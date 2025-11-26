ЄС працює над "планом Б", якщо не вдасться домовитися про репараційну позику Україні, - Politico

У Євросоюзі розробляють "план Б" на випадок, якщо не зможуть домовитися про використання заморожених активів для надання Україні репараційної позики.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Місяць тому на саміті лідери ЄС сподівалися узгодити пропозицію про використання заморожених активів РФ для надання Україні репараційного кредиту у 140 млрд євро. Проте ця ідея зіткнулася з жорстким опором з боку Барта де Вевера, прем'єр-міністра Бельгії, де зберігається більша частина активів РФ.

Тепер, коли мирні переговори активізуються, а в Києва закінчуються кошти, питання про те, що робити з російськими активами, набуло нової нагальності, йдеться в матеріалі.

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Попри інтенсивні переговори між Бельгією та Єврокомісії протягом останніх тижнів, прем'єр Барт де Вевер все ще має побоювання щодо юридичної відповідальності.

Зараз у Брюсселі розмірковують про те, як допомогти Україні, якщо пропозиція про репараційний кредит не буде готова вчасно, щоб лідери ЄС могли її схвалити на саміті 18 грудня.

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"Перехідний" кредит

Чотири джерела заявили, що одним із варіантів є "перехідний" кредит, що фінансуватимуться за рахунок запозичень ЄС, щоб підтримати Україну в перші місяці 2026 року.

Це, у свою чергу, дасть більше часу для організації повноцінного репараційного кредиту з використанням активів РФ таким чином, який влаштує Бельгію, щоб забезпечити довгострокове рішення.

Двоє дипломатів заявили, що Україну можуть попросити погасити початковий перехідний кредит ЄС після отримання фінансування з довгострокової репараційної позики.

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Можливі варіанти посли країн ЄС обговорили з Європейською комісією на зустрічі в Брюсселі у вівторок.

За словами одного з чиновників, обізнаних з обговоренням, такі країни, як Франція, Німеччина, Нідерланди, Литва та Люксембург, наполягали на тому, щоб Комісія продовжувала роботу над пропозиціями щодо фінансування України.

У довгостроковій перспективі репараційний кредит широко розглядається як єдине можливе рішення для України.

Серед країн-членів ЄС немає бажання залучати власні національні бюджети для надсилання грошових грантів Україні. Багато з них вже борються з дефіцитом бюджету та високими витратами на запозичення. Тому ключовим моментом вважається переконати бельгійців приєднатися до цієї ініціативи.

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"Ми сподіваємося, що зможемо розвіяти їхні сумніви. Ми дійсно не бачимо жодного іншого можливого варіанта, крім репараційного кредиту", - сказав співрозмовник видання.

Одна з ідей полягала б у тому, щоб "поєднати варіант репараційної позики з одним із інших варіантів", - сказав дипломат. Але це "не повинно зайняти надто багато часу, тому що, звичайно, зараз є відчуття терміновості, і це нагально".

"Можливо, найбільшою перешкодою буде те, що такий вид запозичень ЄС вимагатиме одностайної підтримки 27 країн-членів блоку, а Угорщина вже давно виступає проти нових заходів щодо допомоги у фінансуванні воєнних зусиль України", - підсумувало Politico.

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Російські активи для допомоги Україні

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи як заставу для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі в Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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