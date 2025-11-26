Если членство Украины в НАТО не является вариантом, то стоит обеспечить ей надежные гарантии безопасности, - Рютте
Россия не имеет ни права голоса, ни права вето в отношении того, кто может стать членом НАТО. Однако внутри Альянса членство требует единодушия.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в интервью El Pais, информирует Цензор.НЕТ.
"На Вашингтонском саммите мы решили, что путь Украины в НАТО необратим. В то же время несколько союзников, включая США, заявили, что пока они выступают против вступления Украины", - напомнил глава Альянса.
В контексте желания гарантировать, что Путин никогда больше не попытается напасть на Украину, Рютте заявил:
"Если членство в НАТО не является вариантом, мы должны по крайней мере обеспечить достаточно надежные гарантии безопасности, чтобы Россия никогда больше не попыталась этого сделать".
Он подчеркнул, что Вашингтонский договор 1949 года позволяет любой стране евроатлантического региона присоединиться к Альянсу. Однако это невозможно без единодушия среди союзников.
Ви готові воювати в такому випадку ?
вони призначать у владу агентуру фсб, власне передавши яо у руки кремля
яка нам з цього користь ?
фактично якщо таке трапиться, то в нас зацементується влада однієї людини, буде те саме що в рашці, білорусі і ми їх не зможемо зняти
Хоча... з іншої сторони, нема нічого, чого ЗЄ не не міг би просрати.