Трамп уже достиг бы мира для Украины, если бы не "саботаж" стран ЕС, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что "мирный план" США уже привел бы к миру между РФ и Украиной, если бы его не "саботировали западноевропейские лидеры".

Об этом он сказал во время визита в Румынию, цитирует Hotnews.ro, передает Цензор.НЕТ.

Позиция Венгрии

На просьбу прокомментировать позицию Венгрии по поводу американского плана Сийярто повторил критику в адрес своих коллег из ЕС, которых призвал поддержать план.

"Мы считаем, что этот мирный план является огромной возможностью для достижения мира. И украинцы, и мы, европейцы, слишком много потеряли из-за этой войны и не хотим платить еще большую цену за войну, в которой мы не несем никакой ответственности", - сказал глава МИД Венгрии.

"Поэтому мы держим кулаки за президента Трампа и просим ответственных лиц в Брюсселе и западноевропейских лидеров не саботировать переговоры. Если бы они до сих пор не саботировали планы президента Трампа, план президента Трампа был бы успешным", - добавил венгерский дипломат.

Что предшествовало?

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

