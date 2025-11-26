Британия присоединится к "репарационному займу" Украине, - Стармер

Великобритания заявила о готовности вместе с Европейским Союзом обеспечить Украине финансовую помощь, которая будет формироваться за счет замороженных активов России.

Об этом заявил премьер Кир Стармер на виртуальной встрече "коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Поддержка Украины должна продолжаться

Он считает, что поддержка Украины должна продолжаться без каких-либо пауз, даже если параллельно ведется работа над мирным планом.

"Даже работая над достижением мира - а мы действительно над этим работаем, - мы не можем ослаблять поддержку, необходимую Украине, чтобы продолжать борьбу. Знаю, что лидеры ЕС будут рассматривать этот вопрос через несколько недель, и уже есть прогресс. Великобритания готова действовать вместе с ЕС, предоставляя финансовую поддержку, основываясь на стоимости замороженных российских активов", - сказал Стармер.

Он добавил, что это будет лучший способ показать России, что она должна сесть за стол переговоров, а не пытаться "переждать" Запад.

