951 4

Первые 100 воинских частей перешли на ежедневную работу в системе "Импульс", - Минобороны

В Вооруженных Силах Украины продолжается развертывание официальной системы Министерства обороны по учету военнослужащих "Импульс". На сегодняшний день более 100 воинских частей уже перешли на ежедневную работу в системе и выполняют ключевые процессы персонального учета в цифровом формате.

Подразделения импортировали данные о военнослужащих, формируют регулярные отчеты для командования, создают строевые приказы, ведут учет присутствия, перемещений, а также оформляют назначения на должности и исключения из списков.

Лидеры цифрового перехода — 4 корпуса

Среди самых быстрых во внедрении новой системы — 10-й, 11-й, 16-й и 21-й армейские корпуса. В их приоритетных подразделениях уже налажена полноценная цифровая работа с данными, регулярными отчетами и кадровыми процессами. Это повышает точность данных, унифицирует учет и значительно сокращает время на рутинные процессы в службах персонала.

Читайте также: В Силах обороны развертывают цифровую систему учета военных "Импульс". Шмыгаль рассказал, что она предусматривает

База для будущих цифровых сервисов оборонного сектора

"Импульс" разработан ИТ-специалистами Центра масштабирования технологических решений ВСУ, а его развертывание обеспечивают подразделения Минобороны и Вооруженных Сил. Система работает в закрытой и защищенной среде, доступ к которой имеют только определенные по ролям пользователи. Все действия в системе фиксируются.

Развертывание "Импульса" — это основа дальнейшей цифровой трансформации войск. В будущем данные из системы станут базой для сервисов в приложении "Армия+", Медицинской информационной системе и других цифровых продуктах оборонного сектора.

Читайте также: Армейские корпуса Сухопутных войск развертывают систему "Импульс"

Забезпечення ЗСУ дай iмпульс сучий
28.11.2025 16:48 Ответить
Імпульс дуже сира і безглузда розробка, просто викачка бюджетних коштів з армії! Зараз частини ведуть документацію в Імпульсі і ще по-старому в ЄЖОС і ще на папері, тупо додалось роботи без жодної оптимізації, як і всі інші безглузді реформи Зеленського в армії - корупція і нуль результату!
28.11.2025 17:14 Ответить
60% військовослужбовців змушені купувати речове майно за власні кошти
Джерело: https://censor.net/n3587385
28.11.2025 16:53 Ответить
Хорошее название, действительно - Импульс для движения вперёд, военным наверное здорово облегчит жизнь
28.11.2025 17:12 Ответить
 
 