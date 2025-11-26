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Новини Мирний план США
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США використали російський документ для "мирного плану" щодо України, - Reuters

США та Росія

Мирний план США для України з 28 пунктів був підготовлений на основі документа, створеного Росією.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, це перше підтвердження того, що саме російські пропозиції лягли в основу плану, який Київ відкинув.

За даними агентства, Москва передала документ американським високопосадовцям у жовтні - після зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. У "неофіційному документі" містилися вже звичні для російської позиції вимоги, включно з територіальними поступками, які Україна раніше неодноразово відхиляла.

Держдепартамент США, а також посольства України й Росії у Вашингтоні відмовилися коментувати інформацію Reuters. У Білому домі також не надали прямої відповіді, але послалися на заяви Трампа щодо "оптимізму" в просуванні мирного плану.

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Наразі неясно, чому адміністрація американського президента вирішила використати саме російський документ як основу для власних напрацювань. За інформацією джерел, частина посадовців у США, зокрема держсекретар Марко Рубіо, вважала, що Україна одразу відкине вимоги Кремля.

Після надходження документа Рубіо провів розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, під час якої обговорювався зміст "неофіційних" матеріалів. Цього тижня в Женеві він також зазначив, що отримував "численні неофіційні документи такого характеру", не уточнюючи деталей.

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Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
  • 25 листопада Трамп відправив свого спецпосланця Стіва Віткоффа до Москви на зустріч із Путіним. Іншому своєму спецпосланцю Дену Дрісколлу він доручив провести переговори з Україною у Києві.

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росія (70353) США (26706) війна в Україні (8485)
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https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukraina-mae-vimagati-vidstoronennya-vitkoffa-vid-peregovornogo-protsesu-nardepka-klimpush-tsintsadze Україна має вимагати відсторонення Віткоффа від переговорного процесу, - заявила в етері Еспресо народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"На мою думку, після того, що ми дізнались з інформації видання Bloomberg, весь світ дізнався про розмову Ушакова й Дмитрієва і як вони передавали свій план через Віткоффа адміністрації Трампа, означає, що Росія загнала США у пастку. Потім залучили весь світ, в тому числі й Україну, працювати в рамках цієї російської пастки. Після оприлюднення цих розмов взагалі не можна говорити про прийнятність того плану. Ми ж розуміємо, що цей план був написаний у Москві. Україна ж має купу червоних ліній, які там перетнули. Тому мені дуже складно говорити, що саме українська делегація узгодила з США по цьому мирному плану", - пояснила вона.
За словами народної депутатки, Стів Віткофф фактично підставив адміністрацію Дональда Трампа. Адже він представив мирний план як власний, але це були вимоги з Москви.
"Як на мене, сьогодні правильно було б від України вимагати відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Генерал Келлог, як мені відомо, був відсторонений на вимогу Росії начебто через втрату довіри. В цій же історії ми ж маємо однозначну втрату довіри й те, що Віткофф де-факто підставив адміністрацію Трампа через представлення цього плану, який начебто був написаний ним, але узгодженого з РФ", - наголосила Климпуш-Цинцадзе..
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26.11.2025 11:12 Відповісти
+7
Схоже кацапи дуже міцно американців за яйця тримають і стискають час від часу
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26.11.2025 11:00 Відповісти
+7
значить достатньо взяти того торгаша за яйця і вся Аамерика стала "слухняною", бо тільки торгаш зараз приймає рішення ...що кацапи з китайцями і успішно зробили
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26.11.2025 11:11 Відповісти
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Схоже кацапи дуже міцно американців за яйця тримають і стискають час від часу
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26.11.2025 11:00 Відповісти
та ні, просто там сидить торгаш з комплексами, і йому конче не обхідно: 1) ще одна "перемога", 2) торгувати з парашою. Все.
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26.11.2025 11:07 Відповісти
значить достатньо взяти того торгаша за яйця і вся Аамерика стала "слухняною", бо тільки торгаш зараз приймає рішення ...що кацапи з китайцями і успішно зробили
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26.11.2025 11:11 Відповісти
Дуже наївна думка.
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26.11.2025 11:21 Відповісти
Може як думка вона і наївна, та як метод все прекрасно працює
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26.11.2025 11:25 Відповісти
Працює лише як копіум.
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26.11.2025 11:28 Відповісти
Тобто ? Трумп (Омерика) прикриває ***** і його банду вже 12 місяців, але думка наївна ?
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26.11.2025 12:20 Відповісти
Почему наивная? При режиме психопата трумпа контроль над экономикой может быть легко потерян ! А денежки зарабатывать на ком то нада!! Вот и тянутся к "партнерам"
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26.11.2025 13:00 Відповісти
Та не американців, а рудого довбня!
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26.11.2025 11:08 Відповісти
А що в Америці хтось крім рудого довбня щось на міжнародній арені зараз вирішує? Якщо ні, то всю Америку тримають за його яйця і вона слухняна
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26.11.2025 11:23 Відповісти
Ось уривок зі "злитої" у пресу телефонної розмови рашистського дипломата Ушакова із *********** призначенцем Дмітрієвим. Що свідчить про теперішню трампістську адміністраіію США на чолі з Тромбом, як про провайдкрів загарбницької політики пітьми.

