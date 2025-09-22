В Силах обороны развертывают цифровую систему учета военных "Импульс". Шмыгаль рассказал, что она предусматривает

В Силах обороны разворачивают цифровую систему учета военных "Импульс".

Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это цифровая система учета личного состава, которая позволяет получать актуальные данные о каждом военнослужащем, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов.

"И все это без бумаг, быстро и прозрачно", - уточнил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При формировании корпусов в ВСУ тестируется цифровая система учета личного состава "Импульс". ВИДЕО

Какие изменения предусматриваются?

"Импульс" - это первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части.

Что меняется с появлением "Импульс":

➡️ воинские части - получают быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и быстро генерировать приказы и другие документы;

➡️ высшее руководство - может принимать управленческие решения на основе четких прозрачных данных по каждой части.

Первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшие недели "Импульс" заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.

"В будущем "Импульс" планируем интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны: приложением для военных Армия+, Медицинской информационной системой и тому подобное. Это создаст единое электронное пространство управления личным составом", - добавил министр.

"Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем лишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном - защите Украины", - резюмирует Шмыгаль.