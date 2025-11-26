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Новини Передача Україні заморожених російських активів Використання заморожених активів РФ
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Британія приєднається до "репараційної позики" Україні, - Стармер

Стармер про репараційний кредит

Велика Британія заявила про готовність разом з Європейським Союзом забезпечити Україні фінансову допомогу, що формуватиметься за рахунок заморожених активів Росії.

Про це заявив прем'єр Кір Стармер на віртуальній зустрічі "коаліції охочих", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

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Підтримка України має тривати

Він вважає, що підтримка України має тривати без жодних пауз, навіть якщо паралельно ведеться робота над мирним планом.

Читайте: Велика Британія готова розмістити війська в Україні після припинення бойових дій

"Навіть працюючи над досягненням миру - а ми справді над цим працюємо, - ми не можемо послаблювати підтримку, необхідну Україні, щоб продовжувати боротьбу. Знаю, що лідери ЄС розглядатимуть це питання через кілька тижнів, і вже є прогрес. Британія готова діяти разом з ЄС, надаючи фінансову підтримку, ґрунтуючись на вартості заморожених російських активів", - сказав Стармер.

Він додав, що це буде найкращий спосіб показати Росії, що вона має сісти за стіл переговорів, а не намагатися "перечекати" Захід.

Також читайте: "Коаліція охочих" сконцентрується на заморожених активах РФ і гарантіях безпеки для України, - Макрон

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Велика Британія (5969) заморожені активи (877) Стармер Кір (372)
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Топ коментарі
+5
З таким бездарним керівництвом, яке крало, а не воювало, у нас немає іншого виходу як підписувати угоду. Бо ми не виживемо. Питання в тому яку угоду ці уроди підпишуть. У них же немає розуму для того. Повторити найпрекрасніші мінські домовленості уже не вдасться.
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26.11.2025 09:48 Відповісти
+2
Якщо два давні друзі раптом посварилися між собою, то це означає, що напередодні у когось із них в гостях був англієць. (ірландське прислів'я)
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26.11.2025 09:48 Відповісти
+2
Будет давать в долг Украине кацапские гроши?
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26.11.2025 09:53 Відповісти
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З таким бездарним керівництвом, яке крало, а не воювало, у нас немає іншого виходу як підписувати угоду. Бо ми не виживемо. Питання в тому яку угоду ці уроди підпишуть. У них же немає розуму для того. Повторити найпрекрасніші мінські домовленості уже не вдасться.
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26.11.2025 09:48 Відповісти
Біла в тому що ***** не хоче ніякої угоди.
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26.11.2025 09:52 Відповісти
трамп обіцяє його змусити
пс.сподіваюсь українці тепер точно оцінили мінський мир і не будуть голосувати за хохотлівих ідіотів які назвали себе крутими профі в політиці позбавили людей всього нажитого
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26.11.2025 09:55 Відповісти
Нічим його змусити.
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26.11.2025 09:56 Відповісти
Якщо два давні друзі раптом посварилися між собою, то це означає, що напередодні у когось із них в гостях був англієць. (ірландське прислів'я)
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26.11.2025 09:48 Відповісти
Будет давать в долг Украине кацапские гроши?
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26.11.2025 09:53 Відповісти
ще раз!
будь ласка!
агов, порохоботи!
поясніть мені про угоду з копалинами!
яку рада проголосувала одностайно! "опозиція" в тому числі!
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26.11.2025 09:58 Відповісти
Британія теж хоче шматочок активів, вони ж не лохи.
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26.11.2025 10:03 Відповісти
Швидше заплодоносить мільярд дерев нашого Лідора, ніж там домовляться про замороження коштів путіна
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26.11.2025 10:04 Відповісти
Навибиралися українці у 2019 році, що всі сьогодні сидять і просять Бога, щоб він допоміг. Впревнені, що зелені мародери нічого хорошого для України не принесуть.

Проsрали "мудрі" Україну
Проsрали все, що в нас було.
Перетворили на руїни,
Вже кожне місто та село.

Ми в дев'ятнадцятім благали
Не вибирайте це Лайно!
А нам сміялись і горлали,
Що - "Небом нам Воно дано"!

Чому ж сьогодні повтікали
Залишивши свій вибір нам?
Ми вільну Україну мали,
Що зруйнував "Зелений Хам!!.
26.11.2025
Анатолій Березенський
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26.11.2025 10:09 Відповісти
Велика Британія заявила про готовність разом з Європейським Союзом забезпечити Україні фінансову допомогу, що формуватиметься за рахунок заморожених активів Росії.Про це заявив прем'єр Кір Стармер на віртуальній зустрічі "коаліції охочих"

А охочих до чого, до "заморожених активів Росії"?
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26.11.2025 11:01 Відповісти
 
 