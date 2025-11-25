Трамп уже б досягнув миру для України, якби не "саботаж" країн ЄС, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що "мирний план" США вже привів би до миру між РФ та Україною, якби його не "саботували західноєвропейські лідери".

Про це він сказав під час візиту до Румунії, цитує Hotnews.ro, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція Угорщини

На прохання прокоментувати позицію Угорщини щодо американських плану Сійярто повторив критику на адресу своїх колег з ЄС, яких закликав підтримати план.

"Ми вважаємо, що цей мирний план є величезною можливістю для досягнення миру. І українці, і ми, європейці, занадто багато втратили через цю війну і не хочемо платити ще більшу ціну за війну, в якій ми не несемо жодної відповідальності", - сказав голова МЗС Угорщини.

"Тому ми тримаємо кулаки за президента Трампа і просимо відповідальних осіб у Брюсселі та західноєвропейських лідерів не саботувати переговори. Якби вони досі не саботували плани президента Трампа, план президента Трампа був би успішним", - додав угорський дипломат.

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Що передувало?

У неділю, 23 листопада, у Женеві розпочалися переговори делегацій України та США щодо мирного плану для завершення війни Росії проти України.

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже провела зустрічі з радниками ЄС в Женеві.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про перші результати перемовин, які відбуваються у Женеві за участі делегацій США, України, ЄС і Британії щодо американського плану завершення війни РФ проти України.

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв, що поточна редакція мирного плану США щодо припинення війни РФ проти України перебуває на завершальному етапі узгодження, і вже відображає більшість ключових українських пріоритетів.

За підсумками переговорів у Женеві у неділю, 23 листопада, державний секретар США Марко Рубіо сказав, що команда Вашингтону внесе "деякі зміни" до американського мирного плану.

Новий мирний план США щодо врегулювання російсько-української війни скоротили із 28 пунктів до 19.

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