Президент Литвы требует ускорить санкции ЕС против России

Науседа: ЕС должен ускорить принятие санкций против РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европейский Союз как можно скорее принять 20-й пакет санкций против России и вопрос репарационного кредита для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он подчеркнул, что ЕС должен более активно влиять на события и поддерживать Украину в ее борьбе.

Активная поддержка Украины со стороны ЕС

В соцсети Х Гитанас Науседа подчеркнул важность ощутимой помощи Украине и заявил, что страна должна стать членом Евросоюза до 2030 года.

"Украина должна получать реальную поддержку от ЕС, а процесс интеграции должен ускоряться", - отметил Науседа.

Эти вопросы обсуждались во время заседания Совета ЕС, где Науседа акцентировал внимание на быстром принятии решений о санкциях и репарационном кредите.

Лидер Литвы также акцентировал внимание на том, что Европа должна продолжать давление на Россию, "единственную сторону, ответственную за эту несправедливую войну".

Дебаты по мирному плану

В среду, 26 ноября, Европарламент проведет ключевые дебаты с заявлениями Евросовета и Еврокомиссии и голосованием за резолюцию по предложенному мирному плану и участию ЕС в достижении справедливого и прочного мира для Украины.

"Очевидно, что нам нужно определиться с нашей позицией по этому американскому предложению – первоначальному и пересмотренному. Мы, как парламент, имели широкое большинство в поддержку последовательной политики поддержки Украины, и она должна продолжаться", – заявил евродепутат Михаэль Галлер.

Дебаты будут назначены на 9:00 (10:00 по Киеву) в среду, 26 ноября. Ожидается, что в заседании примет участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мирный план Европы

  • Напомним, что накануне газета The Telegraph опубликовала альтернативный мирный план по прекращению войны РФ против Украины от Европы. Контрпредложение лидеров Европы состоит из 24 пунктов.
  • Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по прекращению войны РФ против Украины.

У кого вимагає? У Орбана?
24.11.2025 21:09 Ответить
Сейчас ситуация - орбан и фицо блокируют санкции, вообще блокируют единогласность, которая нужна что б спасти саму Европу.
Если б не путнская колона,санкции бы действовали все эти годы и в разы сильнее
24.11.2025 21:36 Ответить
Дякуємо Західним Партнерам за дієву допомогу Україні у її протистоянні московській війні!
Прикро, що московські фсбшні прихвостні, як фіцо-недострєльонний та орбан, системно гадять в ЄС і НАТО на користь воєнного злочинця ******! Одними закликами та засіданнями в країнах ЄС і НАТО, війну московитів в Європі, не зупинити!!
24.11.2025 21:28 Ответить
 
 