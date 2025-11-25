"Коаліція охочих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки для України, - Макрон

Учасники "коаліції охочих" домовилися найближчими днями просунутися у пошуку рішень щодо заморожених активів Росії та гарантій безпеки для України.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

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Макрон наголосив, що коаліція сконцентрує свою увагу на двох ключових напрямах.

Заморожені активи Росії

За словами французького президента, питання російських активів є критично важливим, адже вони слугують не лише потенційним джерелом фінансування, а й важливим інструментом тиску на Кремль.

"У найближчі дні ми у координації з європейськими країнами, ЄС та Єврокомісією фіналізуємо рішення, яке дозволить забезпечити фінансування та зберегти цей тиск", — заявив Макрон.

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Гарантії безпеки для України

Французький президент також повідомив, що за останні місяці вже проведено значну роботу під керівництвом Великої Британії та Франції щодо моделі майбутніх гарантій безпеки.

Йдеться про механізми, які повинні забезпечити довготривале дотримання припинення вогню після досягнення миру.

"Першим елементом гарантій безпеки має стати моніторинг дотримання припинення вогню за допомогою спостереження", — підкреслив Макрон.

Для цього найближчим часом буде розпочато роботу разом зі Сполученими Штатами та НАТО.

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