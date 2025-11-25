"Коалиция желающих" сконцентрируется на замороженных активах РФ и гарантиях безопасности для Украины, - Макрон

Участники "коалиции желающих" договорились в ближайшие дни продвинуться в поиске решений по замороженным активам России и гарантиям безопасности для Украины.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Макрон подчеркнул, что коалиция сконцентрирует свое внимание на двух ключевых направлениях.

Замороженные активы России

По словам французского президента, вопрос российских активов является критически важным, ведь они служат не только потенциальным источником финансирования, но и важным инструментом давления на Кремль.

"В ближайшие дни мы в координации с европейскими странами, ЕС и Еврокомиссией финализируем решение, которое позволит обеспечить финансирование и сохранить это давление", - заявил Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС сам будет определять будущее санкций и замороженных активов РФ, - Кошта

Гарантии безопасности для Украины

Французский президент также сообщил, что за последние месяцы уже проделана значительная работа под руководством Великобритании и Франции по модели будущих гарантий безопасности.

Речь идет о механизмах, которые должны обеспечить долгосрочное соблюдение прекращения огня после достижения мира.

"Первым элементом гарантий безопасности должен стать мониторинг соблюдения прекращения огня с помощью наблюдения", — подчеркнул Макрон.

Для этого в ближайшее время будет начата работа совместно с Соединенными Штатами и НАТО.

Читайте: План Трампа требует от Украины уступить территории России в обмен на гарантии безопасности, - Axios