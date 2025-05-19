В ходе формирования корпусов в ВСУ тестируется цифровая система учета личного состава "Імпульс". ВИДЕО
Цифровую систему учета личного состава "Імпульс" создали Минобороны совместно с Центром масштабирования технологических решений в сотрудничестве с Центральным управлением инновационной деятельности ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Тестовое использование системы "Імпульс"
"3-й армейский корпус первым в Силах обороны Украины начал тестовое использование системы. Интеграция "Імпульс" существенно бы упростила взаимодействие и управление подразделениями в корпусе. Отпала бы необходимость лишний раз беспокоить части, чтобы получить данные, проанализировать их, переформатировать в нужный вид и сгенерировать отчет или приказ", - сообщают в Минобороны.
"Імпульс" также может дать толчок к развитию таких инструментов как Армія+, когда бы информация о должности и звании военного подтягивалась автоматически при подаче рапортов.
"Третий армейский корпус - это яркий пример того, как военное подразделение может помочь таким же военным разработчикам. Мы получили невероятную обратную связь для развития системы", - говорит Роман, руководитель проекта "Імпульс" Центра масштабирования технологических решений ВСУ.
В видео показываем, как благодаря использованию современных цифровых инструментов формируется 3-й армейский корпус.
І друге. А журнал обліку особового складу паперовий ми викидаємо? Чи спрощення буде полягати в тому, що ми до паперового примірника додаємо ще й електронний?