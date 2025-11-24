Президент Литвы требует ускорить санкции ЕС против России

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский Союз как можно скорее принять 20-й пакет санкций против России и вопрос репарационного кредита для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул, что ЕС должен более активно влиять на события и поддерживать Украину в ее борьбе.

Активная поддержка Украины со стороны ЕС

В соцсети Х Гитанас Науседа подчеркнул важность ощутимой помощи Украине и заявил, что страна должна стать членом Евросоюза до 2030 года.

"Украина должна получать реальную поддержку от ЕС, а процесс интеграции должен ускоряться", - отметил Науседа.

Эти вопросы обсуждались во время заседания Совета ЕС, где Науседа акцентировал внимание на быстром принятии решений о санкциях и репарационном кредите.

Лидер Литвы также акцентировал внимание на том, что Европа должна продолжать давление на Россию, "единственную сторону, ответственную за эту несправедливую войну".

Дебаты по мирному плану

В среду, 26 ноября, Европарламент проведет ключевые дебаты с заявлениями Евросовета и Еврокомиссии и голосованием за резолюцию по предложенному мирному плану и участию ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины.

"Очевидно, что нам нужно определиться с нашей позицией по этому американскому предложению – первоначальному и пересмотренному. Мы, как парламент, имели широкое большинство в поддержку последовательной политики поддержки Украины, и она должна продолжаться", – заявил евродепутат Михаэль Галлер.

Дебаты будут назначены на 9:00 (10:00 по Киеву) в среду, 26 ноября. Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мирный план Европы

Напомним, что накануне газета The Telegraph опубликовала альтернативный мирный план по прекращению войны РФ против Украины от Европы. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по прекращению войны РФ против Украины.

