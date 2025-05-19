В ходе формирования корпусов в ВСУ тестируется цифровая система учета личного состава "Імпульс". ВИДЕО

Цифровую систему учета личного состава "Імпульс" создали Минобороны совместно с Центром масштабирования технологических решений в сотрудничестве с Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ.

Тестовое использование системы "Імпульс"

"3-й армейский корпус первым в Силах обороны Украины начал тестовое использование системы. Интеграция "Імпульс" существенно бы упростила взаимодействие и управление подразделениями в корпусе. Отпала бы необходимость лишний раз беспокоить части, чтобы получить данные, проанализировать их, переформатировать в нужный вид и сгенерировать отчет или приказ", - сообщают в Минобороны.

"Імпульс" также может дать толчок к развитию таких инструментов как Армія+, когда бы информация о должности и звании военного подтягивалась автоматически при подаче рапортов.

"Третий армейский корпус - это яркий пример того, как военное подразделение может помочь таким же военным разработчикам. Мы получили невероятную обратную связь для развития системы", - говорит Роман, руководитель проекта "Імпульс" Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

В видео показываем, как благодаря использованию современных цифровых инструментов формируется 3-й армейский корпус.