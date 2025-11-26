США використали російський документ для "мирного плану" щодо України, - Reuters

Мирний план США для України з 28 пунктів був підготовлений на основі документа, створеного Росією.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, це перше підтвердження того, що саме російські пропозиції лягли в основу плану, який Київ відкинув.

За даними агентства, Москва передала документ американським високопосадовцям у жовтні - після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. У "неофіційному документі" містилися вже звичні для російської позиції вимоги, включно з територіальними поступками, які Україна раніше неодноразово відхиляла.

Держдепартамент США, а також посольства України й Росії у Вашингтоні відмовилися коментувати інформацію Reuters. У Білому домі також не надали прямої відповіді, але послалися на заяви Трампа щодо "оптимізму" в просуванні мирного плану.

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Наразі неясно, чому адміністрація американського президента вирішила використати саме російський документ як основу для власних напрацювань. За інформацією джерел, частина посадовців у США, зокрема держсекретар Марко Рубіо, вважала, що Україна одразу відкине вимоги Кремля.

Після надходження документа Рубіо провів розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, під час якої обговорювався зміст "неофіційних" матеріалів. Цього тижня в Женеві він також зазначив, що отримував "численні неофіційні документи такого характеру", не уточнюючи деталей.

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Що передувало?

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