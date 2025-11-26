РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11721 посетитель онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
392 2

ЕС должен прекратить обсуждение вариантов и продолжить работу с репарационным займом для Украины, - Домбровскис

Домбровскис о репарационном займе

Европейский Союз должен прекратить обсуждение вариантов финансирования Украины и продолжить использование замороженных российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Пришло время прекратить обсуждение различных вариантов и двигаться вперед", – отметил он.

Так, Домбровскис считает, что репарационный кредит, гарантированный замороженными российскими активами в Европе, – это "то, что может обеспечить значительную поддержку Украине, не создавая дополнительного и существенного фискального бремени для ЕС или его государств-членов".

Варианты ЕС по финансированию Украины

Отмечается, что ранее Европейская комиссия подготовила документ с вариантами финансирования для поддержки борьбы Украины против российской агрессии.

Читайте также: ЕС работает над "планом Б", если не удастся договориться о репарационном кредите Украине, - Politico

Среди вариантов, предложенных президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен лидерам ЕС, есть:

  • добровольные двусторонние взносы государств-членов,
  • выпуск совместного долга на уровне ЕС
  • репарационный заем на основе иммобилизованных активов России.

"Другие варианты являются более дорогостоящими для государств-членов, поскольку очевидно, что Украина сталкивается с проблемами долговой устойчивости, поэтому мы не можем просто продолжать предоставлять Украине еще один кредит", - сказал Домбровскис.

Читайте также: Британия присоединится к "репарационному займу" Украине, - Стармер

Домбровскис обратился к Бельгии

Еврокомиссар подчеркнул необходимость поддержки Украины и обратился с прямым сигналом к правительству Бельгии, на территории которой хранится большинство активов, замороженных в ЕС. Бельгия является главным противником репарационного займа из-за страха компенсационных требований Москвы.

"Если вы поддадитесь травле, вы столкнетесь с еще большей травлей. Нам нужно противостоять этому давлению", - отметил Домбровскис, признавая, что дискуссия между государствами-членами будет очень сложной.

Читайте также: ЕС сам будет определять будущее санкций и замороженных активов РФ, - Кошта

Российские активы для помощи Украине

  • Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковываться, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Автор: 

Домбровскис Валдис (85) Евросоюз (17860) замороженные активы (417)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отакої!......
хто ще щось пердне?
показать весь комментарий
26.11.2025 13:42 Ответить
Європейський Союз має припинити обговорення варіантів фінансування України та продовжити використання заморожених російських активів. Про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс.

А він правий. Яке обговорення, яких варіантів...? Вже все спиз освоїли, тільки кацапські гроші осталися, які негайно також треба..... освоїти
показать весь комментарий
26.11.2025 13:57 Ответить
 
 