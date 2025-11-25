РУС
555 11

"Коалиция желающих" сконцентрируется на замороженных активах РФ и гарантиях безопасности для Украины, - Макрон

Макрон

Участники "коалиции желающих" договорились в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по замороженным активам России и гарантиям безопасности для Украины.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Макрон подчеркнул, что коалиция сконцентрирует свое внимание на двух ключевых направлениях.

Замороженные активы России

По словам французского президента, вопрос российских активов является критически важным, ведь они служат не только потенциальным источником финансирования, но и важным инструментом давления на Кремль.

"В ближайшие дни мы в координации с европейскими странами, ЕС и Еврокомиссией финализируем решение, которое позволит обеспечить финансирование и сохранить это давление", - заявил Макрон.

Гарантии безопасности для Украины

Французский президент также сообщил, что за последние месяцы уже проделана значительная работа под руководством Великобритании и Франции по модели будущих гарантий безопасности.

Речь идет о механизмах, которые должны обеспечить долгосрочное соблюдение прекращения огня после достижения мира.

"Первым элементом гарантий безопасности должен стать мониторинг соблюдения прекращения огня с помощью наблюдения", — подчеркнул Макрон.

Для этого в ближайшее время будет начата работа совместно с Соединенными Штатами и НАТО.

+3
Вже Трамп сконцентрувався на баблі - ти опіздав - Макрон
25.11.2025 20:27 Ответить
+3
Тобто для цієї "коаліції" закуплять вагон гороху та квасолі. Пердь в калюжу повинен бути потужним.
25.11.2025 20:30 Ответить
+2
так і пішіть-какаліцію цівавять тільки бабулети,вже навіть не приховуючи.
А про решту хай там домовляются
25.11.2025 20:29 Ответить
є, шановний, це - бабло !
охочих до бабла і в Європі вистачає - хай донні не пхає своє свиняче рило в європейську кормушку

.
25.11.2025 21:30 Ответить
Коаліція балакучих концентрується на "гарантіях безпеки" вже десь 2 роки і до цього часу жодного результату.
25.11.2025 20:39 Ответить
Не забудьте - вони нам нічого не винні. Ми не вступали ані до НАТО, ані до ЄС. Ми були "багатовекторні" і дуже цим пишали ся. Які ми хитрі. Ми були в СНД і підписали ся під *** (якщо хто сь іще пам'ятає). Рівень підтримки вступу до НАТО був мізерний, а до росії та росіян ставили ся добре і після 2014-го під 70%.
На прикладі Трампа ми побачили, що будь яка допомога нам- це лише добра воля. А як воля зла - то маємо шо маємо. Не тре п...діти на останніх союзників, які вже є. Інших нема й не буде.
25.11.2025 20:50 Ответить
Не треба називати ситуативних партнерів союзниками (і це в кращому випадку).
Союзники разом роблять те, що вигідно обом. Україна і Європа роблять разом те, що вигідно Європі.
25.11.2025 20:58 Ответить
шановний, тільки від Германії на озброєння України цього року 9 молрд., а наступного 11, 5 млрд. євро !

це НЕ результат ?
чи ви хочете, щоб замість українців в Україні вмирали німці та французи ?

.
25.11.2025 21:33 Ответить
Так.
25.11.2025 21:42 Ответить
Теперь это будет "Коалиция охочих поделить кацапские деньги")
25.11.2025 20:50 Ответить
Коаліція охочих позвиздіть.
25.11.2025 20:53 Ответить
 
 