Трамп уже достиг бы мира для Украины, если бы не "саботаж" стран ЕС, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что "мирный план" США уже привел бы к миру между РФ и Украиной, если бы его не "саботировали западноевропейские лидеры".
Об этом он сказал во время визита в Румынию, цитирует Hotnews.ro, передает Цензор.НЕТ.
Позиция Венгрии
На просьбу прокомментировать позицию Венгрии по поводу американского плана Сийярто повторил критику в адрес своих коллег из ЕС, которых призвал поддержать план.
"Мы считаем, что этот мирный план является огромной возможностью для достижения мира. И украинцы, и мы, европейцы, слишком много потеряли из-за этой войны и не хотим платить еще большую цену за войну, в которой мы не несем никакой ответственности", - сказал глава МИД Венгрии.
"Поэтому мы держим кулаки за президента Трампа и просим ответственных лиц в Брюсселе и западноевропейских лидеров не саботировать переговоры. Если бы они до сих пор не саботировали планы президента Трампа, план президента Трампа был бы успешным", - добавил венгерский дипломат.
Что предшествовало?
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
Іуда тепер буде всім лизати, щоб залишитися недоторканим та живим, в зв'язку з викриттям його а корупції.
Цей зелений іуда підпише любу капітуляцію в обмін на недоторканість.
Від переслідування за корупцію зі сторони штатів.
Пуйло може хоч 10 млн. кацапів покласти за 10 років війни.
Йому пох... на них.
Кацапські раби подихають мовча і навіть не пікають.
Шлюха підкацапська, хто саме дозволяв тобі за нас говорити? Та і за європейців також.
Показовий приклад - ситуація з Трампом. Його не покарали після першого терміну, і зараз, під час другого, ми бачимо, до чого це призводить. У людини немає обмежувачів: він поводиться так, ніби схопив Бога за бороду.
Схожа ситуація спостерігається і в Україні. Вже понад тридцять років діє негласна «омерта»: ніхто з тих, хто приходить до влади, не чіпає своїх попередників. Ми спостерігаємо лише показові заяви, обіцянки та політичні ритуали у стилі «ми їх покараємо», але в результаті ніхто нікого не карає.
Винятком став, мабуть, лише випадок, коли Янукович посадив Тимошенко - і цим кроком серйозно налякав весь український істеблішмент, якщо його взагалі можна так назвати.
І ця людина також повинна понести відповідальність - юридичну та кримінальну, якщо для цього є підстави, або хоча б політичну.
Я б на місці Франції, Німеччини та Італії вже залишив би Угорщину з голою дупою під парканом. Роздяг би до нитки.