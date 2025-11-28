Перші 100 військових частин перейшли на щоденну роботу в системі "Імпульс", - Міноборони

У Збройних Силах України триває розгортання офіційної системи Міністерства оборони з обліку військовослужбовців "Імпульс". Станом на сьогодні понад 100 військових частин вже перейшли на щоденну роботу в системі та виконують ключові процеси персонального обліку у цифровому форматі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МО.

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Підрозділи імпортували дані про військовослужбовців, формують регулярні звіти для командування, створюють стройові накази, ведуть облік присутності, переміщень, а також оформлюють призначення на посади та виключення зі списків.

Лідери цифрового переходу — 4 корпуси

Серед найшвидших у впровадженні нової системи — 10-й, 11-й, 16-й та 21-й армійські корпуси. У їхніх пріоритетних підрозділах вже налагоджено повноцінну цифрову роботу з даними, регулярними звітами та кадровими процесами. Це підвищує точність даних, уніфікує облік і значно скорочує час на рутинні процеси у служб персоналу.

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База для майбутніх цифрових сервісів оборонного сектору

"Імпульс" розроблений ІТ-фахівцями Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ, а його розгортання забезпечують підрозділи Міноборони та Збройних Сил. Система працює у закритому та захищеному середовищі, доступ до якого мають лише визначені за ролями користувачі. Усі дії в системі фіксуються.

Розгортання "Імпульсу" — це основа подальшої цифрової трансформації війська. У майбутньому дані з системи стануть базою для сервісів у застосунку "Армія+", Медичній інформаційній системі та інших цифрових продуктах оборонного сектору.

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