Британія приєднається до "репараційної позики" Україні, - Стармер

Велика Британія заявила про готовність разом з Європейським Союзом забезпечити Україні фінансову допомогу, що формуватиметься за рахунок заморожених активів Росії.

Про це заявив прем'єр Кір Стармер на віртуальній зустрічі "коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

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Підтримка України має тривати

Він вважає, що підтримка України має тривати без жодних пауз, навіть якщо паралельно ведеться робота над мирним планом.

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"Навіть працюючи над досягненням миру - а ми справді над цим працюємо, - ми не можемо послаблювати підтримку, необхідну Україні, щоб продовжувати боротьбу. Знаю, що лідери ЄС розглядатимуть це питання через кілька тижнів, і вже є прогрес. Британія готова діяти разом з ЄС, надаючи фінансову підтримку, ґрунтуючись на вартості заморожених російських активів", - сказав Стармер.

Він додав, що це буде найкращий спосіб показати Росії, що вона має сісти за стіл переговорів, а не намагатися "перечекати" Захід.

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