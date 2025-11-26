ЄС має припинити обговорення варіантів та продовжити роботу з репараційною позикою для України, - Домбровскіс

Європейський Союз має припинити обговорення варіантів фінансування України та продовжити використання заморожених російських активів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews, про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.

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"Настав час припинити обговорення різних варіантів і рухатися вперед", – зазначив він.

Так, Домбровскіс вважає, що репараційний кредит, гарантований замороженими російськими активами в Європі, – це "те, що може забезпечити значну підтримку Україні, не створюючи додаткового та суттєвого фіскального тягаря для ЄС чи його держав-членів".

Варіанти ЄС щодо фінансування України

Зазначається, що раніше Європейська комісія підготувала документ з варіантами фінансування для підтримки боротьби України проти російської агресії.

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Серед варіантів, запропонованих президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн лідерам ЄС є:

добровільні двосторонні внески держав-членів,

випуск спільного боргу на рівні ЄС

репараційна позика на основі іммобілізованих активів Росії.

"Інші варіанти є дорожчими для держав-членів, оскільки очевидно, що Україна стикається з проблемами боргової стійкості, тому ми не можемо просто продовжувати надавати Україні ще одну позику", – сказав Домбровскіс.

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Домбровскіс звернувся до Бельгії

Єврокомісар наголосив на необхідності підтримки України та звернувся з прямим сигналом до уряду Бельгії, на території якого зберігається більшість активів, заморожених в ЄС. Бельгія є головним противником репараційної позики через страх компенсаційних вимог Москви.

"Якщо ви піддастеся цькуванню, ви зіткнетеся зі ще більшим цькуванням. Нам потрібно протистояти цьому тиску", – зауважив Домбровскіс, визнаючи, що дискусія між державами-членами буде дуже складною.

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Російські активи для допомоги Україні