УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Мирний план США
2 786 61

Трамп уже б досягнув миру для України, якби не "саботаж" країн ЄС, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що "мирний план" США вже привів би до миру між РФ та Україною, якби його не "саботували західноєвропейські лідери".

Про це він сказав під час візиту до Румунії, цитує Hotnews.ro, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція Угорщини

На прохання прокоментувати позицію Угорщини щодо американських плану Сійярто повторив критику на адресу своїх колег з ЄС, яких закликав підтримати план.

"Ми вважаємо, що цей мирний план є величезною можливістю для досягнення миру. І українці, і ми, європейці, занадто багато втратили через цю війну і не хочемо платити ще більшу ціну за війну, в якій ми не несемо жодної відповідальності", - сказав голова МЗС Угорщини.

"Тому ми тримаємо кулаки за президента Трампа і просимо відповідальних осіб у Брюсселі та західноєвропейських лідерів не саботувати переговори. Якби вони досі не саботували плани президента Трампа, план президента Трампа був би успішним", - додав угорський дипломат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Ми "дуже близькі" до досягнення мирної угоди щодо України

Що передувало?

  • У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.
  • Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.
  • Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.
  • Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.
  • За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.
  • Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський готовий зустрітися з Трампом 27 листопада, щоб завершити мирну угоду, - ОП

Автор: 

Євросоюз (15200) Трамп Дональд (8912) Сійярто Петер (506) війна в Україні (8485)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Відріжте йому голову, мозку там немає.
показати весь коментар
25.11.2025 20:52 Відповісти
+22
Можна зробити простіше - з весни 2022 припинити транзит Україною кацапських нафти і газу до мадярів ! Певен - ми б вже , про Орбана , і забули давно бо йому б свої ж макітру відірвали !
А так - транзит нафти й досі триває ...
показати весь коментар
25.11.2025 21:00 Відповісти
+13
Гидомерний персонаж
показати весь коментар
25.11.2025 20:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відріжте йому голову, мозку там немає.
показати весь коментар
25.11.2025 20:52 Відповісти
можна знайти якогось дурника серед угорської опозиції, радикалізувати його і дати зброю - далі сам все зробить, але має бути рішення СБУ/ССО про проведення такої операції.
показати весь коментар
25.11.2025 20:55 Відповісти
Можна зробити простіше - з весни 2022 припинити транзит Україною кацапських нафти і газу до мадярів ! Певен - ми б вже , про Орбана , і забули давно бо йому б свої ж макітру відірвали !
А так - транзит нафти й досі триває ...
показати весь коментар
25.11.2025 21:00 Відповісти
Доповідь співробітника MI6 (відділ контррозвідки) Christopher David Steele по зв'язкам Трампа з спецслужбами СРСР (Company Inteligence report 2016\080 ) https://t.co/5gzBcf222z https://s3.documentcloud.org/documents/3259984/Trump-Intelligence-Allegations.pdf… Але Крістофер не знає, або не говорить про головний момент в історіївзаємовідносин Трампа і СРСР(РФ) - питання чим тримають Трампа ? 4 липня 1987 року Трамп відвідав Москву, супроводжуваний дружиною Іваною та італо-американською асистенткою Лізою Каландрою (агент КДБ, оперативне псевдо "Білка"). Знаючи потяг Івани до дорогоцінностей,

https://x.com/FranzMaser/status/1993125959487414474
Каландра вивела її з готелю на показ ювелірних виробів влаштований для неї в Госхрані СРСР, а в номері готелю 107 з'явилась Марія Костова ( спецагент КДБ, оперативне псевдо "Лялька"), спеціаліст по специфічним видам сексуальних відносин.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125962691817981
Саме вона втягнула Трампа в сеанс асфіксіофілії (аутоеротичне удушення). Навряд чи щось там планувалось надзвичайне, просто потрібні були кадри жорсткого порно з участю Трампа під відеозапис. Що там пішло не так незрозуміло, але Костова померла від перелому шийних хребців.

https://x.com/FranzMaser/status/1993125965988524323
Все це само собою залишилось на плівці. Тому то привид Марії Костової, радянської спецповії, вбитої під час візиту в СРСР маячить над Трампом всю решту його життя ...