https://pbs.twimg.com/media/G6obkabXMAAwKDz?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G6obkabXMAAwKDz?format=jpg&name=small https://pbs.twimg.com/media/G6obkabXMAAwKDz?format=jpg&name=small
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26.11.2025 11:10 Відповісти
За яйця тримають одну зелену мавпу, все інше то вже наслідки.
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26.11.2025 11:15 Відповісти
Це очевидно з того, що саме срассеянам конче необхідно забрати саме Донецьку область, навіть "поступившися" іншими областями. Щоб здобути контролю над трасою Канала (яка починається біль Слав'янська), відновити його та подати воду на Донецьк та Маріуполь. Якби писав умовний американець, то йому все одно. Можна ж було щось на кшталт "Херсон віддають ************, а Слав'янськ хай залишається Україні вже". Але ніт. Отже, план писали ті, хто боїться водного бунту в Донецьку. І це не американці.
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26.11.2025 11:02 Відповісти
Вода їм також і для Криму потрібна, а це означає лише одне - на Донецькій області свинособаки не зупиняться.
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26.11.2025 11:08 Відповісти
Нехай мочу імпортують.
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26.11.2025 11:14 Відповісти
В Крим зараз подати воду технічно не може ніхто: для цього треба, маючи повний контроль над всією Херсонською областю, відбудувати греблю Каховської ГЕС, це кілька років та мільярди баксів, потім кілька років чекати наповнення водосховища - лише тоді піде вода до Криму. Тобто це питання геть не на часі. Звісно ж вони не зупиняться, підуть далі потім. Але зараз ми обговорюємо конкретний папірець. Який передбачає заморозку фронту в певних областях, та навіть вивід орківських військ з певних областей. Але ось Донецьку вони принципово вимагають, тобто зокрема там лише Слав'янськ та Краматорськ в нас залишилися. Я пояснив - чому.
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26.11.2025 11:25 Відповісти
Про Донецьк теж хтось недавно на ютубі доволі цікаво розповідав, що для відновлення подачі води знадобиться кілька років та купа мільярдів. Інфраструктура там зараз знищена "під корінь".
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26.11.2025 11:41 Відповісти
Ето другоє. Той мав на увазі: якщо вони не заберуть Слав'янськ. Тоді так, треба буде возити воду ледь не з Печори та Західної Двіни. Але якщо вони отримують Донецьку область, заходять ремонтні бригади та відновлюють кілька насосних станцій. Які піднімають воду з Сіверського Донця нагору, на Донецький кряж. Ще треба їх заживити електрикою. Та розчистити русло каналу. Всьо. Це теж не дешево та не швидко, але ж китайці їм допоможуть. Що таке три насоси для Китаю?!
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26.11.2025 11:46 Відповісти
Тобто Північної Двіни, звісно ж.
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26.11.2025 11:47 Відповісти
А Покровск ? Уже накрылся ЗЕлёной пπππ√√√$$¢ ?
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26.11.2025 13:04 Відповісти
Я й Костянтинівку не згадав, як й Мирноград, Лиман, Сіверськ. Наче оце все ще не накрилося, але ж близько до того. Чи можна їх врятувати військовим шляхом? Я б скерував по доповідь до більш підготованих фахівців. А ось оборону Слав'янська та Краматорська ми всерйоз навіть ще нічого не починали. Мало не здасться нікому. Тому впевнено назвав саме їх.
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26.11.2025 13:11 Відповісти
шо ти верзеш
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26.11.2025 11:06 Відповісти
а то ми одразу не зрозуміли)))
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26.11.2025 11:05 Відповісти
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ukraina-mae-vimagati-vidstoronennya-vitkoffa-vid-peregovornogo-protsesu-nardepka-klimpush-tsintsadze Україна має вимагати відсторонення Віткоффа від переговорного процесу, - заявила в етері Еспресо народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"На мою думку, після того, що ми дізнались з інформації видання Bloomberg, весь світ дізнався про розмову Ушакова й Дмитрієва і як вони передавали свій план через Віткоффа адміністрації Трампа, означає, що Росія загнала США у пастку. Потім залучили весь світ, в тому числі й Україну, працювати в рамках цієї російської пастки. Після оприлюднення цих розмов взагалі не можна говорити про прийнятність того плану. Ми ж розуміємо, що цей план був написаний у Москві. Україна ж має купу червоних ліній, які там перетнули. Тому мені дуже складно говорити, що саме українська делегація узгодила з США по цьому мирному плану", - пояснила вона.
За словами народної депутатки, Стів Віткофф фактично підставив адміністрацію Дональда Трампа. Адже він представив мирний план як власний, але це були вимоги з Москви.
"Як на мене, сьогодні правильно було б від України вимагати відсторонення Стіва Віткоффа від переговорного процесу. Генерал Келлог, як мені відомо, був відсторонений на вимогу Росії начебто через втрату довіри. В цій же історії ми ж маємо однозначну втрату довіри й те, що Віткофф де-факто підставив адміністрацію Трампа через представлення цього плану, який начебто був написаний ним, але узгодженого з РФ", - наголосила Климпуш-Цинцадзе..
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26.11.2025 11:12 Відповісти
Ніхто з наших офіційних осіб це робити не буде - офіційно. Може десь, тихцем, обережненько ...
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26.11.2025 12:25 Відповісти
https://t.me/espresotb/149274 Телеканал Еспресо:

