Генштаб готує рішення про справедливий розподіл військових між бригадами, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що окремі проблеми в армії потребують термінового розв'язання, зокрема щодо розподілу особового складу між бойовими бригадами.
Про це він сказав під час звернення, інформує Цензор.НЕТ.
Склад бойових бригад
За його словами, над цим питанням працюють головнокомандувач ЗСУ, Генеральний штаб та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.
Глава держави повідомив, що наступного тижня планує провести засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому буде ухвалене рішення щодо більш справедливого та раціонального розподілу особового складу між бойовими бригадами.
Президент наголосив, що принципи такого перерозподілу вже напрацьовані, і про необхідність цього говорять у кожній бойовій частині.
"Рішення буде", - запевнив Зеленський.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше Зеленський за результатами Ставки 26 листопада заявив, що поповнення бригад ЗСУ людьми має бути переглянуто. За його словами, це один із запитів від військових.
Будь ласка, зачекайте...
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"справедливий розподіл"... поповнення
вертай Залужного!
пц. ЗЄльоне !
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Тепер він намагається "справедливо_розподілити" те, чого майже нема.
цей виродок, що жодного дня не служив у армії не розуміє, що є штатний розклад кожного підрозділу. І він має бути заповнений людьми. В иншому разі підрозділ можна вважати за небоєздатний.
Тепер він хоче всі підрозділи зробити по суті небоєздатними.
Кругом недобор. Який ще справедливий розподіл?
А під особистий контроль якщо бере то все - не зупиниш
спробуй...
Бо в першому варіанті треба дозволити як мінімум вільну і беспроблемну зміну місця служби. Ну а якщо люди для вас це майна, то звичайно залишайте рабство і визначайтеся як "майно" справедливо розподіляти між бригадами.
Тобто між ефектиними комами, які берегли особовий склад і
тими які просто утилізували особовий склад за для нагород і
посад-званнів буде рівність?
ОхренЄнна рівність...