https://x.com/FranzMaser/status/1993125956098437389
показати весь коментар
25.11.2025 21:01 Відповісти
особисто я за ліквідацію осіб, діяльність яких на шкоду Україні.
показати весь коментар
25.11.2025 21:04 Відповісти
Цих осіб типу міньдічєй, татарових, подоляків повно в Україні
показати весь коментар
25.11.2025 23:31 Відповісти
Транзіт нафти триває бо Україною керує зеленский з дерьмаком - це вони тіки до всього іншого світу мають претензії - де потужні санкції проти нафти рф. Коли їм вже отий світ по їб....лу за це накидає. Я б, на місці світу вжеб накидав.
показати весь коментар
26.11.2025 04:00 Відповісти
"Трамп уже б досягнув миру для України, якби.... він дійсно був президентом, а не смердючкою"
дональд трамп

.
показати весь коментар
25.11.2025 21:13 Відповісти
Там з жопи потрібно починати.
показати весь коментар
25.11.2025 21:17 Відповісти
Гидомерний персонаж
показати весь коментар
25.11.2025 20:52 Відповісти
Дуполизи мад'ярські і путєну, і рижому. Лижуть із задоволенням.
показати весь коментар
25.11.2025 20:55 Відповісти
А зеля не лиже?
Іуда тепер буде всім лизати, щоб залишитися недоторканим та живим, в зв'язку з викриттям його а корупції.
показати весь коментар
25.11.2025 20:57 Відповісти
Допоміг корупціонер та зрадник зеля.
Цей зелений іуда підпише любу капітуляцію в обмін на недоторканість.
Від переслідування за корупцію зі сторони штатів.
показати весь коментар
25.11.2025 20:55 Відповісти
Як ти думаєш, чого він тягне з підписом вже майже 4 роки?
показати весь коментар
25.11.2025 21:26 Відповісти
Бо жити хоче.
показати весь коментар
25.11.2025 21:27 Відповісти
Так, а коли він перехоче і підпише?
показати весь коментар
25.11.2025 21:32 Відповісти
Коли отримає реальні гарантії власної безпеки і своєї сім'ї від пуйла та штатів.
показати весь коментар
25.11.2025 21:35 Відповісти
Так, а чого ***** з цим так довго тягне, вже мільйон двісті кацапів ухайдокав?
показати весь коментар
25.11.2025 21:39 Відповісти
А куда пуйлу поспішати, він просувається на фронті завдяки іуді зелі і його ставленику рашисту сирському?
Пуйло може хоч 10 млн. кацапів покласти за 10 років війни.
Йому пох... на них.
Кацапські раби подихають мовча і навіть не пікають.
показати весь коментар
25.11.2025 21:44 Відповісти
Так це ***** йому каже, щоб не підписував?
показати весь коментар
25.11.2025 22:07 Відповісти
Оці всі потуги всіх по врегулюванню мирної угоди для ху...ла - пох - він не відступить від своїх намірів про сво. Тим паче шо Україна посипалась та програє війну.
показати весь коментар
26.11.2025 04:03 Відповісти
Де постпалась? Кацапи декілька сіл захопили та Авдеєвку?
показати весь коментар
26.11.2025 10:19 Відповісти
Зельцман в уяві зебілів прям Рембо
показати весь коментар
25.11.2025 22:17 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показати весь коментар
25.11.2025 20:55 Відповісти
"І українці, і ми, європейці, занадто багато втратили через цю війну"

Шлюха підкацапська, хто саме дозволяв тобі за нас говорити? Та і за європейців також.
показати весь коментар
25.11.2025 20:58 Відповісти
На дипломатичній мові він прямим текстом сказав, що не вважає українців європейцями. І це каже представник угро-фінскої народності, коріння якої за уральськими горами далеко в Азії.
показати весь коментар
25.11.2025 21:03 Відповісти
орбани-сіярти НЕ вугро-фіни, а вугрі на сраці Європи

