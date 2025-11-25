"Коалиция желающих" сконцентрируется на замороженных активах РФ и гарантиях безопасности для Украины, - Макрон
Участники "коалиции желающих" договорились в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по замороженным активам России и гарантиям безопасности для Украины.
Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Макрон подчеркнул, что коалиция сконцентрирует свое внимание на двух ключевых направлениях.
Замороженные активы России
По словам французского президента, вопрос российских активов является критически важным, ведь они служат не только потенциальным источником финансирования, но и важным инструментом давления на Кремль.
"В ближайшие дни мы в координации с европейскими странами, ЕС и Еврокомиссией финализируем решение, которое позволит обеспечить финансирование и сохранить это давление", - заявил Макрон.
Гарантии безопасности для Украины
Французский президент также сообщил, что за последние месяцы уже проделана значительная работа под руководством Великобритании и Франции по модели будущих гарантий безопасности.
Речь идет о механизмах, которые должны обеспечить долгосрочное соблюдение прекращения огня после достижения мира.
"Первым элементом гарантий безопасности должен стать мониторинг соблюдения прекращения огня с помощью наблюдения", — подчеркнул Макрон.
Для этого в ближайшее время будет начата работа совместно с Соединенными Штатами и НАТО.
охочих до бабла і в Європі вистачає - хай донні не пхає своє свиняче рило в європейську кормушку
.
А про решту хай там домовляются
На прикладі Трампа ми побачили, що будь яка допомога нам- це лише добра воля. А як воля зла - то маємо шо маємо. Не тре п...діти на останніх союзників, які вже є. Інших нема й не буде.
Союзники разом роблять те, що вигідно обом. Україна і Європа роблять разом те, що вигідно Європі.
це НЕ результат ?
чи ви хочете, щоб замість українців в Україні вмирали німці та французи ?
