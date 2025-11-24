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Новини Використання заморожених активів РФ Санкції ЄС проти Росії
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ЄС сам визначатиме майбутнє санкцій і заморожених активів РФ, - Кошта

Кошта

Європейський Союз наполягає, що саме він має приймати рішення щодо майбутнього санкцій проти Росії, заморожених активів РФ та перспектив розширення ЄС.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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За словами Кошти, питання, які безпосередньо стосуються ЄС, "такі як санкції, розширення або заморожені активи, потребують повної участі та рішення з боку ЄС".

Він додав, що Європейський Союз "залишається відданим наданню президенту Зеленському всієї необхідної підтримки - дипломатичної, військової, економічної". Зокрема, це стосується фінансової допомоги Україні, яку ЄС взяв на себе зобов’язання забезпечити у жовтні і виконає на засіданні Європейської ради у грудні.

Кошта підкреслив, що ЄС готовий і надалі підтримувати цей процес, тісно працюючи разом з Україною, Сполученими Штатами та НАТО.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.
  • Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.
  • Європейський Союз планує завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця цього року.

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Пане Кошт не віддавайте кацапам кошти!!!
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24.11.2025 15:23 Відповісти
гинуть наші а гроші ділять европідарські куколди... он воно як
ще й захищай їх...
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24.11.2025 15:24 Відповісти
Вони , навпаки не дають , щоб Трамп їх віддав расеї.
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24.11.2025 15:28 Відповісти
То щоб омєріга не роззявляла рота.
Хочуть бачте 50%. З якого переляку?
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24.11.2025 15:28 Відповісти
Ох як хочуть на двой стільцях всидіти, рашку не обідити і Україні зробити вигляд що співчувають.
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24.11.2025 15:46 Відповісти
"зробити вигляд що співчувають"

если бы они робили только вигляд, то миндичам нечего было бы воровать
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24.11.2025 15:55 Відповісти
А як би не робили вигляд, то прийняли в НАТО і допомогли рашку знищити.
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24.11.2025 15:57 Відповісти
"А як би не робили вигляд"

а як бы лидор с потужними менеджерами не крав, то и темы бы для обговорення этого не было бы
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24.11.2025 16:13 Відповісти
 
 