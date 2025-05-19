РУС
В ходе формирования корпусов в ВСУ тестируется цифровая система учета личного состава "Імпульс". ВИДЕО

Цифровую систему учета личного состава "Імпульс" создали Минобороны совместно с Центром масштабирования технологических решений в сотрудничестве с Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Тестовое использование системы "Імпульс"

"3-й армейский корпус первым в Силах обороны Украины начал тестовое использование системы. Интеграция "Імпульс" существенно бы упростила взаимодействие и управление подразделениями в корпусе. Отпала бы необходимость лишний раз беспокоить части, чтобы получить данные, проанализировать их, переформатировать в нужный вид и сгенерировать отчет или приказ", - сообщают в Минобороны.

"Імпульс" также может дать толчок к развитию таких инструментов как Армія+, когда бы информация о должности и звании военного подтягивалась автоматически при подаче рапортов.

Также читайте: NV: После "Азова" и 3-й ОШБр, Билецкий формирует Третий корпус, который станет лабораторией изменений и значительно повлияет на фронт

"Третий армейский корпус - это яркий пример того, как военное подразделение может помочь таким же военным разработчикам. Мы получили невероятную обратную связь для развития системы", - говорит Роман, руководитель проекта "Імпульс" Центра масштабирования технологических решений ВСУ.

В видео показываем, как благодаря использованию современных цифровых инструментов формируется 3-й армейский корпус.

кадры (619) диджитализация (223) Третий армейский корпус (13) цифровая система Імпульс (1)
А як що до захисту від кіберзламу ?
19.05.2025 16:41 Ответить
Ви опреділіться або штатка і все що з нею зв'язано - це дск. Або це загальнодоступна інформація для інтернету і армії +... Оскільки одні за таке в тюрму. А інші вау мега крутий проект і заохочення.
І друге. А журнал обліку особового складу паперовий ми викидаємо? Чи спрощення буде полягати в тому, що ми до паперового примірника додаємо ще й електронний?
19.05.2025 16:56 Ответить
А як же БЧС 20 разів на день?
19.05.2025 17:17 Ответить
 
 