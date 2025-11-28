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Генштаб готує рішення про справедливий розподіл військових між бригадами, - Зеленський

зсу

Президент Володимир Зеленський заявив, що окремі проблеми в армії потребують термінового розв'язання, зокрема щодо розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Про це він сказав під час звернення, інформує Цензор.НЕТ.

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Склад бойових бригад

За його словами, над цим питанням працюють головнокомандувач ЗСУ, Генеральний штаб та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Глава держави повідомив, що наступного тижня планує провести засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому буде ухвалене рішення щодо більш справедливого та раціонального розподілу особового складу між бойовими бригадами.

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Президент наголосив, що принципи такого перерозподілу вже напрацьовані, і про необхідність цього говорять у кожній бойовій частині.

"Рішення буде", - запевнив Зеленський.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше Зеленський за результатами Ставки 26 листопада заявив, що поповнення бригад ЗСУ людьми має бути переглянуто. За його словами, це один із запитів від військових.

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Автор: 

армія (3724) Генштаб ЗС (8470) Зеленський Володимир (28000) ЗСУ (8809)
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Топ коментарі
+21
ну, шоб всі не перлись до нормальних командирів, а шоб вистачало особового складу і у довбойобів теж.
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28.11.2025 19:28 Відповісти
+13
Вова, ти сам розумієш, яку жопу ти говориш ?

"справедливий розподіл"... поповнення

вертай Залужного!
пц. ЗЄльоне !

.
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28.11.2025 19:25 Відповісти
+10
Дуже цікаво буде почути що значить справедливий
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28.11.2025 19:26 Відповісти
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Вова, ти сам розумієш, яку жопу ти говориш ?

"справедливий розподіл"... поповнення

вертай Залужного!
пц. ЗЄльоне !

.
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28.11.2025 19:25 Відповісти
Що розподіляти якщо мобілізовують 30 тис а в кожній бригаді більше 2-3 тис. вакантних посад, отже потреба десь 400 тис. мобілізованих + 26 тис. СЗЧ кожен місяць, + санітарні втрати, + зниклі безвісті. Кожен місяць потрібно мобілізовувати мінімум 100-150 тис. громадян протягом як мінімум півроку!
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28.11.2025 19:47 Відповісти
а краще по 200 тисяч в день мобілізувати. ну і судячи з того, що ти цю ахінею тут РОКАМИ пишеш, то ти мобілізовуватися не збираєшся. ага, так і запишемо, що ляшенко чекає бурятів.
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28.11.2025 19:56 Відповісти
Харош пургу гнати, вологодський.
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28.11.2025 20:46 Відповісти
і до чого цей твій висер, кацапка?
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28.11.2025 22:38 Відповісти
Ти вже мобілізувався?
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29.11.2025 12:45 Відповісти
чекаю тебе, ухилянта - бурятолюба, і після тебе піду.
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29.11.2025 12:49 Відповісти
Я маю ваканти в бригаді, можу дати тобі відношення.
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29.11.2025 13:45 Відповісти
ти сам коли мобілізуєшся?
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29.11.2025 14:18 Відповісти
Коли ген.Залужний поставив справедливу вимогу до уряду про мобілізацію, то блаЗЄнь тоді на цілу Україну заявив, що ми не потребуємо додаткових бригад. Хотів сподобатися ухилянтській наволочі. І прибрав ген.Залужного.

Тепер він намагається "справедливо_розподілити" те, чого майже нема.

цей виродок, що жодного дня не служив у армії не розуміє, що є штатний розклад кожного підрозділу. І він має бути заповнений людьми. В иншому разі підрозділ можна вважати за небоєздатний.

