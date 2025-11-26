РУС
Британия присоединится к "репарационному займу" Украине, - Стармер

Стармер о репарационном кредите

Великобритания заявила о готовности вместе с Европейским Союзом обеспечить Украине финансовую помощь, которая будет формироваться за счет замороженных активов России.

Об этом заявил премьер Кир Стармер на виртуальной встрече "коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Поддержка Украины должна продолжаться

Он считает, что поддержка Украины должна продолжаться без каких-либо пауз, даже если параллельно ведется работа над мирным планом.

"Даже работая над достижением мира - а мы действительно над этим работаем, - мы не можем ослаблять поддержку, необходимую Украине, чтобы продолжать борьбу. Знаю, что лидеры ЕС будут рассматривать этот вопрос через несколько недель, и уже есть прогресс. Великобритания готова действовать вместе с ЕС, предоставляя финансовую поддержку, основываясь на стоимости замороженных российских активов", - сказал Стармер.

Он добавил, что это будет лучший способ показать России, что она должна сесть за стол переговоров, а не пытаться "переждать" Запад.

+3
З таким бездарним керівництвом, яке крало, а не воювало, у нас немає іншого виходу як підписувати угоду. Бо ми не виживемо. Питання в тому яку угоду ці уроди підпишуть. У них же немає розуму для того. Повторити найпрекрасніші мінські домовленості уже не вдасться.
26.11.2025 09:48 Ответить
+2
Якщо два давні друзі раптом посварилися між собою, то це означає, що напередодні у когось із них в гостях був англієць. (ірландське прислів'я)
26.11.2025 09:48 Ответить
+2
Будет давать в долг Украине кацапские гроши?
26.11.2025 09:53 Ответить
Біла в тому що ***** не хоче ніякої угоди.
26.11.2025 09:52 Ответить
трамп обіцяє його змусити
пс.сподіваюсь українці тепер точно оцінили мінський мир і не будуть голосувати за хохотлівих ідіотів які назвали себе крутими профі в політиці позбавили людей всього нажитого
26.11.2025 09:55 Ответить
Нічим його змусити.
26.11.2025 09:56 Ответить
ще раз!
будь ласка!
агов, порохоботи!
поясніть мені про угоду з копалинами!
яку рада проголосувала одностайно! "опозиція" в тому числі!
26.11.2025 09:58 Ответить
Британія теж хоче шматочок активів, вони ж не лохи.
26.11.2025 10:03 Ответить
Швидше заплодоносить мільярд дерев нашого Лідора, ніж там домовляться про замороження коштів путіна
26.11.2025 10:04 Ответить
Навибиралися українці у 2019 році, що всі сьогодні сидять і просять Бога, щоб він допоміг. Впревнені, що зелені мародери нічого хорошого для України не принесуть.

Проsрали "мудрі" Україну
Проsрали все, що в нас було.
Перетворили на руїни,
Вже кожне місто та село.

Ми в дев'ятнадцятім благали
Не вибирайте це Лайно!
А нам сміялись і горлали,
Що - "Небом нам Воно дано"!

Чому ж сьогодні повтікали
Залишивши свій вибір нам?
Ми вільну Україну мали,
Що зруйнував "Зелений Хам!!.
26.11.2025
Анатолій Березенський
26.11.2025 10:09 Ответить
Велика Британія заявила про готовність разом з Європейським Союзом забезпечити Україні фінансову допомогу, що формуватиметься за рахунок заморожених активів Росії.Про це заявив прем'єр Кір Стармер на віртуальній зустрічі "коаліції охочих"

А охочих до чого, до "заморожених активів Росії"?
26.11.2025 11:01 Ответить
 
 