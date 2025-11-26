США використали російський документ для "мирного плану" щодо України, - Reuters
Мирний план США для України з 28 пунктів був підготовлений на основі документа, створеного Росією.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, це перше підтвердження того, що саме російські пропозиції лягли в основу плану, який Київ відкинув.
За даними агентства, Москва передала документ американським високопосадовцям у жовтні - після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. У "неофіційному документі" містилися вже звичні для російської позиції вимоги, включно з територіальними поступками, які Україна раніше неодноразово відхиляла.
Держдепартамент США, а також посольства України й Росії у Вашингтоні відмовилися коментувати інформацію Reuters. У Білому домі також не надали прямої відповіді, але послалися на заяви Трампа щодо "оптимізму" в просуванні мирного плану.
Наразі неясно, чому адміністрація американського президента вирішила використати саме російський документ як основу для власних напрацювань. За інформацією джерел, частина посадовців у США, зокрема держсекретар Марко Рубіо, вважала, що Україна одразу відкине вимоги Кремля.
Після надходження документа Рубіо провів розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, під час якої обговорювався зміст "неофіційних" матеріалів. Цього тижня в Женеві він також зазначив, що отримував "численні неофіційні документи такого характеру", не уточнюючи деталей.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
- 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.
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"На мою думку, після того, що ми дізнались з інформації видання Bloomberg, весь світ дізнався про розмову Ушакова й Дмитрієва і як вони передавали свій план через Віткоффа адміністрації Трампа, означає, що Росія загнала США у пастку. Потім залучили весь світ, в тому числі й Україну, працювати в рамках цієї російської пастки. Після оприлюднення цих розмов взагалі не можна говорити про прийнятність того плану. Ми ж розуміємо, що цей план був написаний у Москві. Україна ж має купу червоних ліній, які там перетнули. Тому мені дуже складно говорити, що саме українська делегація узгодила з США по цьому мирному плану", - пояснила вона.
За словами народної депутатки, Стів Віткофф фактично підставив адміністрацію Дональда Трампа. Адже він представив мирний план як власний, але це були вимоги з Москви.
"Як на мене, сьогодні правильно було б від України вимагати відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Генерал Келлог, як мені відомо, був відсторонений на вимогу Росії начебто через втрату довіри. В цій же історії ми ж маємо однозначну втрату довіри й те, що Віткофф де-факто підставив адміністрацію Трампа через представлення цього плану, який начебто був написаний ним, але узгодженого з РФ", - наголосила Климпуш-Цинцадзе..
"Російський агент і зрадник": у конгресі США https://espreso.tv/svit-rosiyskiy-agent-i-zradnik-u-kongresi-ssha-vidreaguvali-na-dani-shchodo-rozmovi-vitkoffa-z-ushakovim відреагували на дані щодо розмови Віткоффа з Ушаковим
"Справжній зрадник. Стів Віткофф повинен працювати на Сполучені Штати, а не на Росію", - заявив член палати представників Тед Лю.
Натомість конгресмен Ден Бейкон наголосив, що Віткоффу не можна довіряти вести переговори, закликавши Трампа звільнити спецпредставника.
"Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів"
Як можна узгодити російський план, щоб він відображав українські пріоритети? Хто визначає українські пріоритети?
Якщо зеля не пошле цей план далеко за небокрай, то українці пошлють зелю)
Спостерігайте мовчки.
Логічно ??