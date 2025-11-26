ЕС должен прекратить обсуждение вариантов и продолжить работу с репарационным займом для Украины, - Домбровскис

Европейский Союз должен прекратить обсуждение вариантов финансирования Украины и продолжить использование замороженных российских активов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews, об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики и производительности Валдис Домбровскис.

"Пришло время прекратить обсуждение различных вариантов и двигаться вперед", – отметил он.

Так, Домбровскис считает, что репарационный кредит, гарантированный замороженными российскими активами в Европе, – это "то, что может обеспечить значительную поддержку Украине, не создавая дополнительного и существенного фискального бремени для ЕС или его государств-членов".

Варианты ЕС по финансированию Украины

Отмечается, что ранее Европейская комиссия подготовила документ с вариантами финансирования для поддержки борьбы Украины против российской агрессии.

Среди вариантов, предложенных президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен лидерам ЕС, есть:

добровольные двусторонние взносы государств-членов,

выпуск совместного долга на уровне ЕС

репарационный заем на основе иммобилизованных активов России.

"Другие варианты являются более дорогостоящими для государств-членов, поскольку очевидно, что Украина сталкивается с проблемами долговой устойчивости, поэтому мы не можем просто продолжать предоставлять Украине еще один кредит", - сказал Домбровскис.

Домбровскис обратился к Бельгии

Еврокомиссар подчеркнул необходимость поддержки Украины и обратился с прямым сигналом к правительству Бельгии, на территории которой хранится большинство активов, замороженных в ЕС. Бельгия является главным противником репарационного займа из-за страха компенсационных требований Москвы.

"Если вы поддадитесь травле, вы столкнетесь с еще большей травлей. Нам нужно противостоять этому давлению", - отметил Домбровскис, признавая, что дискуссия между государствами-членами будет очень сложной.

Российские активы для помощи Украине