Если членство Украины в НАТО не является вариантом, то стоит обеспечить ей надежные гарантии безопасности, - Рютте

Рютте прокомментировал возможное членство Украины в НАТО

Россия не имеет ни права голоса, ни права вето в отношении того, кто может стать членом НАТО. Однако внутри Альянса членство требует единодушия.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.

"На Вашингтонском саммите мы решили, что путь Украины в НАТО необратим. В то же время несколько союзников, включая США, заявили, что пока они выступают против вступления Украины", - напомнил глава Альянса.

В контексте желания гарантировать, что Путин никогда больше не попытается напасть на Украину, Рютте заявил:

"Если членство в НАТО не является вариантом, мы должны по крайней мере обеспечить достаточно надежные гарантии безопасности, чтобы Россия никогда больше не попыталась этого сделать".

Он подчеркнул, что Вашингтонский договор 1949 года позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться к Альянсу. Однако это невозможно без единодушия среди союзников.

Топ комментарии
+3
Тільки не обіцянки та папірці. Через 3 роки будь-які обіцянки Трампа не будуть коштувати нічого.

Хоча... з іншої сторони, нема нічого, чого ЗЄ не не міг би просрати.
26.11.2025 09:48 Ответить
+2
Окрім НАТО це лише ЯЗ, як останній аргумент.
26.11.2025 09:45 Ответить
+1
Україна поза НАТО це 99.99% повторний напад раіські. І політичний, і економічний, і кримінальний, і ідеологічно-культурний, і територіально-військовий
Ви готові воювати в такому випадку ?
26.11.2025 09:45 Ответить
Україна поза НАТО це 99.99% повторний напад раіські. І політичний, і економічний, і кримінальний, і ідеологічно-культурний, і територіально-військовий
Ви готові воювати в такому випадку ?
26.11.2025 09:45 Ответить
Окрім НАТО це лише ЯЗ, як останній аргумент.
26.11.2025 09:45 Ответить
Был еще вариант не бить все время посуду, как маленький избалованный ребенок.
26.11.2025 10:00 Ответить
а якщо українці по старій дурості виберуть яніка 2 чи зебіла 2
вони призначать у владу агентуру фсб, власне передавши яо у руки кремля
яка нам з цього користь ?
фактично якщо таке трапиться, то в нас зацементується влада однієї людини, буде те саме що в рашці, білорусі і ми їх не зможемо зняти
26.11.2025 10:09 Ответить
Йо-йой! Питання, як би нам, для початку віддерти зеленого спрута від тіла України? Здається мені, що цей спрут без вирваних шматків тіла і крові, владу не поверне українцям, бо не для того вони узурпували владу і збудували авторитаризм.
26.11.2025 10:52 Ответить
Будапештский меморандум 2.0.
26.11.2025 09:46 Ответить
от які гарантії поза нато можуть убезпечити Україну від домагань скаженого сусіда? позашлюбний союз з Британією, Францією, країнами Прибалтики? але навіщо тоді ната? прямий договір з США, як у Ізраїля? Тоді сюди має переїхати весь Ізраїль, інакше сша на це не підуть ніколи, тим більше, що вони - основні по суті банери участі країни в нато... та й не вартий він буде за нинішніх обставин паперу і в інтимній частині орального кабінету...
26.11.2025 09:49 Ответить
Данунах. Ізраїль Трамп ломає через коліно аж бігом.
26.11.2025 09:52 Ответить
Одностайності треба домагатися і в НАТО, і в ЄС виключенням з цих структур тих країн, які там зараз тільки палки в колеса ставлять. Хто не з нами,той проти нас має бути. Незабаром там буде ще і Сербія. Ви її обов'язково приймете. Щоб вона остаточно розвалила зсередини противника Кацапстану. А ось Україну зась. Країну, яка в кровавій бойні показала свою відданість інтересам цивілізованого світу де деякі країни опинились випадково та зараз гадять.
26.11.2025 09:49 Ответить
І побільше !І оту синеньку обов'язково дайте ,і ще раз дайте, нє -три рази дайте!
26.11.2025 09:51 Ответить
Скільки цих "гарантій" вже було і всі вони закінчувались глибоким занепокоєнням.
26.11.2025 10:00 Ответить
Поверніть ядерний статус.
26.11.2025 10:06 Ответить
Самі віддали- то самим і повертати.
26.11.2025 10:09 Ответить
Та да. І для цього обмежити кількість ЗСУ і заборонити найбільш ефективні види озброєння, в тому числі авіацію і ракети.
26.11.2025 10:17 Ответить
Про заборону авіації ніхто немказав. Ракет у нас і так нема майже.
26.11.2025 10:40 Ответить
Чому так Рютте переживає? В нас є Найвєлічайшій Лідор Всесвіту і навколишніх систем, Наймудріший із Наймідріших портрети якого вишивають бісером і кольоровими нитками українці, Нелох і Нетряпка, Чотирижди уклоніст, який пообіцяв українцям рай, мир і жвачку. Він і його колектив ідіотів висміювали, що Україну, що НАТО, що "мінські домовленності", а сьогодні привели зморену, виснажену, пограбовану і стікаючу кров'ю Україну під концтабір Пуйла.
26.11.2025 10:26 Ответить
А може ти поясниш, яка різниця? Якшо ні, то в мене є варіант: Україна не потрібна захищена росіі, шоп.. напасти безперешкодно. Нам не потрібен ще один «будапештський меморандум»
26.11.2025 10:27 Ответить
особливо вражають коменти спеціалістів по ЯЗ. а кажуть, що НУШу не було раніше.
26.11.2025 10:53 Ответить
 
 