В Силах обороны развертывают цифровую систему учета военных "Импульс". Шмыгаль рассказал, что она предусматривает
В Силах обороны разворачивают цифровую систему учета военных "Импульс".
Об этом сообщил в телеграмм-канале министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это цифровая система учета личного состава, которая позволяет получать актуальные данные о каждом военнослужащем, историю назначений, формировать отчеты и проекты приказов.
"И все это без бумаг, быстро и прозрачно", - уточнил Шмыгаль.
Какие изменения предусматриваются?
"Импульс" - это первая массовая информационно-коммуникационная система (ИКС) тактического уровня, которая должна заработать в каждой воинской части.
Что меняется с появлением "Импульс":
➡️ воинские части - получают быстрый доступ к актуальной информации о личном составе и быстро генерировать приказы и другие документы;
➡️ высшее руководство - может принимать управленческие решения на основе четких прозрачных данных по каждой части.
Первыми систему начали использовать подразделения Десантно-штурмовых войск. В ближайшие недели "Импульс" заработает в Сухопутных войсках и на уровне вновь созданных корпусов.
"В будущем "Импульс" планируем интегрировать с другими цифровыми решениями для Сил обороны: приложением для военных Армия+, Медицинской информационной системой и тому подобное. Это создаст единое электронное пространство управления личным составом", - добавил министр.
"Масштабируем технологические решения в армии и ликвидируем лишнюю бюрократическую нагрузку на военнослужащих. Делаем все, чтобы воины были сосредоточены на главном - защите Украины", - резюмирует Шмыгаль.