"Російський агент і зрадник": у конгресі США https://espreso.tv/svit-rosiyskiy-agent-i-zradnik-u-kongresi-ssha-vidreaguvali-na-dani-shchodo-rozmovi-vitkoffa-z-ushakovim відреагували на дані щодо розмови Віткоффа з Ушаковим

"Справжній зрадник. Стів Віткофф повинен працювати на Сполучені Штати, а не на Росію", - заявив член палати представників Тед Лю.

Натомість конгресмен Ден Бейкон наголосив, що Віткоффу не можна довіряти вести переговори, закликавши Трампа звільнити спецпредставника.
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26.11.2025 14:16 Відповісти
"Дмитрієв домовився з Віткоффом, щоб той видав російський "мирний план" за свій - Bloomberg"
"Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів"
Як можна узгодити російський план, щоб він відображав українські пріоритети? Хто визначає українські пріоритети?
Якщо зеля не пошле цей план далеко за небокрай, то українці пошлють зелю)
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26.11.2025 11:17 Відповісти
О, смєтуни приосанилися!
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26.11.2025 11:24 Відповісти
І вас підкацапників за російським кораблем теж пошлють
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26.11.2025 13:25 Відповісти
Наразі процес іде у нормальному русі - підлянку Дмітрієва і Віткофа повернули проти *****.
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26.11.2025 12:27 Відповісти
Дай боже нашому теляті та вовка з'їсти
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26.11.2025 15:25 Відповісти
Забодати теж підійде, або зуби повибивати - усі. Якось так.
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26.11.2025 22:56 Відповісти
Ніхто нікого вже не буде питати, після зашкварів з міндічем єрмак, умєров та зейло вже просто виконавці, і вони будуть робити все що накажуть.
Спостерігайте мовчки.
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26.11.2025 11:17 Відповісти
Djohn Vendetta - типовий трампіст, минулого року тут топив за магашистів. А ще й - капітулянт по сумісництву.
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26.11.2025 11:41 Відповісти
пнх, і це стабільний напрям руху для ворога-касапа та зрадника
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26.11.2025 11:51 Відповісти
Замерзните!!! 2.0
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26.11.2025 11:56 Відповісти
Всё правильно, чем дальше от Украины, тем больше патужных патриотов, которым кардоны 91 года подавай. К слову, назад они не собираются. Говорят, если шо и начнут выгонять, будем майданить)))
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26.11.2025 12:26 Відповісти
угу ... тут теж розвелося чимало "вумніків" - "якщо хочеш кордонів 91 р. іди на фронт" ... дебіли бл ...
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26.11.2025 12:30 Відповісти
то касап знімчурений
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26.11.2025 13:08 Відповісти
Правильно и логично. Хочешь кордоны, иди на фронт. А кто должен? Кто-то другой)) В интернете и без тебя хватает кому воевать.
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26.11.2025 13:32 Відповісти
Ну от, я ж про це. Чувак виїхав на Дойчланд, але вважає за можливе щось коментувати тут.
Логічно ??
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26.11.2025 14:17 Відповісти
Помилка. Путін використав американців через корисних ідіотів і шнобелів.
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26.11.2025 13:53 Відповісти
Проглядається якась ненависть Америки до України
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26.11.2025 17:27 Відповісти
 
 