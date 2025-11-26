ЕС должен прекратить обсуждение вариантов и продолжить работу с репарационным займом для Украины, - Домбровскис
Европейский Союз должен прекратить обсуждение вариантов финансирования Украины и продолжить использование замороженных российских активов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис.
"Пришло время прекратить обсуждение различных вариантов и двигаться вперед", – отметил он.
Так, Домбровскис считает, что репарационный кредит, гарантированный замороженными российскими активами в Европе, – это "то, что может обеспечить значительную поддержку Украине, не создавая дополнительного и существенного фискального бремени для ЕС или его государств-членов".
Варианты ЕС по финансированию Украины
Отмечается, что ранее Европейская комиссия подготовила документ с вариантами финансирования для поддержки борьбы Украины против российской агрессии.
Среди вариантов, предложенных президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен лидерам ЕС, есть:
- добровольные двусторонние взносы государств-членов,
- выпуск совместного долга на уровне ЕС
- репарационный заем на основе иммобилизованных активов России.
"Другие варианты являются более дорогостоящими для государств-членов, поскольку очевидно, что Украина сталкивается с проблемами долговой устойчивости, поэтому мы не можем просто продолжать предоставлять Украине еще один кредит", - сказал Домбровскис.
Домбровскис обратился к Бельгии
Еврокомиссар подчеркнул необходимость поддержки Украины и обратился с прямым сигналом к правительству Бельгии, на территории которой хранится большинство активов, замороженных в ЕС. Бельгия является главным противником репарационного займа из-за страха компенсационных требований Москвы.
"Если вы поддадитесь травле, вы столкнетесь с еще большей травлей. Нам нужно противостоять этому давлению", - отметил Домбровскис, признавая, что дискуссия между государствами-членами будет очень сложной.
Российские активы для помощи Украине
- Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
