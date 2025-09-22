РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10173 посетителя онлайн
Новости цифровая система учета личного состава Імпульс
1 826 11

В Силах обороны развертывают цифровую систему учета военных "Импульс". Шмыгаль рассказал, что она предусматривает

военный учет

В Силах обороны разворачивают цифровую систему учета военных "Импульс".

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это цифровая система учета личного состава, которая позволяет получать актуальные данные о каждом военнослужащем, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов.

"И все это без бумаг, быстро и прозрачно", - уточнил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При формировании корпусов в ВСУ тестируется цифровая система учета личного состава "Импульс". ВИДЕО

Какие изменения предусматриваются?

"Импульс" - это первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части.

Что меняется с появлением "Импульс":
➡️ воинские части - получают быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и быстро генерировать приказы и другие документы;
➡️ высшее руководство - может принимать управленческие решения на основе четких прозрачных данных по каждой части.

Первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшие недели "Импульс" заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.

"В будущем "Импульс" планируем интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны: приложением для военных Армия+, Медицинской информационной системой и тому подобное. Это создаст единое электронное пространство управления личным составом", - добавил министр.

"Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем лишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном - защите Украины", - резюмирует Шмыгаль.

Автор: 

ВСУ (6923) Шмыгаль Денис (2859) цифровая система Імпульс (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
раха - отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад Джерело: https://censor.net/ua/n3575386
показать весь комментарий
22.09.2025 09:39 Ответить
+1
Охреніти...фінансує розгортання отої с-ми фсб?
показать весь комментарий
22.09.2025 09:35 Ответить
+1
Злив буде в день запуску?
показать весь комментарий
22.09.2025 09:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Охреніти...фінансує розгортання отої с-ми фсб?
показать весь комментарий
22.09.2025 09:35 Ответить
Злив буде в день запуску?
показать весь комментарий
22.09.2025 09:38 Ответить
раха - отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад Джерело: https://censor.net/ua/n3575386
показать весь комментарий
22.09.2025 09:39 Ответить
Так розумію, коли Шмигалю набридає смикати свої яйки, він "впроваджує" чергову "інноваційну" розробку.
показать весь комментарий
22.09.2025 09:40 Ответить
Як дія тіко ще краще. Одразу на серваку ФСБ розмістять.
показать весь комментарий
22.09.2025 09:40 Ответить
"слугам" діватися немає куди...Поступила команда від куйла " вєсь лічний состав ВСУ оціфровать " потрібно виконувати,
показать весь комментарий
22.09.2025 09:51 Ответить
Всі ці системи давно скомпрометовані, в зелемерзотникам все одно. Божа роса.
показать весь комментарий
22.09.2025 09:54 Ответить
а людішкі то тіж самі совки лишаться
показать весь комментарий
22.09.2025 10:16 Ответить
Нічого таких систем купа. Причому наших. Навіщо заново робити ще одну. Не простіше зробити єдину систему для всіх сил оборони. А не коли навіть в одній структурі кілька систем документу обігу, які між собою ні як не пов'язані. Ну і про інтеграцію в майбутньому хай не лялякає
показать весь комментарий
22.09.2025 10:21 Ответить
Нема там ніякої купи і не було ніколи - тільки потужний пердьож керівництву у вуха, ти не в темі взагалі. Система розроблялась силами айтішників в ЗСУ в середині структури створеної ще Залужним. Це цивільні спеціалісти які з 2022 в армії, знають як службу так і свій фах, це НЕ Фьодорівські студенти за пачку мівіни робили.
показать весь комментарий
22.09.2025 10:47 Ответить
відмивання грошей не більше
показать весь комментарий
22.09.2025 10:40 Ответить
 
 