ЄС сам визначатиме майбутнє санкцій і заморожених активів РФ, - Кошта

Європейський Союз наполягає, що саме він має приймати рішення щодо майбутнього санкцій проти Росії, заморожених активів РФ та перспектив розширення ЄС.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

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За словами Кошти, питання, які безпосередньо стосуються ЄС, "такі як санкції, розширення або заморожені активи, потребують повної участі та рішення з боку ЄС".

Він додав, що Європейський Союз "залишається відданим наданню президенту Зеленському всієї необхідної підтримки - дипломатичної, військової, економічної". Зокрема, це стосується фінансової допомоги Україні, яку ЄС взяв на себе зобов’язання забезпечити у жовтні і виконає на засіданні Європейської ради у грудні.

Кошта підкреслив, що ЄС готовий і надалі підтримувати цей процес, тісно працюючи разом з Україною, Сполученими Штатами та НАТО.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що Євросоюз розпочав підготовку нового, вже 20-го пакету санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує впродовж місяця змісту 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та пропонує додати в нього російських юридичних та фізичних осіб, які заробляють на енергоресурсах та осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз працює над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії.

Європейський Союз планує завершити роботу над 20-м пакетом санкцій проти Росії до кінця цього року.

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