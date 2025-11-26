ЄС має припинити обговорення варіантів та продовжити роботу з репараційною позикою для України, - Домбровскіс
Європейський Союз має припинити обговорення варіантів фінансування України та продовжити використання заморожених російських активів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews, про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.
"Настав час припинити обговорення різних варіантів і рухатися вперед", – зазначив він.
Так, Домбровскіс вважає, що репараційний кредит, гарантований замороженими російськими активами в Європі, – це "те, що може забезпечити значну підтримку Україні, не створюючи додаткового та суттєвого фіскального тягаря для ЄС чи його держав-членів".
Варіанти ЄС щодо фінансування України
Зазначається, що раніше Європейська комісія підготувала документ з варіантами фінансування для підтримки боротьби України проти російської агресії.
Серед варіантів, запропонованих президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн лідерам ЄС є:
- добровільні двосторонні внески держав-членів,
- випуск спільного боргу на рівні ЄС
- репараційна позика на основі іммобілізованих активів Росії.
"Інші варіанти є дорожчими для держав-членів, оскільки очевидно, що Україна стикається з проблемами боргової стійкості, тому ми не можемо просто продовжувати надавати Україні ще одну позику", – сказав Домбровскіс.
Домбровскіс звернувся до Бельгії
Єврокомісар наголосив на необхідності підтримки України та звернувся з прямим сигналом до уряду Бельгії, на території якого зберігається більшість активів, заморожених в ЄС. Бельгія є головним противником репараційної позики через страх компенсаційних вимог Москви.
"Якщо ви піддастеся цькуванню, ви зіткнетеся зі ще більшим цькуванням. Нам потрібно протистояти цьому тиску", – зауважив Домбровскіс, визнаючи, що дискусія між державами-членами буде дуже складною.
Російські активи для допомоги Україні
- Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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хто ще щось пердне?
А він правий. Яке обговорення, яких варіантів...? Вже все
спизосвоїли, тільки кацапські гроші осталися, які негайно також треба..... освоїти