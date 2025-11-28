Первые 100 воинских частей перешли на ежедневную работу в системе "Импульс", - Минобороны

В Вооруженных Силах Украины продолжается развертывание официальной системы Министерства обороны по учету военнослужащих "Импульс". На сегодняшний день более 100 воинских частей уже перешли на ежедневную работу в системе и выполняют ключевые процессы персонального учета в цифровом формате.

Подразделения импортировали данные о военнослужащих, формируют регулярные отчеты для командования, создают строевые приказы, ведут учет присутствия, перемещений, а также оформляют назначения на должности и исключения из списков.

Лидеры цифрового перехода — 4 корпуса

Среди самых быстрых во внедрении новой системы — 10-й, 11-й, 16-й и 21-й армейские корпуса. В их приоритетных подразделениях уже налажена полноценная цифровая работа с данными, регулярными отчетами и кадровыми процессами. Это повышает точность данных, унифицирует учет и значительно сокращает время на рутинные процессы в службах персонала.

База для будущих цифровых сервисов оборонного сектора

"Импульс" разработан ИТ-специалистами Центра масштабирования технологических решений ВСУ, а его развертывание обеспечивают подразделения Минобороны и Вооруженных Сил. Система работает в закрытой и защищенной среде, доступ к которой имеют только определенные по ролям пользователи. Все действия в системе фиксируются.

Развертывание "Импульса" — это основа дальнейшей цифровой трансформации войск. В будущем данные из системы станут базой для сервисов в приложении "Армия+", Медицинской информационной системе и других цифровых продуктах оборонного сектора.

