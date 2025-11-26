Британия присоединится к "репарационному займу" Украине, - Стармер
Великобритания заявила о готовности вместе с Европейским Союзом обеспечить Украине финансовую помощь, которая будет формироваться за счет замороженных активов России.
Об этом заявил премьер Кир Стармер на виртуальной встрече "коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
Поддержка Украины должна продолжаться
Он считает, что поддержка Украины должна продолжаться без каких-либо пауз, даже если параллельно ведется работа над мирным планом.
"Даже работая над достижением мира - а мы действительно над этим работаем, - мы не можем ослаблять поддержку, необходимую Украине, чтобы продолжать борьбу. Знаю, что лидеры ЕС будут рассматривать этот вопрос через несколько недель, и уже есть прогресс. Великобритания готова действовать вместе с ЕС, предоставляя финансовую поддержку, основываясь на стоимости замороженных российских активов", - сказал Стармер.
Он добавил, что это будет лучший способ показать России, что она должна сесть за стол переговоров, а не пытаться "переждать" Запад.
пс.сподіваюсь українці тепер точно оцінили мінський мир і не будуть голосувати за хохотлівих ідіотів які назвали себе крутими профі в політиці позбавили людей всього нажитого
будь ласка!
агов, порохоботи!
поясніть мені про угоду з копалинами!
яку рада проголосувала одностайно! "опозиція" в тому числі!
Проsрали "мудрі" Україну
Проsрали все, що в нас було.
Перетворили на руїни,
Вже кожне місто та село.
Ми в дев'ятнадцятім благали
Не вибирайте це Лайно!
А нам сміялись і горлали,
Що - "Небом нам Воно дано"!
Чому ж сьогодні повтікали
Залишивши свій вибір нам?
Ми вільну Україну мали,
Що зруйнував "Зелений Хам!!.
26.11.2025
Анатолій Березенський
А охочих до чого, до "заморожених активів Росії"?