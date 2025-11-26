Британія приєднається до "репараційної позики" Україні, - Стармер
Велика Британія заявила про готовність разом з Європейським Союзом забезпечити Україні фінансову допомогу, що формуватиметься за рахунок заморожених активів Росії.
Про це заявив прем'єр Кір Стармер на віртуальній зустрічі "коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
Підтримка України має тривати
Він вважає, що підтримка України має тривати без жодних пауз, навіть якщо паралельно ведеться робота над мирним планом.
"Навіть працюючи над досягненням миру - а ми справді над цим працюємо, - ми не можемо послаблювати підтримку, необхідну Україні, щоб продовжувати боротьбу. Знаю, що лідери ЄС розглядатимуть це питання через кілька тижнів, і вже є прогрес. Британія готова діяти разом з ЄС, надаючи фінансову підтримку, ґрунтуючись на вартості заморожених російських активів", - сказав Стармер.
Він додав, що це буде найкращий спосіб показати Росії, що вона має сісти за стіл переговорів, а не намагатися "перечекати" Захід.
Будь ласка, зачекайте...
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пс.сподіваюсь українці тепер точно оцінили мінський мир і не будуть голосувати за хохотлівих ідіотів які назвали себе крутими профі в політиці позбавили людей всього нажитого
будь ласка!
агов, порохоботи!
поясніть мені про угоду з копалинами!
яку рада проголосувала одностайно! "опозиція" в тому числі!
Проsрали "мудрі" Україну
Проsрали все, що в нас було.
Перетворили на руїни,
Вже кожне місто та село.
Ми в дев'ятнадцятім благали
Не вибирайте це Лайно!
А нам сміялись і горлали,
Що - "Небом нам Воно дано"!
Чому ж сьогодні повтікали
Залишивши свій вибір нам?
Ми вільну Україну мали,
Що зруйнував "Зелений Хам!!.
26.11.2025
Анатолій Березенський
А охочих до чого, до "заморожених активів Росії"?