Тепер він хоче всі підрозділи зробити по суті небоєздатними.
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28.11.2025 20:45 Відповісти
Дуже цікаво буде почути що значить справедливий
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28.11.2025 19:26 Відповісти
ну, шоб всі не перлись до нормальних командирів, а шоб вистачало особового складу і у довбойобів теж.
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28.11.2025 19:28 Відповісти
Ось щось такого і не хотілося би
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28.11.2025 20:04 Відповісти
а саме про це і іде мова. Тому у найближчий час кількість СЗЧ наврядчи істотно зменшиться.
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28.11.2025 20:09 Відповісти
Це зворотній бік головної причини- заохочення Зеленьським зриву мобілізації у гонитві за рейтингами. Що розподіляти, якщо людей немає. І Зеленьський зробить все, що б і не було
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28.11.2025 20:49 Відповісти
Ні а чьом.
Кругом недобор. Який ще справедливий розподіл?
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28.11.2025 19:28 Відповісти
"Справедливий мир", "справедливий розподіл"... Що ще "справедливе" буде?
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28.11.2025 19:30 Відповісти
Патужна-справедливий розподіл
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28.11.2025 19:34 Відповісти
І вилізла ця "справедливість" під час політичної тряски. Закручує гайки до шиї
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28.11.2025 19:50 Відповісти
А що заважало зробити це вчасно?
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28.11.2025 19:30 Відповісти
Потужмен всюди влазить своїми "цінними порадами"!!
А під особистий контроль якщо бере то все - не зупиниш
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28.11.2025 19:36 Відповісти
В багатьох бригадах, які очолюють висуванці м'ясника просирського і які є такими самими тупими совковими довбойобами, як і він сам, величезний некомплект особового складу, викликаний, в першу чергу, масовим СЗЧ. Очевидно, зюзік під впливом гофмаршала, вирішив якимось чином насильно заганяти бусифікованих в такі підрозділи
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28.11.2025 19:38 Відповісти
а шо так сладно пристелити дебіла командира по тихому? не розумію
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28.11.2025 19:54 Відповісти
тому тебе в армію не беруть, і мене також. як можна змусити людину з автоматом робити щось дебільно-безглузде?я не розумію.
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28.11.2025 19:57 Відповісти
кріпацтво у крові
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29.11.2025 04:35 Відповісти
У вас, на роісії, за таке причинне місце одірвуть
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28.11.2025 20:52 Відповісти
тебе шо попаяло?
спробуй...
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29.11.2025 04:36 Відповісти
єрмака в Хартію, до Бутусова!, якщо не "присяде"...
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28.11.2025 19:39 Відповісти
До речі.Він же мобілізаційного віку. Підскажіть хтось тцк хай біля підїзду почекають.
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29.11.2025 00:45 Відповісти
Всіми силами старається показати свою значимість.
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28.11.2025 19:44 Відповісти
Відкрию "секрет" як все буде відбуватися насправді... Все буде дуже просто (бо складних розумних дорослих рішень це ****** ЗЕлене шапіто ніколи не приймало, а тепер й поготів). Зараз щоб поповнити піхотні підрозділи особовим складом, по бойовим бригадам запустять комісію з метою наковиряти в піхоту хоча б когось з дронарів, з підрозділів ППО, з антишахедних підрозділів, з підрозділів забезпечення (хоча там і так майже всі каліки та дядьки 50+). А потім для тупорилого стада, яке окрім зе-шмарафонів нічого не дивиться, а за "вовіну 1000" готові мамку продати, все це лайно подадуть як "справедливий розподіл військових між бригадами"... Так було і до цього, але тихо, без розголосу. А тепер цю порнографію для ідіотів подадуть як досягнення найвеличнішого утилізатора української незалежної держави. І не сумнівайтеся, знов будуть оплески та цьомки в тухєс зеленому ПОЦюку. Бо всі хто досі цьомає цього виродка не воюють самі і їхні родичі не воюють, або вже давно за кордоном...
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28.11.2025 19:44 Відповісти
Вже такі комісії їздять ...
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28.11.2025 20:06 Відповісти
вони їздять з весни 2024
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28.11.2025 20:13 Відповісти
Так що тоді зміниться?
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28.11.2025 20:37 Відповісти
Оманська Гнида ніби тушки розподіляє, а не людей..
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28.11.2025 19:47 Відповісти
Розподіл військових чи рабів? Хочеться уточнення.
Бо в першому варіанті треба дозволити як мінімум вільну і беспроблемну зміну місця служби. Ну а якщо люди для вас це майна, то звичайно залишайте рабство і визначайтеся як "майно" справедливо розподіляти між бригадами.
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28.11.2025 19:53 Відповісти
...але Сцирському дадуть бригаду чи парабелу?((((
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28.11.2025 20:29 Відповісти
Провал мобілізація на тобі Володя!
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28.11.2025 20:47 Відповісти
А це як?
Тобто між ефектиними комами, які берегли особовий склад і
тими які просто утилізували особовий склад за для нагород і
посад-званнів буде рівність?
ОхренЄнна рівність...
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28.11.2025 21:21 Відповісти
Дебільне словосполучення про справедливий розподіл. Це про що? Напевно про розумові здібності паліс і всього штабу разом. Де найбільше сзч, там має працювати СБУ, дбр, контррозвідка, розвідка, прокуратура. І шукати причини. Якщо кончені генерали і полковники не здатні. Мають працювати журналісти із розслідуваннями. Стояти скриті камери. Працювати має комітет вр з нацбезпеки і оборони. Отой наприклад костенко. Чи як там його. Який може бути розподіл туди, звідки тікають вже десятками. Що це дасть? Прийшов і побіг. Виходить. В нас поміняли гівнюка комбрига. І що? Новий через два дні видав наказ для командирів підрозділів щоб ті склади списки особового складу тих, хто схильний до сзч з фото військовослужбовця. Для чого? Для того що він буде входити у взаємодію з блокпостами аби ті тормозили тих, що на фотках. Це апогей дебілізма. В бригаді розікрали пальне на покатушки майорів, крази немає чим заправляти, в воно про фотки думає. Як оце бєзобразіє уявляє виконання цього заходу? Кожне авто зупиняти і порівнювати сотні і тисячі фото? Які це пробки будуть? Якраз цілі для шахедів. Це брєд. Я вже не кажу про аморальність даних наказів. Люди прийшли доюровольцями. А їх якесь гівно штабне в списки вносить. І це бойова бригада. Як до такого покидька взагалі когось розподіляти. В що контррозвідка? В нічого. Їх взагалі невідомо що цікавить. Оці кацапські агенти і їх диверсії однозначно ні. Ха ха ха.
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28.11.2025 21:34 Відповісти
А о равноценном обеспечении между распиаренными и боевыми бригадами ты не хочешь озаботиться? Одни операторов для сьемки блокбастеров ищут, а другие выпрашивают глаза у волонтеров.реально, дядя оторванный от реальности...
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29.11.2025 01:58 Відповісти
 
 