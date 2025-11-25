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Новини Використання заморожених активів РФ Гарантії безпеки для України
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"Коаліція охочих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки для України, - Макрон

Макрон

Учасники "коаліції охочих" домовилися найближчими днями просунутися у пошуку рішень щодо заморожених активів Росії та гарантій безпеки для України.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Макрон наголосив, що коаліція сконцентрує свою увагу на двох ключових напрямах.

Заморожені активи Росії

За словами французького президента, питання російських активів є критично важливим, адже вони слугують не лише потенційним джерелом фінансування, а й важливим інструментом тиску на Кремль.

"У найближчі дні ми у координації з європейськими країнами, ЄС та Єврокомісією фіналізуємо рішення, яке дозволить забезпечити фінансування та зберегти цей тиск", — заявив Макрон.

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Гарантії безпеки для України

Французький президент також повідомив, що за останні місяці вже проведено значну роботу під керівництвом Великої Британії та Франції щодо моделі майбутніх гарантій безпеки.

Йдеться про механізми, які повинні забезпечити довготривале дотримання припинення вогню після досягнення миру.

"Першим елементом гарантій безпеки має стати моніторинг дотримання припинення вогню за допомогою спостереження", — підкреслив Макрон.

Для цього найближчим часом буде розпочато роботу разом зі Сполученими Штатами та НАТО.

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Макрон Емманюель (1770) заморожені активи (877) гарантії безпеки (466) Коаліція охочих (139)
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Топ коментарі
+3
Вже Трамп сконцентрувався на баблі - ти опіздав - Макрон
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25.11.2025 20:27 Відповісти
+3
Тобто для цієї "коаліції" закуплять вагон гороху та квасолі. Пердь в калюжу повинен бути потужним.
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25.11.2025 20:30 Відповісти
+2
так і пішіть-какаліцію цівавять тільки бабулети,вже навіть не приховуючи.
А про решту хай там домовляются
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25.11.2025 20:29 Відповісти
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Вже Трамп сконцентрувався на баблі - ти опіздав - Макрон
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25.11.2025 20:27 Відповісти
є, шановний, це - бабло !
охочих до бабла і в Європі вистачає - хай донні не пхає своє свиняче рило в європейську кормушку

.
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25.11.2025 21:30 Відповісти
так і пішіть-какаліцію цівавять тільки бабулети,вже навіть не приховуючи.
А про решту хай там домовляются
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25.11.2025 20:29 Відповісти
Тобто для цієї "коаліції" закуплять вагон гороху та квасолі. Пердь в калюжу повинен бути потужним.
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25.11.2025 20:30 Відповісти
Коаліція балакучих концентрується на "гарантіях безпеки" вже десь 2 роки і до цього часу жодного результату.
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25.11.2025 20:39 Відповісти
Не забудьте - вони нам нічого не винні. Ми не вступали ані до НАТО, ані до ЄС. Ми були "багатовекторні" і дуже цим пишали ся. Які ми хитрі. Ми були в СНД і підписали ся під *** (якщо хто сь іще пам'ятає). Рівень підтримки вступу до НАТО був мізерний, а до росії та росіян ставили ся добре і після 2014-го під 70%.
На прикладі Трампа ми побачили, що будь яка допомога нам- це лише добра воля. А як воля зла - то маємо шо маємо. Не тре п...діти на останніх союзників, які вже є. Інших нема й не буде.
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25.11.2025 20:50 Відповісти
Не треба називати ситуативних партнерів союзниками (і це в кращому випадку).
Союзники разом роблять те, що вигідно обом. Україна і Європа роблять разом те, що вигідно Європі.
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25.11.2025 20:58 Відповісти
шановний, тільки від Германії на озброєння України цього року 9 молрд., а наступного 11, 5 млрд. євро !

це НЕ результат ?
чи ви хочете, щоб замість українців в Україні вмирали німці та французи ?

.
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25.11.2025 21:33 Відповісти
Так.
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25.11.2025 21:42 Відповісти
так хочемо
але шоб зепоц іздох перший
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26.11.2025 04:50 Відповісти
Теперь это будет "Коалиция охочих поделить кацапские деньги")
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25.11.2025 20:50 Відповісти
Коаліція охочих позвиздіть.
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25.11.2025 20:53 Відповісти
 
 