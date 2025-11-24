Президент Литвы требует ускорить санкции ЕС против России
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский Союз как можно скорее принять 20-й пакет санкций против России и вопрос репарационного кредита для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул, что ЕС должен более активно влиять на события и поддерживать Украину в ее борьбе.
Активная поддержка Украины со стороны ЕС
В соцсети Х Гитанас Науседа подчеркнул важность ощутимой помощи Украине и заявил, что страна должна стать членом Евросоюза до 2030 года.
"Украина должна получать реальную поддержку от ЕС, а процесс интеграции должен ускоряться", - отметил Науседа.
Эти вопросы обсуждались во время заседания Совета ЕС, где Науседа акцентировал внимание на быстром принятии решений о санкциях и репарационном кредите.
Лидер Литвы также акцентировал внимание на том, что Европа должна продолжать давление на Россию, "единственную сторону, ответственную за эту несправедливую войну".
Дебаты по мирному плану
В среду, 26 ноября, Европарламент проведет ключевые дебаты с заявлениями Евросовета и Еврокомиссии и голосованием за резолюцию по предложенному мирному плану и участию ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины.
"Очевидно, что нам нужно определиться с нашей позицией по этому американскому предложению – первоначальному и пересмотренному. Мы, как парламент, имели широкое большинство в поддержку последовательной политики поддержки Украины, и она должна продолжаться", – заявил евродепутат Михаэль Галлер.
Дебаты будут назначены на 9:00 (10:00 по Киеву) в среду, 26 ноября. Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Мирный план Европы
- Напомним, что накануне газета The Telegraph опубликовала альтернативный мирный план по прекращению войны РФ против Украины от Европы. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.
- Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по прекращению войны РФ против Украины.
Если б не путнская колона,санкции бы действовали все эти годы и в разы сильнее
Прикро, що московські фсбшні прихвостні, як фіцо-недострєльонний та орбан, системно гадять в ЄС і НАТО на користь воєнного злочинця ******! Одними закликами та засіданнями в країнах ЄС і НАТО, війну московитів в Європі, не зупинити!!