.
показати весь коментар
25.11.2025 21:15 Відповісти
Сіярто, самокати любиш?
показати весь коментар
25.11.2025 20:58 Відповісти
Здохни,падло.
показати весь коментар
25.11.2025 21:02 Відповісти
Щось Мадір давно по Дружбі не лупив заради миру. Дійсно, якщо б Україна і ЄС не саботували удари по рашистській енергетиці і нафтопроводах то мир вже давно настав би.
показати весь коментар
25.11.2025 21:09 Відповісти
Це він про себе?
показати весь коментар
25.11.2025 21:16 Відповісти
Воно ********** на всю голову!
показати весь коментар
25.11.2025 21:18 Відповісти
талант лизати!
показати весь коментар
25.11.2025 21:22 Відповісти
Багато хто пов'язує постулат про невідворотність покарання з епохою Римської республіки та імперії, з римським правом. Проте подібні норми зустрічалися й у законодавчих системах інших, більш ранніх цивілізацій. Наші предки вже давно усвідомили і сформулювали думку про те, що важлива не жорсткість покарання, а його неминучість.
Показовий приклад - ситуація з Трампом. Його не покарали після першого терміну, і зараз, під час другого, ми бачимо, до чого це призводить. У людини немає обмежувачів: він поводиться так, ніби схопив Бога за бороду.
Схожа ситуація спостерігається і в Україні. Вже понад тридцять років діє негласна «омерта»: ніхто з тих, хто приходить до влади, не чіпає своїх попередників. Ми спостерігаємо лише показові заяви, обіцянки та політичні ритуали у стилі «ми їх покараємо», але в результаті ніхто нікого не карає.
Винятком став, мабуть, лише випадок, коли Янукович посадив Тимошенко - і цим кроком серйозно налякав весь український істеблішмент, якщо його взагалі можна так назвати.
І ця людина також повинна понести відповідальність - юридичну та кримінальну, якщо для цього є підстави, або хоча б політичну.
показати весь коментар
25.11.2025 21:31 Відповісти
я думаю що єс чекає виборів-якщо орбан зостанеться при владі -то їх лишать право голосу в єс -а може й взагалі виключать
показати весь коментар
25.11.2025 21:31 Відповісти
Наш Лідор теж би уклав мир, але йому заважали Байден, Порошенко, Шольц, ухилянти, Трамп, іпсо, Дуда, трохи Кличко і срач в ЗМІ
показати весь коментар
25.11.2025 21:38 Відповісти
Джонсона забули.
показати весь коментар
25.11.2025 23:56 Відповісти
пнх лезбіян вертуоз.
показати весь коментар
25.11.2025 21:41 Відповісти
Мрась
показати весь коментар
25.11.2025 21:42 Відповісти
Я не розумію, як у ЄС можуть терпіти це лайно.
Я б на місці Франції, Німеччини та Італії вже залишив би Угорщину з голою дупою під парканом. Роздяг би до нитки.
показати весь коментар
25.11.2025 21:55 Відповісти
Корисний ідіот!
показати весь коментар
25.11.2025 21:57 Відповісти
Зачем так мучаться, можно выйти из ЕС!!
показати весь коментар
25.11.2025 22:00 Відповісти
Так виходь, бл*дь, з ЄС!
показати весь коментар
25.11.2025 22:01 Відповісти
Поселіть цих мадярських півнів між Мексикою та Гватемалою - хай там кукурікають за дрібні гроші.
показати весь коментар
25.11.2025 22:15 Відповісти
сіярто, яка на смак дупа у трампона? ти вже до трампонівских гланд дістав своїм ізіком?
показати весь коментар
25.11.2025 22:27 Відповісти
Іди ***** джіпсі ******
показати весь коментар
25.11.2025 22:32 Відповісти
у цього ірокезного додіка одна методичка з росіянами? небійсь, як і мирний план 28, теж перекладена яндекс транслейтором ?
показати весь коментар
25.11.2025 23:00 Відповісти
Цікаво а що ця **** скавчатиме, коли рашисти нападуть на ЄС?
показати весь коментар
25.11.2025 23:29 Відповісти
Зразу стануть на бік фашистів, не в перший раз.
показати весь коментар
26.11.2025 00:16 Відповісти
Такі всі хєрої в коментарях проти цобіка але міньдіч і подоляк їх не цікавлять... моде це тролі мацкви раз ******* українських не бачать
показати весь коментар
25.11.2025 23:35 Відповісти
показати весь коментар
25.11.2025 23:55 Відповісти
Нашо публікувати висери нащадків фашистів?
Після пуйла до них теж черга дійде, нікого не забудемо.
показати весь коментар
26.11.2025 00:14 Відповісти
Чомусь весь час читаю: Сріярко…
показати весь коментар
26.11.2025 02:29 Відповісти
Саботаж країн ЄС. А конкретно Угорщини і Словатчини.
показати весь коментар
26.11.2025 05:42 Відповісти
Если бы трамп был президентом... Московская я методичка
показати весь коментар
26.11.2025 07:06 Відповісти
....а той все смокче .....і смокче....
показати весь коментар
26.11.2025 09:18 Відповісти
 
 