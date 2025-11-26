Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено. Поручил Гнатову это проработать, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что от украинских военнослужащих поступил запрос о справедливом распределении личного состава между бригадами ВСУ. Вскоре будут проекты решений.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

Механизм комплектования бригад ВСУ

По его словам, после поездки на фронт он получил много запросов от военных.

"Пополнение бригад людьми должно быть пересмотрено, безусловно. Об этом говорят почти в каждой боевой бригаде, сейчас есть и поручение Ставки все это проработать начальнику Генштаба Андрею Гнатову вместе с Павлом Палисой, заместителем руководителя Офиса Президента и очень опытным военным. В ближайшее время должны быть подготовлены для меня проекты решений", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Также на Ставке были доклады о фронте по ключевым направлениям. Купянск, Покровск, Гуляйполе.

"Важно, что украинские воины продолжают уничтожать оккупанта, защищают позиции и выполняют боевые задачи. Именно это – основа нашей возможности вести переговоры в интересах Украины.

Россияне повсюду в мире разносили, что Украина якобы не может защищаться. Они говорят, что украинские воины не могут защищаться. Ежедневный боевой результат украинской армии, ежедневный результат наших спецслужб, наших дипстрайков – это доказательство, что Украина может защищать свои интересы. И сейчас каждый уничтоженный российский оккупант, каждое пополнение нашего обменного фонда для Украины, каждый российский штурм, который украинцы остановили, каждая уничтоженная российская единица техники, каждый наш дипстрайк – это аргументы, что с Украиной стоит быть, Украине стоит помогать и что давить ради мира нужно не на Украину, а на Россию – единственную причину, почему война затягивается", - резюмировал президент.

