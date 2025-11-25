РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8636 посетителей онлайн
Новости Мирный план Трампа
1 853 48

Трамп уже достиг бы мира для Украины, если бы не "саботаж" стран ЕС, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что "мирный план" США уже привел бы к миру между РФ и Украиной, если бы его не "саботировали западноевропейские лидеры".

Об этом он сказал во время визита в Румынию, цитирует Hotnews.ro, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Венгрии

На просьбу прокомментировать позицию Венгрии по поводу американского плана Сийярто повторил критику в адрес своих коллег из ЕС, которых призвал поддержать план.

"Мы считаем, что этот мирный план является огромной возможностью для достижения мира. И украинцы, и мы, европейцы, слишком много потеряли из-за этой войны и не хотим платить еще большую цену за войну, в которой мы не несем никакой ответственности", - сказал глава МИД Венгрии.

"Поэтому мы держим кулаки за президента Трампа и просим ответственных лиц в Брюсселе и западноевропейских лидеров не саботировать переговоры. Если бы они до сих пор не саботировали планы президента Трампа, план президента Трампа был бы успешным", - добавил венгерский дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Мы "очень близки" к достижению мирного соглашения по Украине

Что предшествовало?

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский готов встретиться с Трампом 27 ноября, чтобы завершить мирное соглашение, - ОП

Автор: 

Евросоюз (17856) Трамп Дональд (7139) Сийярто Петер (395) война в Украине (6974)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Відріжте йому голову, мозку там немає.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:52 Ответить
+13
Можна зробити простіше - з весни 2022 припинити транзит Україною кацапських нафти і газу до мадярів ! Певен - ми б вже , про Орбана , і забули давно бо йому б свої ж макітру відірвали !
А так - транзит нафти й досі триває ...
показать весь комментарий
25.11.2025 21:00 Ответить
+11
Гидомерний персонаж
показать весь комментарий
25.11.2025 20:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відріжте йому голову, мозку там немає.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:52 Ответить
можна знайти якогось дурника серед угорської опозиції, радикалізувати його і дати зброю - далі сам все зробить, але має бути рішення СБУ/ССО про проведення такої операції.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:55 Ответить
Можна зробити простіше - з весни 2022 припинити транзит Україною кацапських нафти і газу до мадярів ! Певен - ми б вже , про Орбана , і забули давно бо йому б свої ж макітру відірвали !
А так - транзит нафти й досі триває ...
показать весь комментарий
25.11.2025 21:00 Ответить
Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 ) https://t.co/5gzBcf222z https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf… Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історіївзаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ? 4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей,

https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...

https://x.com/FranzMaser/status/1993125956098437389
показать весь комментарий
25.11.2025 21:01 Ответить
особисто я за ліквідацію осіб, діяльність яких на шкоду Україні.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:04 Ответить
"Трамп уже б досягнув миру для України, якби.... він дійсно був президентом, а не смердючкою"
дональд трамп

.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:13 Ответить
Там з жопи потрібно починати.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:17 Ответить
Гидомерний персонаж
показать весь комментарий
25.11.2025 20:52 Ответить
Дуполизи мад'ярські і путєну, і рижому. Лижуть із задоволенням.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:55 Ответить
А зеля не лиже?
Іуда тепер буде всім лизати, щоб залишитися недоторканим та живим, в зв'язку з викриттям його а корупції.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:57 Ответить
Допоміг корупціонер та зрадник зеля.
Цей зелений іуда підпише любу капітуляцію в обмін на недоторканість.
Від переслідування за корупцію зі сторони штатів.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:55 Ответить
Як ти думаєш, чого він тягне з підписом вже майже 4 роки?
показать весь комментарий
25.11.2025 21:26 Ответить
Бо жити хоче.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:27 Ответить
Так, а коли він перехоче і підпише?
показать весь комментарий
25.11.2025 21:32 Ответить
Коли отримає реальні гарантії власної безпеки і своєї сім'ї від пуйла та штатів.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:35 Ответить
Так, а чого ***** з цим так довго тягне, вже мільйон двісті кацапів ухайдокав?
показать весь комментарий
25.11.2025 21:39 Ответить
А куда пуйлу поспішати, він просувається на фронті завдяки іуді зелі і його ставленику рашисту сирському?
Пуйло може хоч 10 млн. кацапів покласти за 10 років війни.
Йому пох... на них.
Кацапські раби подихають мовча і навіть не пікають.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:44 Ответить
Так це ***** йому каже, щоб не підписував?
показать весь комментарий
25.11.2025 22:07 Ответить
Зельцман в уяві зебілів прям Рембо
показать весь комментарий
25.11.2025 22:17 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
25.11.2025 20:55 Ответить
"І українці, і ми, європейці, занадто багато втратили через цю війну"

