зробити".

Він наголосив, що Вашингтонський договір 1949 року дозволяє будь-якій країні євроатлантичного регіону приєднатися до Альянсу. Проте це неможливо без одностайності серед союзників.

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