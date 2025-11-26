ЕС работает над "планом Б", если не удастся договориться о репарационном займе Украине, - Politico

В Евросоюзе разрабатывают "план Б" на случай, если не смогут договориться об использовании замороженных активов для предоставления Украине репарационного займа.

Месяц назад на саммите лидеры ЕС надеялись согласовать предложение об использовании замороженных активов РФ для предоставления Украине репарационного кредита в 140 млрд евро. Однако эта идея столкнулась с жестким сопротивлением со стороны Барта де Вевера, премьер-министра Бельгии, где хранится большая часть активов РФ.

Теперь, когда мирные переговоры активизируются, а у Киева заканчиваются средства, вопрос о том, что делать с российскими активами, приобрел новую актуальность, говорится в материале.

Несмотря на интенсивные переговоры между Бельгией и Еврокомиссией в течение последних недель, премьер Барт де Вевер все еще имеет опасения относительно юридической ответственности.

Сейчас в Брюсселе размышляют о том, как помочь Украине, если предложение о репарационном кредите не будет готово вовремя, чтобы лидеры ЕС могли его одобрить на саммите 18 декабря.

"Переходный" кредит

Четыре источника заявили, что одним из вариантов является "переходный" кредит, который будет финансироваться за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину в первые месяцы 2026 года.

Это, в свою очередь, даст больше времени для организации полноценного репарационного кредита с использованием активов РФ таким образом, который устроит Бельгию, чтобы обеспечить долгосрочное решение.

Двое дипломатов заявили, что Украину могут попросить погасить первоначальный переходный кредит ЕС после получения финансирования из долгосрочного репарационного займа.

Возможные варианты послы стран ЕС обсудили с Европейской комиссией на встрече в Брюсселе во вторник.

По словам одного из чиновников, знакомых с обсуждением, такие страны, как Франция, Германия, Нидерланды, Литва и Люксембург, настаивали на том, чтобы Комиссия продолжала работу над предложениями по финансированию Украины.

В долгосрочной перспективе репарационный кредит широко рассматривается как единственное возможное решение для Украины.

Среди стран-членов ЕС нет желания привлекать собственные национальные бюджеты для отправки денежных грантов Украине. Многие из них уже борются с дефицитом бюджета и высокими затратами на заимствования. Поэтому ключевым моментом считается убедить бельгийцев присоединиться к этой инициативе.

"Мы надеемся, что сможем развеять их сомнения. Мы действительно не видим никакого другого возможного варианта, кроме репарационного кредита", - сказал собеседник издания.

Одна из идей заключалась бы в том, чтобы "соединить вариант репарационного займа с одним из других вариантов", - сказал дипломат. Но это "не должно занять слишком много времени, потому что, конечно, сейчас есть ощущение срочности, и это неотложно".

"Возможно, самым большим препятствием будет то, что такой вид заимствований ЕС потребует единодушной поддержки 27 стран-членов блока, а Венгрия уже давно выступает против новых мер по помощи в финансировании военных усилий Украины", - подытожило Politico.

Российские активы для помощи Украине

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