Шлюха підкацапська, хто саме дозволяв тобі за нас говорити? Та і за європейців також.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:58 Ответить
На дипломатичній мові він прямим текстом сказав, що не вважає українців європейцями. І це каже представник угро-фінскої народності, коріння якої за уральськими горами далеко в Азії.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:03 Ответить
орбани-сіярти НЕ вугро-фіни, а вугрі на сраці Європи

.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:15 Ответить
Сіярто, самокати любиш?
показать весь комментарий
25.11.2025 20:58 Ответить
Здохни,падло.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:02 Ответить
Щось Мадір давно по Дружбі не лупив заради миру. Дійсно, якщо б Україна і ЄС не саботували удари по рашистській енергетиці і нафтопроводах то мир вже давно настав би.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:09 Ответить
Це він про себе?
показать весь комментарий
25.11.2025 21:16 Ответить
Воно ********** на всю голову!
показать весь комментарий
25.11.2025 21:18 Ответить
талант лизати!
показать весь комментарий
25.11.2025 21:22 Ответить
Багато хто пов'язує постулат про невідворотність покарання з епохою Римської республіки та імперії, з римським правом. Проте подібні норми зустрічалися й у законодавчих системах інших, більш ранніх цивілізацій. Наші предки вже давно усвідомили і сформулювали думку про те, що важлива не жорсткість покарання, а його неминучість.
Показовий приклад - ситуація з Трампом. Його не покарали після першого терміну, і зараз, під час другого, ми бачимо, до чого це призводить. У людини немає обмежувачів: він поводиться так, ніби схопив Бога за бороду.
Схожа ситуація спостерігається і в Україні. Вже понад тридцять років діє негласна «омерта»: ніхто з тих, хто приходить до влади, не чіпає своїх попередників. Ми спостерігаємо лише показові заяви, обіцянки та політичні ритуали у стилі «ми їх покараємо», але в результаті ніхто нікого не карає.
Винятком став, мабуть, лише випадок, коли Янукович посадив Тимошенко - і цим кроком серйозно налякав весь український істеблішмент, якщо його взагалі можна так назвати.
І ця людина також повинна понести відповідальність - юридичну та кримінальну, якщо для цього є підстави, або хоча б політичну.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:31 Ответить
я думаю що єс чекає виборів-якщо орбан зостанеться при владі -то їх лишать право голосу в єс -а може й взагалі виключать
показать весь комментарий
25.11.2025 21:31 Ответить
Наш Лідор теж би уклав мир, але йому заважали Байден, Порошенко, Шольц, ухилянти, Трамп, іпсо, Дуда, трохи Кличко і срач в ЗМІ
показать весь комментарий
25.11.2025 21:38 Ответить
пнх лезбіян вертуоз.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:41 Ответить
Мрась
показать весь комментарий
25.11.2025 21:42 Ответить
Я не розумію, як у ЄС можуть терпіти це лайно.
Я б на місці Франції, Німеччини та Італії вже залишив би Угорщину з голою дупою під парканом. Роздяг би до нитки.
показать весь комментарий
25.11.2025 21:55 Ответить
Корисний ідіот!
показать весь комментарий
25.11.2025 21:57 Ответить
Зачем так мучаться, можно выйти из ЕС!!
показать весь комментарий
25.11.2025 22:00 Ответить
Так виходь, бл*дь, з ЄС!
показать весь комментарий
25.11.2025 22:01 Ответить
Поселіть цих мадярських півнів між Мексикою та Гватемалою - хай там кукурікають за дрібні гроші.
показать весь комментарий
25.11.2025 22:15 Ответить
сіярто, яка на смак дупа у трампона? ти вже до трампонівских гланд дістав своїм ізіком?
показать весь комментарий
25.11.2025 22:27 Ответить
Іди ***** джіпсі ******
показать весь комментарий
25.11.2025 22:32 Ответить
у цього ірокезного додіка одна методичка з росіянами? небійсь, як і мирний план 28, теж перекладена яндекс транслейтором ?
показать весь комментарий
25.11.2025 23:00 Ответить
Почему они такие ******** забыли как совки их уничтожали долбоебы без мозгов и памяти
показать весь комментарий
25.11.2025 23:28 Ответить
Цікаво а що ця **** скавчатиме, коли рашисти нападуть на ЄС?
показать весь комментарий
25.11.2025 23:29 Ответить
 
 