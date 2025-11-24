Президент Литви вимагає прискорити санкції ЄС проти Росії

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Європейський Союз якнайшвидше ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії та питання репараційного кредиту для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він підкреслив, що ЄС має активніше впливати на події та підтримувати Україну у її боротьбі.

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Активна підтримка України від ЄС

У соцмережі Х Гітанас Науседа наголосив на важливості відчутної допомоги Україні та заявив, що країна має стати членом Євросоюзу до 2030 року.

"Україна має отримувати реальну підтримку від ЄС, а процес інтеграції повинен прискорюватися", – зазначив Науседа.

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Ці питання обговорювалися під час засідання Ради ЄС, де Науседа акцентував на швидкому ухваленні рішень щодо санкцій та репараційного кредиту.

Лідер Литви також акцентував на тому, що Європа повинна продовжувати тиск на Росію, "єдину сторону, відповідальну за цю несправедливу війну".

Дебати щодо мирного плану

У середу, 26 листопада, Європарламент проведе ключові дебати із заявами Євроради та Єврокомісії та голосування за резолюцію щодо запропонованого мирного плану та участі ЄС у досягненні справедливого й тривалого миру для України.

"Очевидно, що нам потрібно визначитися з нашою позицією щодо цієї американської пропозиції – початкової й переглянутої. Ми, як парламент, мали широку більшість на підтримку послідовної політики підтримки України, і вона повинна тривати", - заявив євродепутат Міхаель Галлер.

Дебати будуть призначені на 9:00 (10:00 за Києвом) у середу, 26 листопада. Очікується, що у засіданні візьме участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Мирний план Європи

Нагадаємо, що напередодні газета The Telegraph опублікувала альтернативний мирний план щодо припинення війни РФ проти України від Європи. Контрпропозиція лідерів Європи складається з 24 пунктів.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що не бачив жодного європейського плану щодо припинення війни РФ проти України.

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