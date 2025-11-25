Трамп уже б досягнув миру для України, якби не "саботаж" країн ЄС, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що "мирний план" США вже привів би до миру між РФ та Україною, якби його не "саботували західноєвропейські лідери".
Про це він сказав під час візиту до Румунії, цитує Hotnews.ro, передає Цензор.НЕТ.
Позиція Угорщини
На прохання прокоментувати позицію Угорщини щодо американських плану Сійярто повторив критику на адресу своїх колег з ЄС, яких закликав підтримати план.
"Ми вважаємо, що цей мирний план є величезною можливістю для досягнення миру. І українці, і ми, європейці, занадто багато втратили через цю війну і не хочемо платити ще більшу ціну за війну, в якій ми не несемо жодної відповідальності", - сказав голова МЗС Угорщини.
"Тому ми тримаємо кулаки за президента Трампа і просимо відповідальних осіб у Брюсселі та західноєвропейських лідерів не саботувати переговори. Якби вони досі не саботували плани президента Трампа, план президента Трампа був би успішним", - додав угорський дипломат.
Що передувало?
- У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
- Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
- Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
- Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
- За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
- Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.
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А так - транзит нафти й досі триває ...
https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.
https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...
https://x.com/FranzMaser/status/1993125956098437389
дональд трамп
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Іуда тепер буде всім лизати, щоб залишитися недоторканим та живим, в зв'язку з викриттям його а корупції.
Цей зелений іуда підпише любу капітуляцію в обмін на недоторканість.
Від переслідування за корупцію зі сторони штатів.
Пуйло може хоч 10 млн. кацапів покласти за 10 років війни.
Йому пох... на них.
Кацапські раби подихають мовча і навіть не пікають.
Шлюха підкацапська, хто саме дозволяв тобі за нас говорити? Та і за європейців також.
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Показовий приклад - ситуація з Трампом. Його не покарали після першого терміну, і зараз, під час другого, ми бачимо, до чого це призводить. У людини немає обмежувачів: він поводиться так, ніби схопив Бога за бороду.
Схожа ситуація спостерігається і в Україні. Вже понад тридцять років діє негласна «омерта»: ніхто з тих, хто приходить до влади, не чіпає своїх попередників. Ми спостерігаємо лише показові заяви, обіцянки та політичні ритуали у стилі «ми їх покараємо», але в результаті ніхто нікого не карає.
Винятком став, мабуть, лише випадок, коли Янукович посадив Тимошенко - і цим кроком серйозно налякав весь український істеблішмент, якщо його взагалі можна так назвати.
І ця людина також повинна понести відповідальність - юридичну та кримінальну, якщо для цього є підстави, або хоча б політичну.
Я б на місці Франції, Німеччини та Італії вже залишив би Угорщину з голою дупою під парканом. Роздяг би до нитки.
Після пуйла до них теж черга дійде, нікого не забудемо.